Епидемия от вейпинг: Заплашени ли са белите дробове на тийнейджърите?

Употребата на електронни цигари расте главоломно в световен мащаб, особено сред тийнейджърите и сравнително по-младите хора. Вейпингът, т.е. вдишването на аерозол от електронни цигари, е обичайна практика, която вече не е ограничена до нишови групи.

По последни данни делът на тийнейджърите, употребяващи електронни цигари, бележи рязко покачване – от 1,3% до 7,6% само за период от няколко години.

Веднъж считан за безвредна алтернатива на пушенето, вейпингът вече е глобален здравен проблем със сериозни и понякога трайни последствия, пише Medscape по наболялата тема.

Според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2022 година Естония (30%), Чехия (25%) и Люксембург (20%) са държавите с най-широка употреба на вейпове, докато България е сред страните с най-ниска употреба – едва под 1% от населението (заедно с Австрия и Хърватия).

Уточнението е, че за нашата страна данните не са осъвременявани през последните три години.

Вейпингът може да причини животозастрашаващо състояние

Вейпингът най-общо казано е процес на вдишване на аерозол, който се създава чрез нагряване на течност или восък, съдържащи различни вещества, като никотин, канабиноиди, например – тетрахидроканабинол, канабидиол, ароматизатори и добавки, като глицерол, пропилен гликол и други.

Едно от най-опасните състояния, свързани с употребата на електронни цигари или вейпинг продукти, е увреждане на белите дробове или т.нар. (EVALI - E-cigarette or vaping product use-associated lung injury), състояние, което може да бъде животозастрашаващо.

EVALI се характеризира с възпаление на белите дробове и може да доведе до сериозни респираторни проблеми, включително необходимост от хоспитализация и дори смърт.

Снимка: iStock

EVALI е сериозно заболяване. Около 90% от докладваните случаи изискват хоспитализация. Към началото на 2020 г. EVALI е причина за близо 3000 хоспитализации и почти 70 смъртни случая.

В Европа добавките в електронните течности са по-строго регулирани в сравнение със САЩ и на този етап няма подобна вълна на хоспитализирани и смъртни случаи.

Въпреки това лекарите все по-често обясняват симптомите и дават информация за това състояние, тъй като то настъпва и заради смесване на различни течности за вейпинг.

Защо са токсични електронните цигари

Електронните цигари функционират чрез нагряване на течност, съдържаща различни добавки, като произвеждат аерозол, който потребителите вдишват. Въпреки че това на пръв поглед може да изглежда безвредно, вдишването на определени съставки може да причини сериозни увреждания на белите дробове.

Снимка: Canva

Витамин Е ацетат е често срещана добавка, която е потенциално вредна при вдишване. Проучване, публикувано в The New England Journal of Medicine, открива витамин Е ацетат в бронхоалвеоларната лаважна течност на пациенти със състоянието EVALI.

Учените предполагат, че витамин Е ацетат дразни белодробните лигавици при вдишване, въпреки че се счита за безопасен при перорален прием.

Смята се, че THC – тетрахидроканабинолът, психоактивен компонент на канабиса, също допринася за развитието на EVALI. В много случаи са открити високи концентрации на THC в бронхоалвеоларната лаважна течност.

Това предполага, че рискът е свързан не само с пушенето на електронни цигари, но и с химичния състав на вдишваната течност.

Диагностициране на заболяването EVALI

Диагностицирането на EVALI остава сериозно предизвикателство. Този клиникопатологичен синдром наподобява други белодробни състояния и често прилича на атипична вирусна пневмония.

Лекарите често подозират COVID-19 или други вирусни респираторни инфекции при преглед на пациентите.

EVALI трябва да се има предвид при евентуална диагноза, особено когато пациентите се представят с типични вирусни симптоми, но без идентифицирани инфекциозни патогени, и съобщават, че използват електронни цигари.

Идентифицирането на конкретните компоненти на вдишаните продукти, като тетрахидроканабинол (THC) или витамин Е ацетат, е от съществено значение за точната диагноза и подходящото планиране на лечението.

Симптоми на заболяването

Честите симптоми включват:

Болка в гърдите

Кашлица

Задух

Ускорен сърдечен ритъм (тахикардия)

Коремна болка

Гадене и повръщане

Диария

Треска

Втрисане

Необяснима загуба на тегло

В някои случаи EVALI може да причини смърт.

Лечение на белодробното заболяване EVALI

Тъй като EVALI споделя много от същите симптоми като белодробните инфекции, лекарят може първоначално да ви лекува с антибиотици или антивирусни средства, за да изключи инфекция, пише ClevelandClinic.

Снимка: iStock

Лечението обаче може да включва още:

Кортикостероиди – Лекарства, които помагат за намаляване на възпалението. Вашият лекар може да ви предпише инхалатор или небулизатор, за да вдишвате кортикостероиди директно в белите дробове.

Кислородна терапия – Получавате „допълнителен” кислород чрез гъвкава пластмасова тръба с два накрайника, които влизат в ноздрите ви (носна канюла). Носната канюла се свързва с кислороден резервоар.

Механична вентилация – Вентилаторът е машина, която частично или изцяло диша вместо вас. Тежките случаи на EVALI може да изискват механична вентилация.

Специалистите отчитат, че 56% от хоспитализираните пациенти се нуждаят от интензивно лечение, а 27% – от механична вентилация.

Въпреки потенциала за тежко заболяване, общата прогноза е благоприятна, при условие че диагнозата е поставена рано и употребата на електронни цигари е преустановена незабавно.