Причините за интоксикация могат да бъдат много. Понякога става дума за невнимание, както е при употреба на загнила храна. В други случаи е в следствие на непредпазливост и лекомислие, както е при злоупотребата с алкохол и наркотици. А понякога става дума за умишлен опит за самоубийство с медикаменти.
Токсикологията обхваща огромен клон от медицината и един токсиколог трябва да има поглед върху неврологията, кардиологията и нефрологията.
Доц. д-р Людмила Нейкова-Василева, д.м. е началник на катедра „Токсикология“ във Военномедицинска академия. Тя сравнява работата си с тази на детективите, тъй като с минимално количество информация трябва да се достига до своевременни заключения, които да помогнат на пациента и да не му навредят. Работата на токсиколога е свързана с голямо емоционално натоварване и доц. д-р Нейкова-Василева посочва необходимостта „да намериш подход към всеки един човек, да го предразположиш да ти се довери“.
Кои са най-честите натравяния?
Обичайни са случаите на хранителни отравяния особено в летните месеци, когато поради излагане на високата стайна температура и дълго престояване храната се е превърнала в токсична и не може да бъде обработена от организма.
Чести са също и интоксикациите с психоактивни вещества, като алкохол и наркотици. Доц. д-р Нейкова-Василева редовно се сблъсква със случаи на натравяния със синтетични дроги. През последните години станаха известни смъртни случаи на хора употребили синтетичен фентанил. Въпреки тези нашумели случаи доц. д-р Нейкова Василева напомня за опасността и от други видове наркотични вещества и разказва за случаи на млади хора получили инсулт в следствие на употреба на канабис.
Има и случаи на интоксикации на хора, които са в процес на лечение с медикаменти, (особено по-възрастни хора с начални или напреднали дементни състояния), които забравят точната доза и вземат повече таблетки от необходимото.
Ботулиновият токсин е един от най мощните токсини в ежедневието и е свързан с домашно приготвените консерви. Консервираната храна от магазините би трябвало да е в съответствие с технологичните изисквания за стерилност, но употребата на домашно консервирани храни носи опасност от интоксикация. Ако капачката или самата консерва се е издула това е знак да не се консумира съдържанието.
Доц. д-р Нейкова-Василева е против опитите за самолечение срещу натравяне и апелира жертвите на интоксикация да потърсят помощ от специалисти.
Каква е опасността от смесването на антидепресанти и алкохол?
Алкохола и антидепресантите са широко достъпни и това води със себе си рискове. Смесването им е опасно тъй като ефектите им могат да бъдат засилени, а също така е проблематичен и фактът, че те се конкурират за едни и същи ензимни системи. В следствие на тези фактори човек може да получи помрачаване на съзнанието, което изисква пряка медицинска намеса.
Доц. д-р Нейкова-Василева апелира: „По-добре е когато човек има подтиснато настроение, неудовлетворение, страхове, да потърси професионална психиатрична помощ.“ Това може да помогне за избягването на антидепресанти.
Безобидни ли са вейповете?
Вейповете са елетронни устройства за вдишване на изпаренията от разнообразни субстанции. В зависимост от тези субстанции варира и опасността от употребата на такива устройства. Най-често те съдържат никотин, който е пристрастяващ и вреден за нервната система. Доц, д-р Нейкова-Василева посочва, че директно вдишаните вещества бързо водят до концентрация в мозъка, където упражняват въздействие. Вейповете предлагат алтернатива на цигарите, при която да не се вдишва тютюн, за който е известно, че може да доведе до рак. Въпреки това вейповете понякога са използвани за употреба на канабиноиди и още по-опасните синтетични канабиноиди, за които доц. д-р Нейкова-Василева подчертава, че „трайно се свързват с рецепторите в мозъка“ и могат да доведат до смъртни случаи.
Цялото интервю с доц. д-р Нейкова-Василева пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото: