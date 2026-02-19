През март 2026 г. България отново се включва в Световния месец за борба с ендометриозата – заболяване, което засяга 1 от 10 жени и често остава недиагностицирано между 7 и 10 години.
За седма поредна година Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ организира национална кампания под надслов „Не е нормално да боли“, насочена към ранната диагностика, достъпа до качествена медицинска грижа и общественото разбиране за женската болка.
Безплатни прегледи в страната
През целия месец март ще се провеждат безплатни консултации с водещи медицински специалисти по женско и репродуктивно здраве, както и с психолози. Прегледите са насочени към жени със съмнения за ендометриоза, с поставена диагноза или с фамилна обремененост.
Кампанията ще осъществява съвместно с Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”, Българско дружество по акушерство и гинекология, и световното движение EdnoMarch.
Към момента прегледи ще се провеждат в:
- МК „Д-р Щерев“, София
- СБАЛАГ „Майчин дом“, София
- УМБАЛ “Лозенец”, София
- МЦ "Д-р Калчев"
- “Адела” Инвитро клиника, София
- УМБАЛ “Света Анна”, София
- МБАЛ “Люлин”, София
- Втора САГБАЛ “Шейново”, София
- АГ Център “Европа”, Пловдив
- МЦ Хейлан Кеър 4, Варна
- МБАЛ “Сърце и мозък”, сграда “Мама и аз”, Бургас
- МБАЛ “Сърце и Мозък”, Плевен
- МБАЛ “Пулс”, Благоевград
- Акушеро-гинекологичен кабинет "д-р Виктор Донков", Гоце Делчев
- АГ Болница “Тракия”, Стара Загора
- ДКЦ 1, Стара Загора
Подробности за записване са публикувани на ЕндоМарт 2026 - Ендометриоза и репродуктивно здраве. Очаквайте скоро дати за прегледи и в други медицински центрове в страната.
Две пациентски конференции през месец март
На 21 март 2026 г. в София ще се проведе пациентска конференция на живо с участието на лекари, психолози и специалисти от различни области. Темите ще обхванат съвременните методи на лечение, репродуктивното здраве, психо-емоционалните аспекти на заболяването и ролята на начина на живот.
На 28 март ще се проведе и онлайн конференция с достъп от цялата страна.
„Жените в България често чуват, че болката е нормална част от менструацията. Това не е вярно. Когато болката нарушава ежедневието, тя трябва да бъде разпозната и лекувана навреме“, казва Катерина Иванова, управител на фондацията и пациент с ендометриоза.
Защо това е важно?
Ендометриозата може да доведе до хронична болка, проблеми с фертилитета и сериозно влошаване на качеството на живот. Въпреки това диагнозата често се забавя с години.
Кампанията цели да даде достъп до информация, подкрепа и навременна медицинска помощ, както и да постави темата за женското здраве в центъра на общественото внимание.