Психологът д-р Мартин Ценов предупреждава за нарастващата дигитална зависимост в съвременното общество.

Специалистът обяснява как социалните мрежи влияят на нашето ментално здраве, концентрация и качество на живот. Според него човешкият мозък не е еволюционно подготвен да обработва огромното количество информация от дигиталния свят.

До какво води използване на смартфони и социални платформи?

Твърденията, че социалните мрежи са ни направили по-близки, а светът по-достъпен, са навсякъде. Истината обаче е много по-горчива, смята психологът д-р Мартин Ценов. Според него хората са станали още по-отчуждени един от друг и до голяма степен зависими от дигиталните устройства.

"Когато говорим за зависимости, трябва да знаем, че тя е на степени. Не може да кажем, че един човек, който всекидневно използва телефона си, е зависим. По дефиниция дигиталната зависимост е свързана с компулсия, постоянно раздразнение и говорим за зависимост, когато тя сериозно вреди на нашето функциониране и на здравето", казва д-р Ценов

Мозъкът не може да обработи цялата информация

По думите на психолога дигиталната реалност е нова за нас, защото чисто еволюционно ние не сме готови. Според него липсва достатъчно критично мислене за това къде е границата.

"Всяко нещо, което предизвиква удоволствие, засилва поведението да го повтаряме. По-чувствителни са тийнейджърите. В тази група изследванията показват, че има доста голямо ощетяване по отношение на концентрацията, а това води до съхраняване на по-малко информация в паметовите регистри, защото информацията в социалните мрежи е твърде много, а ние имаме твърде малко капацитет", коментира психологът.

Първоначалният ефект от използването на социалните мрежи е отделянето на допамин, хормонът на удоволствието. С течение на времето обаче мозъкът има нужда от нови стимули, за да си го набави, което кара много хора да изкарват часове в скролване.

"Стимулите омръзват и колкото повече омръзват, толкова нашата човешка природа търси нови стимули. Това може да отнеме часове и тогава говорим, че става компулсивно и проблемно", допълва още специалистът

Скролването не е почивка

Според д-р Мартин Ценов много хора разбират погрешно времето за почивка, когато то е прекарано в скролване на телефона.

"Почивката е активен процес, а това е пасивно занимание, защото е движение нагоре и надолу и нищо не се случва. Това става цикъл в ежедневието, което започва да пречи на други неща. Да не говорим за проблемите с очите и съня като резултат от прекаленото вторачване в екраните", казва психологът.

Решението не е в забраната или самонаказанието, а в хигиената, твърди д-р Ценов. Според него трябва да си задаваме често въпросите: какво правя в момента в социалните мрежи, как ме кара да се чувствам, мога ли да го заменя с друга дейност?

Цялото интервю с Д-р Мартин Ценов пред Ивайло Везенков гледайте във видеото