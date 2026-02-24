Панкреасът е важен коремен орган, който произвежда храносмилателни ензими и регулира инсулина, хормонът, който контролира нивата на кръвната захар.
Ракът на панкреаса се диагностицира най-често при мъже над 40-годишна възраст и представлява 2% от всички случаи на рак в световен мащаб.
Може да бъде трудно да се открие рано, тъй като обикновено се проявява с много малко или никакви признаци или симптоми.
В тази статия ще разгледаме симптомите и стадиите на рак на панкреаса, как се диагностицира и какви са възможностите за лечение.
Симптоми на рак на панкреаса
Ракът на панкреаса е един от най-асимптоматичните видове рак. Трудно е да се открие, тъй като обикновено няма ранни признаци или симптоми. С напредването на рака и разпространението му в други части на тялото, може да започнете да забелязвате промени в други органи и системи.
Ранни признаци на рак на панкреаса
Често няма ранни признаци на рак на панкреаса. Докато се появят повечето симптоми, ракът вече се е развил и се е разпространил в други части на тялото. Най-честите симптоми на рак на панкреаса са храносмилателни проблеми, коремна болка и пожълтяване на кожата и очите.
Симптоми след прогресия
Приблизително 70% до 80% от хората с рак на панкреаса изпитват болка в горната част на корема и стомаха. Тази болка може да се разпространява към страните на тялото и гърба. Други симптоми на рак на панкреаса след прогресия включват:
- Пожълтяване на кожата и очите (жълтеница)
- Холестаза
- Липса на апетит
- Лошо храносмилане
- Гадене
- Необяснима загуба на тегло
- Депресия
- Умора
Какво причинява рак на панкреаса?
Ракът на панкреаса се причинява от генетични мутации, които влияят на растежа и разпространението на раковите клетки.
Генетичните мутации могат да се появят естествено през целия ви живот или да бъдат наследени от вашето семейство. По-голямата част от случаите на рак на панкреаса са свързани с генетични мутации, които могат да се появят през целия ви живот.
Рискови фактори за рак на панкреаса
Генетичните промени, които причиняват рак на панкреаса, е по-вероятно да възникнат поради високи нива на възпаление в тялото, които се появяват при определени медицински състояния или навици на живот.
Факторите, които увеличават вероятността от развитие на рак на панкреаса, включват:
- По-напреднала възраст
- Наднормено тегло
- Тютюнопушене
- Дългосрочна употреба на алкохол
- Диабет
- Фамилна анамнеза за рак на панкреаса
- Анамнеза за хроничен панкреатит
Наследствен ли е ракът на панкреаса?
Около 10% от случаите на рак на панкреаса са наследствени и са свързани с генетични промени, предадени в семейството ви. Ако имате фамилна анамнеза за рак на панкреаса, може да сте изложени на риск от развитие на заболяването и трябва да се подложите на ранен скрининг, особено след като повечето случаи на рак на панкреаса не причиняват забележими признаци или симптоми в ранните етапи.
Как се диагностицира ракът на панкреаса?
Ракът на панкреаса се диагностицира чрез изследване, което изследва структурата и функцията на панкреаса. Диагнозата включва различни тестове и процедури, които включват:
Компютърна томография (КТ): Серия от множество рентгенови лъчи, използвани за създаване на триизмерно изображение на панкреаса от различни ъгли, за да се провери за растеж на ракови клетки.
Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР): Триизмерна образна техника, получена от магнитни вълни, използвани за проверка на растежа на раковите клетки.
Биопсия: Процедура, която премахва анормална течност или тъкан от панкреаса, за да се изследва за ракови клетки
Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография: Процедура, която комбинира ендоскопия с рентгенови лъчи за изследване на панкреатичните канали за растеж на ракови клетки.
Ултразвук: Техника за образна диагностика, която използва звукови вълни за изследване на панкреаса за растеж на ракови клетки.
Лабораторни изследвания: Кръвни изследвания, които могат да проверят за генетични маркери във вашата ДНК, за да се види дали сте изложени на риск от рак на панкреаса.
Стадии на рак на панкреаса
С нарастването на раковите клетки на панкреаса, ракът преминава през различни стадии. По-високият стадий на рак на панкреаса показва, че ракът се влошава и се разпространява в други части на тялото. Стадият на рака на панкреаса ще повлияе на най-подходящия вид лечение.
Ракът на панкреаса се определя по стадий, базиран както на буквени, така и на цифрови системи за стадиране.
TNM етапи
Системата за стадиране TNM използва три различни буквени степени за класифициране на рака на панкреаса.
Т (туморни) категории описват размера на тумора в панкреаса и дали той се е разпространил в други части на тялото, според следните етапи:
- Тексас: Туморът на панкреаса не може да бъде оценен.
- T0: Няма данни за рак на панкреаса.
- Tis: Туморът се намира в панкреаса, но е ограничен само до горните слоеве на главния канал.
- T1: Има тумор на панкреаса с размер 2 сантиметра (см) или по-малък, но той не се е разпространил извън панкреаса.
- T2: Налице е тумор на панкреаса с размер по-голям от 2 см, но той не се е разпространил извън панкреаса.
- T3: Ракът на панкреаса се е разпространил извън панкреаса в съседни области, но не се е разпространил в големи кръвоносни съдове или нерви.
- T4: Ракът на панкреаса се е разпространил извън панкреаса в големи кръвоносни съдове или нерви.
N (лимфни възли) категориите описват дали ракът на панкреаса се е разпространил в близките лимфни възли, както следва:
- NX: Близките лимфни възли не могат да бъдат оценени.
- N0: Не е открито разпространение на рак на панкреаса в близките лимфни възли.
- N1: Ракът на панкреаса се е разпространил в близките лимфни възли.
Категориите M (метастази) описват дали ракът на панкреаса се е разпространил в други части на тялото, както следва:
- MX: Разпространението на рака на панкреаса не може да бъде оценено.
- M0: Ракът на панкреаса не се е разпространил в отдалечени органи или лимфни възли.
- M1: Ракът на панкреаса се е разпространил в отдалечени органи или лимфни възли, включително черния дроб, белите дробове и лигавицата на коремната кухина.
Числови стадии на рак на панкреаса
Числовата система за стадиране комбинира етапите на TNM, за да опише как се развива ракът на панкреаса и включва:
- Стадий 0 : В лигавицата на панкреаса се откриват анормални клетки (Tis, N0, M0).
- Стадий 1: Ракът се открива в панкреаса, образувайки тумор с размер 2 см или по-малък (стадий 1A; T1, N0, M0) или по-голям от 2 см (стадий 1B; T2, N0, M0).
- Етап 2: Ракът на панкреаса се е разпространил в близки области, включително само близки тъкани или органи (стадий 2B; T3, N0, M0), или близки тъкани, органи и лимфни възли (стадий 2B; T1, T2 или T3; N1, M0).
- Стадий 3: Ракът на панкреаса се е разпространил в главните кръвоносни съдове, но не се е разпространил в отдалечени области (Т4, всеки N, M0).
- Етап 4: Ракът на панкреаса се е разпространил в отдалечени области, включително черния дроб, белите дробове и лигавицата на коремната кухина (всеки T, всеки N, M1).
Лечение на рак на панкреаса
Лечението на рак на панкреаса ще зависи от това в кой стадий на рак е диагностициран.
Хирургия
Хирургичното отстраняване на раков тумор от панкреаса е най-ефективният вариант за лечение, ако ракът на панкреаса бъде открит достатъчно рано, преди да се разпространи в други части на тялото. Тъй като често се диагностицира след разпространение в цялото тяло, само 15% до 20% от хората са подходящи кандидати за операция.
Въпреки това, ракът на панкреаса може да се появи отново при до 71% от пациентите, дори след отстраняване на тумора. В напредналите стадии на рак на панкреаса, туморът е прогресирал в много области, включително в близките кръвоносни съдове, което прави операцията или твърде опасна, или неефективна за отстраняване на достатъчно количество рак .
Лъчетерапия
Лъчетерапията, наричана още радиотерапия, включва излагане на областите на тялото с ракови клетки на насочени високоенергийни радиационни лъчи. Радиационните лъчи са достатъчно мощни, за да увредят ДНК-то на раковите клетки, да ги унищожат и да спрат деленето им. Лъчетерапията често се използва заедно с химиотерапия за лечение на рак.
Химиотерапия
Химиотерапията включва употребата на мощни лекарства, които убиват бързо растящите ракови клетки. Химиотерапията и лъчетерапията обикновено са стандартното лечение за хора с напреднал стадий на рак на панкреаса. Химиотерапията често се прилага и след операция, за да унищожи останалите ракови клетки, които не са отстранени от тялото.
Имунотерапия
Имунотерапията е вид лечение, при което се използват биологични лекарства за укрепване на имунната система на организма, за да се бори с рака. Имунотерапевтичните лекарства подобряват функцията и активността на клетките на имунната система, така че те да могат по-ефективно да атакуват раковите клетки и да спрат или забавят растежа им.
Целенасочена терапия
Целенасочената терапия включва използването на лекарства, които атакуват гените, причиняващи образуването и деленето на раковите клетки. Текущите изследвания са насочени към разработването на лекарства, които атакуват тези генетични мутации, за да спрат анормалната клетъчна активност и да намалят растежа и развитието на рака.
Преживяемост с рак на панкреаса
Тъй като ракът на панкреаса най-често се диагностицира, след като вече се е разпространил в тялото, повечето хора имат ниска степен на преживяемост от 5 години или по-малко, тъй като лечението на този етап е по-малко ефективно за забавяне на растежа на рака.
Всеки случай на рак на панкреаса е различен и процентът на преживяемост може да варира от човек на човек в зависимост от начина на живот и колко рано и агресивно се прилага лечението след поставяне на диагнозата.
Ракът на панкреаса остава едно от най-сериозните онкологични предизвикателства поради своята природа и липсата на изразени признаци и симптоми в ранните етапи. Ранната диагностика е трудна, но от изключително важно значение, тъй като повечето симптоми (жълтеница, коремна болка, загуба на тегло) се появяват едва когато болестта е напреднала.
Въпреки ниските нива на преживяемост в напреднали стадии, навременните изследвания и съвременните методи на лечение могат да променят хода на заболяването при много пациенти.
Ако попадате в рискова група или изпитвате необичайни храносмилателни симптоми, не отлагайте. Консултирайте се с Вашия лекар за провеждане на необходимите изследвания и скрининг.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
- Zhao Z, Liu W. (2020): Рак на панкреаса: Преглед на рисковите фактори, диагностиката и лечението