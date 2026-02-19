През март 2026 г. България отново се включва в Световния месец за борба с ендометриозата – заболяване, което засяга 1 от 10 жени и често остава недиагностицирано между 7 и 10 години.

За седма поредна година Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ организира национална кампания под надслов „Не е нормално да боли“, насочена към ранната диагностика, достъпа до качествена медицинска грижа и общественото разбиране за женската болка.

Безплатни прегледи в страната

През целия месец март ще се провеждат безплатни консултации с водещи медицински специалисти по женско и репродуктивно здраве, както и с психолози. Прегледите са насочени към жени със съмнения за ендометриоза, с поставена диагноза или с фамилна обремененост.

Кампанията ще осъществява съвместно с Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”, Българско дружество по акушерство и гинекология, и световното движение EdnoMarch.

Към момента прегледи ще се провеждат в:

МК „Д-р Щерев“, София

СБАЛАГ „Майчин дом“, София

УМБАЛ “Лозенец”, София

МЦ "Д-р Калчев"

“Адела” Инвитро клиника, София

УМБАЛ “Света Анна”, София

МБАЛ “Люлин”, София

Втора САГБАЛ “Шейново”, София

АГ Център “Европа”, Пловдив

МЦ Хейлан Кеър 4, Варна

МБАЛ “Сърце и мозък”, сграда “Мама и аз”, Бургас

МБАЛ “Сърце и Мозък”, Плевен

МБАЛ “Пулс”, Благоевград

Акушеро-гинекологичен кабинет "д-р Виктор Донков", Гоце Делчев

АГ Болница “Тракия”, Стара Загора

ДКЦ 1, Стара Загора

Подробности за записване са публикувани на ЕндоМарт 2026 - Ендометриоза и репродуктивно здраве. Очаквайте скоро дати за прегледи и в други медицински центрове в страната.

Две пациентски конференции през месец март

На 21 март 2026 г. в София ще се проведе пациентска конференция на живо с участието на лекари, психолози и специалисти от различни области. Темите ще обхванат съвременните методи на лечение, репродуктивното здраве, психо-емоционалните аспекти на заболяването и ролята на начина на живот.

На 28 март ще се проведе и онлайн конференция с достъп от цялата страна.

„Жените в България често чуват, че болката е нормална част от менструацията. Това не е вярно. Когато болката нарушава ежедневието, тя трябва да бъде разпозната и лекувана навреме“, казва Катерина Иванова, управител на фондацията и пациент с ендометриоза.

Защо това е важно?

Ендометриозата може да доведе до хронична болка, проблеми с фертилитета и сериозно влошаване на качеството на живот. Въпреки това диагнозата често се забавя с години.

Кампанията цели да даде достъп до информация, подкрепа и навременна медицинска помощ, както и да постави темата за женското здраве в центъра на общественото внимание.