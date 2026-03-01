В първото издание на „По стъпките на Хипократ“ за среща зрителите на „Светът на здравето“ с д-р Георги Димитров – специалист по медицинска онкология и генетика, който съчетава клиничната практика с научен опит от Великобритания.

Там той работи активно в областта на човешката генетика, геномното секвениране и разработването на нови терапии за онкологични заболявания.

Впоследствие избира да продължи професионалния си път в клиничната медицина и през последните пет години практикува в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София.

Как се променя онкологията през последните две десетилетия?

Според данни на Световната здравна организация всяка година в света се диагностицират близо 20 милиона нови случая на рак. В същото време преживяемостта при редица тумори се подобрява значително благодарение на напредъка в молекулярната диагностика и имуноонкологията.

„Медицината не е дестинация, тя е път, безкраен, никога не можеш да си оптимален или най-добър особено в сфера като онкологията, която е динамична“, коментира д-р Димитров в „По стъпките на Хипократ“.

По думите му новите открития в областта на персонализираната терапия променят диагностичните и терапевтичните алгоритми с висока скорост. Навлизането на молекулярни методи позволява по-прецизно определяне на туморния профил и избор на таргетно лечение.

Какво представлява холистичният подход в медицинската онкология?

Онкологията изисква цялостен поглед към пациента – не само към конкретния тумор, но и към придружаващите заболявания, общото състояние и качеството на живот.

„Нещо важно, което онкологията дава, е холистичният подход. Неслучайно специализацията по медицинска онкология е по-дълга“, казва младият лекар.

Това е така, защото подготовката на онколога включва и усвояването на задълбочени познания по вътрешни болести, хематология, образна диагностика и фармакология.

„Ние не се фокусираме върху една система. Ние трябва да знаем основите и даже някои подробности от всички системи, защото онкологичните заболявания засягат всеки един орган и всяка една система и ние трябва да сме подготвени“, допълва той.

Защо д-р Георги Димитров избира да остане в България?

Въпреки възможностите за развитие в чужбина, д-р Димитров избира да продължи кариерата си у нас. Според него достъпът до съвременни противотуморни терапии в България не изостава съществено от този в много западни страни.

„Избрах да работя в България, тъй като възможността за развитие е не по-малка от тази в чужбина. Светът в двадесет и първи век е открит, т.е. ние се сравняваме и може да работим с нещата, които са в цяла Европа.

Достъпът до лекарствена лечение в България не изостава драстично спрямо западния свят и естествено – цялото ми семейство е тук“, мотивира избора си да остане у нас д-р Димитров.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.