Март е обявен за Световен месец за информираност за ендометриозата, известен като „ЕндоМарт“. Заболяването засяга приблизително 1 от 10 жени в репродуктивна възраст и е сред водещите причини за хронична тазова болка и безплодие.

Пред камерите на „Светът на здравето“ Катерина Иванова обяснява какво представлява ендометриозата, кои са основните симптоми и защо ранната диагностика е от решаващо значение.

Според данни на Световната здравна организация над 190 милиона жени по света живеят с това заболяване. Въпреки широкото му разпространение, диагнозата често се поставя със закъснение – понякога години след появата на първите симптоми.

Какво представлява ендометриозата?

Това е хронично заболяване, при което тъкан, подобна на ендометриума – вътрешната лигавица на матката, започва да се развива извън нея.

„Ендометриозата е състояние, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, се разпространява извън нея.

Може да се разпространи най-често в репродуктивните органи на жената, яйчниците, фалопиевите тръби, но също така и по други органи като червата, белите дробове, уринарния тракт и в много редки случаи се открива дори в мозъка, в сърцето и в други отдалечени органи, но това са единици в световен мащаб“, казва Катерина Иванова.

Въпреки че заболяването е известно на медицината от десетилетия, точната причина за развитието му все още не е напълно изяснена.

Една от основните хипотези е свързана с т.нар. ретроградна менструация, при която менструална тъкан попада в коремната кухина. Разпространението на тази тъкан може да предизвика възпаление, сраствания и хронична болка.

Кои са най-честите симптоми?

Симптомите на ендометриоза могат да бъдат различни и често са неспецифични, което затруднява ранното разпознаване на заболяването.

Сред най-честите оплаквания са:

Силна менструална болка

Обилно менструално кървене

Болка при уриниране

Запек или диария

Намален апетит

Сръв в урината

Подозрение за ендометриоза възниква най-често, когато тези симптоми се появяват циклично и съвпадат с менструалния цикъл.

Именно затова специалистите подчертават, че силната менструална болка не трябва да се приема като нещо „нормално“, особено когато нарушава ежедневието на жената.

Защо ранната диагностика е важна?

Късното откриване на ендометриозата може да доведе до сериозни усложнения, включително проблеми с фертилитета.

Затова експертите препоръчват редовни гинекологични прегледи, особено след началото на менструалния цикъл. Воденето на календар на менструацията и наблюдението на симптомите също могат да помогнат за по-ранно откриване на проблема.

Информираността по темата е ключова, защото много жени години наред приемат силната болка като неизбежна част от менструацията и не търсят медицинска помощ.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

