През март 2026 г. България отново се включва в Световния месец за борба с ендометриозата – заболяване, което засяга 1 от 10 жени и често остава недиагностицирано между 7 и 10 години.

За седма поредна година Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ организира национална кампания под надслов „Не е нормално да боли“, насочена към ранната диагностика, достъпа до качествена медицинска грижа и общественото разбиране за женската болка.

Безплатни прегледи в страната

През целия месец март ще се провеждат безплатни консултации с водещи медицински специалисти по женско и репродуктивно здраве, както и с психолози. Прегледите са насочени към жени със съмнения за ендометриоза, с поставена диагноза или с фамилна обремененост. 

Кампанията ще осъществява съвместно с Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”, Българско дружество по акушерство и гинекология, и световното движение EdnoMarch. 

Към момента прегледи ще се провеждат в:

  • МК „Д-р Щерев“, София
  • СБАЛАГ „Майчин дом“, София
  • УМБАЛ “Лозенец”, София
  • МЦ "Д-р Калчев"
  • “Адела” Инвитро клиника, София
  • УМБАЛ “Света Анна”, София
  • МБАЛ “Люлин”, София
  • Втора САГБАЛ “Шейново”, София
  • АГ Център “Европа”, Пловдив
  • МЦ Хейлан Кеър 4, Варна
  • МБАЛ “Сърце и мозък”, сграда “Мама и аз”, Бургас 
  • МБАЛ “Сърце и Мозък”, Плевен
  • МБАЛ “Пулс”, Благоевград
  • Акушеро-гинекологичен кабинет "д-р Виктор Донков", Гоце Делчев
  • АГ Болница “Тракия”, Стара Загора 
  • ДКЦ 1, Стара Загора

Подробности за записване са публикувани на ЕндоМарт 2026 - Ендометриоза и репродуктивно здраве. Очаквайте скоро дати за прегледи и в други медицински центрове в страната. 

Две пациентски конференции през месец март

На 21 март 2026 г. в София ще се проведе пациентска конференция на живо с участието на лекари, психолози и специалисти от различни области. Темите ще обхванат съвременните методи на лечение, репродуктивното здраве, психо-емоционалните аспекти на заболяването и ролята на начина на живот.

На 28 март ще се проведе и онлайн конференция с достъп от цялата страна.

„Жените в България често чуват, че болката е нормална част от менструацията. Това не е вярно. Когато болката нарушава ежедневието, тя трябва да бъде разпозната и лекувана навреме“, казва Катерина Иванова, управител на фондацията и пациент с ендометриоза.

Защо това е важно?

Ендометриозата може да доведе до хронична болка, проблеми с фертилитета и сериозно влошаване на качеството на живот. Въпреки това диагнозата често се забавя с години.

Кампанията цели да даде достъп до информация, подкрепа и навременна медицинска помощ, както и да постави темата за женското здраве в центъра на общественото внимание.