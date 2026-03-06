Как думите влияят върху развитието на детския мозък? Защо ранната комуникация е ключова за когнитивното развитие? Как науката може да „види“ процеси на атомно ниво и да промени бъдещето на медицината? И защо ендометриозата продължава да бъде едно от най-често подценяваните заболявания при жените?

Това са част от темите в новите епизоди на „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова.

Думите, които изграждат мозъка на детето

Тази събота7 март) разгръщаме темите, които определят бъдещето, от първите думи на детето до революционните технологии в медицината.

Архитектура на ума: Какво показват най-новите невроизобразяващи изследвания? Научете, защо количеството думи, които детето чува, не е просто общуване, а „храна“ за бялото вещество в мозъка.

Екранът срещу речта: Къде е границата? Обсъждаме международните данни за дигиталните устройства и реалната опасност за социалните умения на новото поколение.

Гласът като мисия: По повод Европейския ден на логопедията, д-р Неделя Щонова ни среща със специалистите, които „отключват“ най-важната човешка способност.

Българска следа в голямата наука: Как един настолен лазер може да заснеме атомните процеси в тялото? Ексклузивна среща с проф. Теньо Попминчев от Сан Диего за технологията, която ще пренапише правилата в биомедицината.

По стъпките на Хипократ: Кой е младият лекар, който избира предизвикателствата на медицината днес? Запознайте се с новото лице на надеждата.

Жените, които спасяват живот и битката с ендометриозата

Тази неделя, 8 март, „Светът на здравето“ празнува жената, не само като символ, но и като двигател на живота и науката.

Професията като „щит“ срещу стреса: Защо проучвани твърдят, че мисията в работата буквално пази сърцето и психиката? Ще разберете как помагането на другите променя собствената ни биология.

Една кръв, една мисия: В студиото гостуват две поколения вдъхновение, д-р Сибила Маринова , жената, която стои на фронтовата линия на донорството, и нейната дъщеря д-р Лилия Кръстева . Как се предава щафетата на хуманността от реанимацията до педиатрията?

Говорим и за ендометриозата, която засяга всяка 10-а жена, но често остава късно диагностицирана.

Битката за фертилитета: Експерти обясняват как ранното разпознаване на ендометриозата може да промени съдби и да сбъдне мечти за родителство.

Не пропускайте да разберете защо в съвременната медицина женският поглед е по-ключов от всякога и как науката най-после започна да говори открито за женското здраве без табута.

Не пропускайте „Светът на здравето“ тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV с д-р Неделя Щонова.