Всеки месец милиони жени по света стискат зъби и изчакват болката да отмине, убедени, че така трябва да бъде.

Но болката не е женска съдба. Точно това е посланието, което Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве" отправя всяка година в рамките на #ЕндоМарт, световния месец на осведомеността за ендометриоза.

През 2026 г. кампанията е по-мащабна от всякога, а в сайтът „Светът на здравето“ ще намерите полезна информация за заболяването през целия месец март.

Какво е ендометриозата и защо е важно да я познаваме?

Ендометриозата е хронично възпалително заболяване, при което тъкан, наподобяваща маточната лигавица (ендометриума), се разраства извън матката, най-често върху яйчниците, фалопиевите тръби и тазовите органи.

Снимка: OpenAI

Подобно на нормалната маточна лигавица, тази тъкан реагира на хормоналните промени по време на менструалния цикъл: задебелява, разпада се и кърви. Но за разлика от нормалната менструация, тази кръв няма накъде да изтече, което води до хронична тазова болка, възпаление и образуване на сраствания.

Важно е да знаем, че ендометриозата не е само репродуктивно заболяване. Тя е системно състояние, което може да засегне множество органи и системи:

Нервна система – хронична болка и умора вследствие на засягане на нервните пътища

Мускули и стави – скованост и болки, причинени от хронично възпаление

Храносмилателна система – симптоми, наподобяващи синдром на раздразненото черво: подуване, запек, диария (ендометриоза и чревно здраве)

Имунна и ендокринна система – автоимунни реакции, системно възпаление, хормонален дисбаланс

Статистиката, която трябва да ни накара да действаме

Мащабът на проблема е значителен, в световен план около 190–200 млн. жени и момичета живеят с ендометриоза, сочат данни на водещи организации като Endometriosis UK и световното движение EndoMarch.

В България картината също е тревожна:

Заболяването засяга приблизително 1 на всеки 10 жени в репродуктивна възраст

Между 30% и 50% от жените, с репродуктивни проблеми, имат ендометриоза

Средното закъснение на диагнозата остава между 7 и 10 години , като жените преминават средно през 8 различни специалисти

Около 70 000 – 145 000 двойки в страната се сблъскват с репродуктивни затруднения, значителна част от които са свързани именно с ендометриоза

В европейски мащаб средното време до поставяне на диагнозата е 8 години и 10 месеца (данни от доклад 2024/2025). Само в Обединеното кралство заболяването струва на икономиката £8.2 млрд. годишно, заради разходи за лечение, болнични и загуба на производителност.

Защо диагнозата закъснява толкова много?

Един от основните проблеми е нормализирането на болката. Силната болка по време на менструация, болката при овулация, при полов контакт или при изхождане твърде често се приема за „нещо нормално", което трябва да се търпи. Именно това убеждение забавя търсенето на помощ.

Снимка: Canva

Към това се добавят и липсата на достатъчна осведоменост, честото погрешно диагностициране (заболяването лесно се бърка с ендометрит, синдром на раздразненото черво или просто „тежка менструация") и фактът, че окончателната диагноза изисква лапароскопия, оперативна интервенция, която не е рутинна.

Ендометриоза, безплодие и микробиом – новото, което науката открива

Връзката с фертилитета

Безплодието и ендометриозата са тясно свързани. Когато ендометриалната тъкан се разраства около яйчниците и фалопиевите тръби, тя може да засегне качеството на яйцеклетките, овулацията и способността на сперматозоидите да достигнат до яйцеклетката. При ранна диагноза и подходящо лечение обаче много жени с лека до умерена ендометриоза успешно забременяват.

Микробиомът – новата граница на изследванията

Наскоро публикувани проучвания разкриват интересна връзка между ендометриозата и микробиома. При пациентки с това заболяване често се наблюдава намалено количество на полезни бактерии (като Lactobacillus) и повишено присъствие на потенциално вредни микроорганизми. Тези дисбаланси може да засилват възпалителните процеси и да влошават симптомите – тема, която все по-активно се изследва в световен мащаб.

Снимка: Canva

ЕндоМарт 2026: „Не е нормално да боли"

Под мотото „Не е нормално да боли", Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве" организира за поредна година обширна кампания в подкрепа на жените в България. ЕндоМарт 2026 включва:

Безплатни прегледи през целия месец март (пълен списък на endometriosis.bg)

Две пациентски конференции – на живо и онлайн

Прожекция на филма Endo What?

Статии и полезно съдържание за разпознаване на симптомите

Кампанията се осъществява с подкрепата на Българско дружество по акушерство и гинекология и световното движение EndoMarch.

Следете #ЕндоМарт и „Светът на здравето“ за актуална информация, интервюта със специалисти и полезни ресурси през целия месец март.

Ранната диагностика на ендометриозата е най-смислената форма на превенция. Тя дава шанс за навременно лечение, по-добро качество на живот и запазване на репродуктивното здраве. Ако изпитвате силна болка по време на менструация, при полов контакт, при изхождане или хронична тазова болка, не я приемайте за норма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

