Ендометриозата се класифицира в четири стадия, но тежестта на симптомите не винаги съответства на степента на заболяването. Данни от съвременни медицински анализи показват, че по-високият стадий не е задължително свързан с по-силна болка, което променя разбирането за диагностика и лечение на състоянието.

Ендометриозата е хронично системно заболяване, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, се развива извън матката. В клиничната практика лекарите използват утвърдени класификационни системи, за да оценят разпространението на огнищата, но експертите подчертават, че стадият на заболяването не е надежден показател за интензитета на болката, която пациентката изпитва.

Как се определят стадиите на ендометриоза?

В медицинската практика се използват няколко системи за оценка на ендометриозата, като най-често прилагана е класификацията на Американското дружество по репродуктивна медицина. Тя разделя заболяването на четири стадия според броя и дълбочината на огнищата.

Четирите степени на заболяването

I стадий (Минимален): Наблюдават се малки, повърхностни ранички или лезии, често ограничени в перитонеума.

II стадий (Лек): Налице са повече и по-дълбоки огнища в сравнение с първия етап.

III стадий (Умерен): Появяват се кисти на яйчниците (ендометриоми) и характерните за болестта сраствания (фиброзна тъкан), които „залепват" органите един за друг.

IV стадий (Тежък): Най-обширната форма с големи кисти и множество плътни сраствания, които могат да засегнат червата и пикочния мехур.

Изненадващо за мнозина, пациентка във II стадий може да страда от инвалидизираща болка, докато жена в IV стадий може да открие проблема едва при прегледи за репродуктивни проблеми.

Трите типа ендометриоза

Освен стадиите, лекарите класифицират заболяването и по неговия тип, което е определящо за избора на лечение:

Повърхностни огнища: Най-често в тазовата кухина.

Ендометриоми: Кисти, наричани често „шоколадови" поради цвета на старата кръв в тях.

Дълбока инфилтрираща ендометриоза: Най-сериозният тип, при който болестта прониква в дълбочина в органите.

Диагностика и нов подход в лечението

Диагностицирането на различните етапи на ендометриоза най-често изисква лапароскопия, процедура, при която хирурзите могат директно да видят и оценят състоянието. Въпреки това, съвременните тенденции в медицината сочат, че лекарите трябва да лекуват симптомите на ендометриоза, а не просто цифрата на стадия.

Прогресира ли заболяването?

Въпреки че не всяка ендометриоза преминава от I в IV стадий, медицински данни от 2013 г. и по-късни проучвания сочат, че при много жени състоянието е прогресивно. Ранното откриване, особено в тийнейджърска възраст, може да предотврати тежки сраствания и да запази репродуктивните способности.

Класификацията на ендометриозата има диагностична стойност, но не отразява напълно клиничната картина. Лечението се насочва към облекчаване на симптомите и съхраняване на фертилитета.

Често задавани въпроси

1. Означава ли IV стадий, че имам по-голям риск от рак?

Не. Ендометриозата е доброкачествено заболяване. Въпреки че в тежките си стадии тя може да бъде агресивна към околните тъкани и органи, тя не е раково състояние. Жените с ендометриоза имат леко повишен риск от определени видове рак на яйчниците, но връзката е сложна и не зависи пряко само от стадия.

2. Може ли ендометриозата да се види на обикновен ехограф?

В повечето случаи, не. Обикновеният ултразвук може да открие ендометриоми (кисти на яйчниците), които са характерни за III и IV стадий. Повърхностните огнища, типични за I и II стадий обаче, почти винаги остават невидими за ехографа. Това е причината много жени да чуват, че са „здрави", докато всъщност страдат от заболяването.

3. Възможно ли е да забременея, ако съм в IV стадий?

Да, бременността е възможна, но е по-трудно постижима по естествен път поради наличието на сраствания и кисти, които могат да нарушат проходимостта на маточните тръби. Много жени в тежки стадии успяват да заченат чрез инвитро (IVF) или след успешна лапароскопска операция за премахване на огнищата.

4. Ще изчезне ли ендометриозата след менопаузата?

Тъй като ендометриозата е хормонално зависимо заболяване (захранва се от естроген), симптомите обикновено затихват след менопаузата. Въпреки това, при жени на хормонално-заместителна терапия или при наличие на дълбоки сраствания, болката може да продължи и след спиране на менструалния цикъл.

5. Диетата влияе ли на етапите на развитие на болестта?

Няма категорични доказателства, че храната може да промени стадия на заболяването, но противовъзпалителната диета (избягване на захар, червено месо и глутен при някои пациентки) може значително да намали симптомите на ендометриоза и подуването на корема.

