Съвременната наука все по-често разкрива процеси, които доскоро са били извън границите на наблюдението. Един от учените, които работят в тази посока, е проф. Теньо Попминчев – физик в University of California, San Diego, специалист по атомна, молекулна и оптична физика. Пред „Светът на здравето“ той разказва за разработването на кохерентен рентгенов лазер, който позволява наблюдение на изключително бързи процеси на атомно ниво.

Проф. Попминчев е възпитаник на школата на легендарния преподавател по физика Теодосий Теодосиев, известен с подготовката на поколения учени и олимпийски медалисти. Днес българският физик ръководи изследователски екип в САЩ, който разработва технологии с потенциално широко приложение в науката и индустрията.

Какво представлява кохерентният рентгенов лазер?

Едно от най-значимите постижения на екипа на проф. Попминчев е създаването на кохерентен рентгенов лазер – система, която може да генерира изключително къси и прецизни светлинни импулси.

Тази технология позволява на учените да наблюдават процеси, които се случват за фемтосекунди – една квадрилионна част от секундата. На практика това дава възможност да се „замразяват“ ултрабързи явления и да се анализират структури с атомна резолюция.

Подобни инструменти имат потенциал да променят начина, по който се изследват материали, наноструктури и биологични молекули.

Как технологията може да промени индустрията и медицината?

Прецизното наблюдение на структури на атомно ниво е ключово за развитието на редица научни области.

В микрочиповата индустрия подобни методи могат да помогнат за създаването на по-бързи и по-ефективни електронни устройства. В материалознанието те дават възможност за анализ на нови материали с уникални свойства.

Технологията има потенциал и в биомедицината, където подобни методи могат да подпомогнат изучаването на сложни молекулярни структури и процеси в живите клетки.

Подкрепа за младите български учени

Освен активната си научна работа, проф. Попминчев инвестира усилия и в развитието на следващото поколение учени. Той създава възможности млади български таланти да участват в реални изследователски проекти в неговите лаборатории.

Сред международните отличия на учения е и престижната Sloan Research Fellowship, която се присъжда на едни от най-перспективните изследователи в Съединените щати.

Инициативите му дават шанс на млади специалисти да се включат в авангардни научни разработки и да работят в международна академична среда.

