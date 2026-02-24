Панкреасът е важен коремен орган, който произвежда храносмилателни ензими и регулира инсулина, хормонът, който контролира нивата на кръвната захар.

Ракът на панкреаса се диагностицира най-често при мъже над 40-годишна възраст и представлява 2% от всички случаи на рак в световен мащаб.

Може да бъде трудно да се открие рано, тъй като обикновено се проявява с много малко или никакви признаци или симптоми.

В тази статия ще разгледаме симптомите и стадиите на рак на панкреаса, как се диагностицира и какви са възможностите за лечение.

Симптоми на рак на панкреаса

Ракът на панкреаса е един от най-асимптоматичните видове рак. Трудно е да се открие, тъй като обикновено няма ранни признаци или симптоми. С напредването на рака и разпространението му в други части на тялото, може да започнете да забелязвате промени в други органи и системи.

Ранни признаци на рак на панкреаса

Често няма ранни признаци на рак на панкреаса. Докато се появят повечето симптоми, ракът вече се е развил и се е разпространил в други части на тялото. Най-честите симптоми на рак на панкреаса са храносмилателни проблеми, коремна болка и пожълтяване на кожата и очите.

Снимка: Canva

Симптоми след прогресия

Приблизително 70% до 80% от хората с рак на панкреаса изпитват болка в горната част на корема и стомаха. Тази болка може да се разпространява към страните на тялото и гърба. Други симптоми на рак на панкреаса след прогресия включват:

Пожълтяване на кожата и очите (жълтеница)

Холестаза

Липса на апетит

Лошо храносмилане

Гадене

Необяснима загуба на тегло

Депресия

Умора

Какво причинява рак на панкреаса?

Ракът на панкреаса се причинява от генетични мутации, които влияят на растежа и разпространението на раковите клетки.

Генетичните мутации могат да се появят естествено през целия ви живот или да бъдат наследени от вашето семейство. По-голямата част от случаите на рак на панкреаса са свързани с генетични мутации, които могат да се появят през целия ви живот.

Рискови фактори за рак на панкреаса

Генетичните промени, които причиняват рак на панкреаса, е по-вероятно да възникнат поради високи нива на възпаление в тялото, които се появяват при определени медицински състояния или навици на живот.

Факторите, които увеличават вероятността от развитие на рак на панкреаса, включват:

По-напреднала възраст

Наднормено тегло

Тютюнопушене

Дългосрочна употреба на алкохол

Диабет

Фамилна анамнеза за рак на панкреаса

Анамнеза за хроничен панкреатит

Наследствен ли е ракът на панкреаса?

Около 10% от случаите на рак на панкреаса са наследствени и са свързани с генетични промени, предадени в семейството ви. Ако имате фамилна анамнеза за рак на панкреаса, може да сте изложени на риск от развитие на заболяването и трябва да се подложите на ранен скрининг, особено след като повечето случаи на рак на панкреаса не причиняват забележими признаци или симптоми в ранните етапи.

Как се диагностицира ракът на панкреаса?

Ракът на панкреаса се диагностицира чрез изследване, което изследва структурата и функцията на панкреаса. Диагнозата включва различни тестове и процедури, които включват:

Компютърна томография (КТ): Серия от множество рентгенови лъчи, използвани за създаване на триизмерно изображение на панкреаса от различни ъгли, за да се провери за растеж на ракови клетки.

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР): Триизмерна образна техника, получена от магнитни вълни, използвани за проверка на растежа на раковите клетки.

Биопсия: Процедура, която премахва анормална течност или тъкан от панкреаса, за да се изследва за ракови клетки

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография: Процедура, която комбинира ендоскопия с рентгенови лъчи за изследване на панкреатичните канали за растеж на ракови клетки.

Ултразвук: Техника за образна диагностика, която използва звукови вълни за изследване на панкреаса за растеж на ракови клетки.

Лабораторни изследвания: Кръвни изследвания, които могат да проверят за генетични маркери във вашата ДНК, за да се види дали сте изложени на риск от рак на панкреаса.

Стадии на рак на панкреаса

С нарастването на раковите клетки на панкреаса, ракът преминава през различни стадии. По-високият стадий на рак на панкреаса показва, че ракът се влошава и се разпространява в други части на тялото. Стадият на рака на панкреаса ще повлияе на най-подходящия вид лечение.

Ракът на панкреаса се определя по стадий, базиран както на буквени, така и на цифрови системи за стадиране.

TNM етапи

Системата за стадиране TNM използва три различни буквени степени за класифициране на рака на панкреаса.

Т (туморни) категории описват размера на тумора в панкреаса и дали той се е разпространил в други части на тялото, според следните етапи:

Тексас: Туморът на панкреаса не може да бъде оценен.

T0: Няма данни за рак на панкреаса.

Tis: Туморът се намира в панкреаса, но е ограничен само до горните слоеве на главния канал.

T1: Има тумор на панкреаса с размер 2 сантиметра (см) или по-малък, но той не се е разпространил извън панкреаса.

T2: Налице е тумор на панкреаса с размер по-голям от 2 см, но той не се е разпространил извън панкреаса.

T3: Ракът на панкреаса се е разпространил извън панкреаса в съседни области, но не се е разпространил в големи кръвоносни съдове или нерви.

T4: Ракът на панкреаса се е разпространил извън панкреаса в големи кръвоносни съдове или нерви.

N (лимфни възли) категориите описват дали ракът на панкреаса се е разпространил в близките лимфни възли, както следва:

NX: Близките лимфни възли не могат да бъдат оценени.

N0: Не е открито разпространение на рак на панкреаса в близките лимфни възли.

N1: Ракът на панкреаса се е разпространил в близките лимфни възли.

Категориите M (метастази) описват дали ракът на панкреаса се е разпространил в други части на тялото, както следва:

MX: Разпространението на рака на панкреаса не може да бъде оценено.

M0: Ракът на панкреаса не се е разпространил в отдалечени органи или лимфни възли.

M1: Ракът на панкреаса се е разпространил в отдалечени органи или лимфни възли, включително черния дроб, белите дробове и лигавицата на коремната кухина.

Снимка: iStock

Числови стадии на рак на панкреаса

Числовата система за стадиране комбинира етапите на TNM, за да опише как се развива ракът на панкреаса и включва:

Стадий 0 : В лигавицата на панкреаса се откриват анормални клетки (Tis, N0, M0).

Стадий 1 : Ракът се открива в панкреаса, образувайки тумор с размер 2 см или по-малък (стадий 1A; T1, N0, M0) или по-голям от 2 см (стадий 1B; T2, N0, M0).

Етап 2 : Ракът на панкреаса се е разпространил в близки области, включително само близки тъкани или органи (стадий 2B; T3, N0, M0), или близки тъкани, органи и лимфни възли (стадий 2B; T1, T2 или T3; N1, M0).

Стадий 3 : Ракът на панкреаса се е разпространил в главните кръвоносни съдове, но не се е разпространил в отдалечени области (Т4, всеки N, M0).

Етап 4 : Ракът на панкреаса се е разпространил в отдалечени области, включително черния дроб, белите дробове и лигавицата на коремната кухина (всеки T, всеки N, M1).

Лечение на рак на панкреаса

Лечението на рак на панкреаса ще зависи от това в кой стадий на рак е диагностициран.

Хирургия

Хирургичното отстраняване на раков тумор от панкреаса е най-ефективният вариант за лечение, ако ракът на панкреаса бъде открит достатъчно рано, преди да се разпространи в други части на тялото. Тъй като често се диагностицира след разпространение в цялото тяло, само 15% до 20% от хората са подходящи кандидати за операция.

Въпреки това, ракът на панкреаса може да се появи отново при до 71% от пациентите, дори след отстраняване на тумора. В напредналите стадии на рак на панкреаса, туморът е прогресирал в много области, включително в близките кръвоносни съдове, което прави операцията или твърде опасна, или неефективна за отстраняване на достатъчно количество рак .

Лъчетерапия

Лъчетерапията, наричана още радиотерапия, включва излагане на областите на тялото с ракови клетки на насочени високоенергийни радиационни лъчи. Радиационните лъчи са достатъчно мощни, за да увредят ДНК-то на раковите клетки, да ги унищожат и да спрат деленето им. Лъчетерапията често се използва заедно с химиотерапия за лечение на рак.

Химиотерапия

Химиотерапията включва употребата на мощни лекарства, които убиват бързо растящите ракови клетки. Химиотерапията и лъчетерапията обикновено са стандартното лечение за хора с напреднал стадий на рак на панкреаса. Химиотерапията често се прилага и след операция, за да унищожи останалите ракови клетки, които не са отстранени от тялото.

Имунотерапия

Имунотерапията е вид лечение, при което се използват биологични лекарства за укрепване на имунната система на организма, за да се бори с рака. Имунотерапевтичните лекарства подобряват функцията и активността на клетките на имунната система, така че те да могат по-ефективно да атакуват раковите клетки и да спрат или забавят растежа им.

Снимка: Canva

Целенасочена терапия

Целенасочената терапия включва използването на лекарства, които атакуват гените, причиняващи образуването и деленето на раковите клетки. Текущите изследвания са насочени към разработването на лекарства, които атакуват тези генетични мутации, за да спрат анормалната клетъчна активност и да намалят растежа и развитието на рака.

Преживяемост с рак на панкреаса

Тъй като ракът на панкреаса най-често се диагностицира, след като вече се е разпространил в тялото, повечето хора имат ниска степен на преживяемост от 5 години или по-малко, тъй като лечението на този етап е по-малко ефективно за забавяне на растежа на рака.

Всеки случай на рак на панкреаса е различен и процентът на преживяемост може да варира от човек на човек в зависимост от начина на живот и колко рано и агресивно се прилага лечението след поставяне на диагнозата.

Ракът на панкреаса остава едно от най-сериозните онкологични предизвикателства поради своята природа и липсата на изразени признаци и симптоми в ранните етапи. Ранната диагностика е трудна, но от изключително важно значение, тъй като повечето симптоми (жълтеница, коремна болка, загуба на тегло) се появяват едва когато болестта е напреднала.

Въпреки ниските нива на преживяемост в напреднали стадии, навременните изследвания и съвременните методи на лечение могат да променят хода на заболяването при много пациенти.

Ако попадате в рискова група или изпитвате необичайни храносмилателни симптоми, не отлагайте. Консултирайте се с Вашия лекар за провеждане на необходимите изследвания и скрининг.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

