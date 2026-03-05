Причините за интоксикация могат да бъдат много. Понякога става дума за невнимание, както е при употреба на загнила храна. В други случаи е в следствие на непредпазливост и лекомислие, както е при злоупотребата с алкохол и наркотици. А понякога става дума за умишлен опит за самоубийство с медикаменти.

Токсикологията обхваща огромен клон от медицината и един токсиколог трябва да има поглед върху неврологията, кардиологията и нефрологията.

Доц. д-р Людмила Нейкова-Василева, д.м. е началник на катедра „Токсикология“ във Военномедицинска академия. Тя сравнява работата си с тази на детективите, тъй като с минимално количество информация трябва да се достига до своевременни заключения, които да помогнат на пациента и да не му навредят. Работата на токсиколога е свързана с голямо емоционално натоварване и доц. д-р Нейкова-Василева посочва необходимостта „да намериш подход към всеки един човек, да го предразположиш да ти се довери“.

Снимка: bTV Media Group

Кои са най-честите натравяния?

Обичайни са случаите на хранителни отравяния особено в летните месеци, когато поради излагане на високата стайна температура и дълго престояване храната се е превърнала в токсична и не може да бъде обработена от организма.

Чести са също и интоксикациите с психоактивни вещества, като алкохол и наркотици. Доц. д-р Нейкова-Василева редовно се сблъсква със случаи на натравяния със синтетични дроги. През последните години станаха известни смъртни случаи на хора употребили синтетичен фентанил. Въпреки тези нашумели случаи доц. д-р Нейкова Василева напомня за опасността и от други видове наркотични вещества и разказва за случаи на млади хора получили инсулт в следствие на употреба на канабис.

Снимка: bTV Media Group

Има и случаи на интоксикации на хора, които са в процес на лечение с медикаменти, (особено по-възрастни хора с начални или напреднали дементни състояния), които забравят точната доза и вземат повече таблетки от необходимото.

Ботулиновият токсин е един от най мощните токсини в ежедневието и е свързан с домашно приготвените консерви. Консервираната храна от магазините би трябвало да е в съответствие с технологичните изисквания за стерилност, но употребата на домашно консервирани храни носи опасност от интоксикация. Ако капачката или самата консерва се е издула това е знак да не се консумира съдържанието.

Доц. д-р Нейкова-Василева е против опитите за самолечение срещу натравяне и апелира жертвите на интоксикация да потърсят помощ от специалисти.

Каква е опасността от смесването на антидепресанти и алкохол?

Алкохола и антидепресантите са широко достъпни и това води със себе си рискове. Смесването им е опасно тъй като ефектите им могат да бъдат засилени, а също така е проблематичен и фактът, че те се конкурират за едни и същи ензимни системи. В следствие на тези фактори човек може да получи помрачаване на съзнанието, което изисква пряка медицинска намеса.

Доц. д-р Нейкова-Василева апелира: „По-добре е когато човек има подтиснато настроение, неудовлетворение, страхове, да потърси професионална психиатрична помощ.“ Това може да помогне за избягването на антидепресанти.

Снимка: bTV Media Group

Безобидни ли са вейповете?

Вейповете са елетронни устройства за вдишване на изпаренията от разнообразни субстанции. В зависимост от тези субстанции варира и опасността от употребата на такива устройства. Най-често те съдържат никотин, който е пристрастяващ и вреден за нервната система. Доц, д-р Нейкова-Василева посочва, че директно вдишаните вещества бързо водят до концентрация в мозъка, където упражняват въздействие. Вейповете предлагат алтернатива на цигарите, при която да не се вдишва тютюн, за който е известно, че може да доведе до рак. Въпреки това вейповете понякога са използвани за употреба на канабиноиди и още по-опасните синтетични канабиноиди, за които доц. д-р Нейкова-Василева подчертава, че „трайно се свързват с рецепторите в мозъка“ и могат да доведат до смъртни случаи.

Цялото интервю с доц. д-р Нейкова-Василева пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото: