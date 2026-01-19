Болки в панкреаса: Къде и как боли и кои са първите симптоми

Имате ли продължителна болка в горната част на корема. Или комбинация от гадене и повръщане. Или коремът ви боли при леко натискане или допир.

Тези сигнали не са за подценяване. Всъщност те са част от 7-те основни симптома на заболявания на панкреаса, които изискват незабавна медицинска консултация.

Панкреасът е жизненоважна жлеза, отговорна за храносмилането и регулирането на кръвната захар. Когато работата му е нарушена – било поради възпаление (панкреатит), камъни в жлъчката или дори тумори, последствията могат бързо да станат сериозни.

Защо е важно да разпознаете симптомите рано

Според експертите от Cleveland Clinic, панкреасът е дълбоко разположен в коремната кухина, което прави физическия преглед по-труден. Затова разпознаването на ранните симптоми е важно за своевременна диагностика и лечение.

Снимка: iStock

Какво е панкреас и какви са функциите му

Преди да разгледаме симптомите, нека разберем какво представлява този орган.

Панкреасът е голяма жлеза, разположена в задната част на корема, зад стомаха и пред гръбначния стълб. Той има две основни функции:

Екзокринна функция : Произвежда ензими (амилаза и липаза), които помагат за разграждането на въглехидрати и мазнини Ендокринна функция : Произвежда хормони (инсулин и глюкагон), които регулират нивата на кръвната захар

Когато панкреасът не функционира правилно, може да причини широк спектър от усложнения, много от които бързо стават сериозни.

7-те основни симптома на заболявания на панкреаса

1. Болка в горната част на корема

Това е най-честият и тревожен симптом. Болката в панкреаса обикновено се усеща в горната част на корема и може да се разпространи към гърба. Интензивността варира от „тъп” дискомфорт до остра, пронизваща болка.

Според гастроентеролозите, този вид болка може да е признак на:

Остър панкреатит – внезапно възпаление на панкреаса

Хроничен панкреатит – продължително възпаление

Камъни в жлъчката , които блокират панкреасните канали

Тумори на панкреаса

Кога да реагирате: Ако болката е силна, продължителна или се усилва след хранене, незабавно потърсете лекарска помощ.

2. Гадене и повръщане

Комбинацията от гадене и повръщане често възниква, когато панкреасът не може да разгражда храната правилно за храносмилане.

Снимка: Canva

Това може да се дължи на:

Панкреатит (острo или хронично възпаление)

Камъни в жлъчката

Прекалена консумация на алкохол

Гастроентеролозите описват този симптом като „системата за предупреждение на тялото", която сигнализира, че нещо не е наред.

3. Повишена температура

Когато болката в корема е придружена от температура, това е сериозен признак. Обикновено става въпрос за възпаление на панкреаса, което може да прогресира до инфекция.

Важно: Всяка температура, съчетана с коремна болка, изисква спешна медицинска оценка.

4. Мазни и зловонни изпражнения

Тъй като панкреасът произвежда ензими, които разграждат мазнините, нарушения на храносмилането често водят до промени в изпражненията.

Ключови признаци:

Изпражненията са мазни, блестящи и трудни за оттичане в канала

Необичайно силна миризма (по-интензивна от обикновеното)

Светъл цвят

Според експертите, този симптом указва, че панкреасът не произвежда достатъчно ензими за правилното храносмилане на мазнините.

5. Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)

Жълтеницата и проблемите с панкреаса са тясно свързани. Ако бялото на очите ви имат жълт оттенък или кожата ви изглежда пожълтяла, това може да означава:

Камъни в жлъчката, които блокират панкреасните канали

Тумор на панкреаса, който притиска жлъчните пътища

Проблеми с черния дроб

Гастроентеролозите предупреждават: „Жълтеницата винаги трябва да се приема много сериозно и изисква незабавна медицинска консултация."

Други признаци на жълтеница:

Тъмна урина (кафява или цвят на чай)

Светли, почти бели изпражнения

6. Болезненост при натиск на корема

Ако коремът ви боли при леко натискане или само от допир, това може да бъде още един признак на заболяване на панкреаса.

Снимка: iStock

Този вид болезненост помага на лекарите да локализират проблема и да определят дали е свързан с:

Панкреаса

Стомаха

Червата

Други храносмилателни органи

7. Загуба на тегло без усилия

Ако забелязвате, че загубата на апетит и проблемите с панкреаса се появяват едновременно, и теглото ви намалява без да се опитвате да отслабнете, това е сериозен тревожен сигнал.

Неволната загуба на тегло може да указва:

Нарушено храносмилане поради недостатъчни панкреасни ензими

Хроничен панкреатит

Рак на панкреаса (особено при възрастни хора)

Експертите предупреждават: „Ако губите тегло без да се подлагате на диета, особено ако е придружено от други симптоми на панкреасни проблеми, незабавно се свържете с лекар."

Основни заболявания на панкреаса

Панкреатит (остър и хроничен)

Симптомите на панкреатит включват внезапна, силна болка в горната част на корема, която може да се разпространи към гърба, гадене, повръщане и температура.

Причини:

Камъни в жлъчката (най-честа причина)

Прекомерна консумация на алкохол

Н якои лекарства

Висок триглицериди

Автоимунни състояния

Камъни в жлъчката

Камъните могат да блокират канал, който свързва панкреаса с червата, причинявайки възпаление и силна болка.

Снимка: Canva

Рак на панкреаса

Ранното откриване е изключително трудно, тъй като симптомите често се появяват късно.

Рискови фактори:

Възраст над 60 години

Тютюнопушене

Затлъстяване

Хроничен панкреатит

Диабет тип 2

Фамилна анамнеза

Диабет (Тип 1 и Тип 2)

Панкреасът произвежда инсулин. Когато не работи правилно, може да се развие диабет.

Диагностика: Какви изследвания да очаквате

Когато посетите лекар със симптоми на проблеми на панкреаса, може да ви бъдат назначени:

Кръвни изследвания

Измерват нивата на панкреасни ензими:

Амилаза (помага за разграждане на въглехидрати)

Липаза (помага за разграждане на мазнини)

Повишени нива указват панкреасно възпаление.

Образни изследвания

Абдоминална ехография или ендоскопска ехография

КT скенер (компютърна томография)

ЯМР (ядрено магнитен резонанс)

ERCP или MRCP – специализирани процедури за визуализация на панкреасните канали

Изследване на изпражненията

Изследване на панкреасна еластаза определя дали панкреасът произвежда достатъчно храносмилателни ензими.

Как да поддържате панкреаса здрав

Според Cleveland Clinic, можете да намалите риска от панкреасни заболявания като:

Поддържате здравословно тегло – Редовната физическа активност помага за превенция на диабет тип 2 и камъни в жлъчката.

Снимка: Canva

Консумирате храни с ниско съдържание на мазнини – Високомазнинни храни могат да доведат до образуване на камъни в жлъчката.

Ограничите алкохола – Алкохолът увеличава риска от панкреатит и рак на панкреаса.

Откажете тютюнопушенето – Тютюнът значително повишава риска от рак на панкреаса и хроничен панкреатит.

Редовни прегледи – Посещавайте лекаря си за превантивни изследвания

7-те симптома на заболявания на панкреаса са сериозни предупредителни знаци, които не бива да се пренебрегват.

Не опитвайте да самодиагностицирате, само специализиран лекар може точно да определи причината. Ранното разпознаване на симптомите на панкреасни проблеми може да спаси живота ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------------

Източници