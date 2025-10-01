Учени от Университета Дюк правят изненадващо откритие, при определени условия човешкият панкреас може сам да произвежда хормона GLP-1, който се имитира от популярните лекарства срещу диабет като „Оземпик“. Това откритие променя досегашните познания за функциите на този жизненоважен орган, съобщава Independent.

До този момент учените смятат, че алфа клетките на панкреаса произвеждат единствено молекулата глюкагон, докато хормонът GLP-1 се синтезира основно в червата.

Снимка: EPA

Новото изследване обаче показва, че когато производството на глюкагон бъде блокирано, алфа клетките могат да започнат да произвеждат GLP-1. Освен това те могат да повишат значително нивата му, като по този начин засилват освобождаването на инсулин и подобряват контрола на кръвната захар.

Резултатите от изследването, публикувани в научното списание Science Advances, потвърждават, че алфа клетките в панкреаса могат да освобождават GLP-1 директно в кръвта след хранене.

Това способства за понижаване на кръвната захар чрез увеличаване на инсулиновата секреция. Според изследователите това откритие представлява изненадващ нов съюзник в борбата срещу диабет тип 2.

Потенциал за лечение на диабет

Учените се надяват, че резултатите от проучването могат да бъдат използвани за лечение на диабет тип 2, състояние, при което бета клетките в панкреаса не могат да произведат достатъчно инсулин, за да поддържат здравословни нива на кръвната захар. Чрез стимулиране на производството на GLP-1 в панкреаса би могло да се предложи по-естествен начин за подпомагане на инсулина и управление на кръвната захар.

За да проверят тази теория по-задълбочено, изследователите манипулират два ензима - PC2, който управлява производството на глюкагон, и PC1, който произвежда GLP-1. Когато блокират PC2, това повиши активността на PC1 и подобрява контрола на глюкозата.

Снимка: iStock

Когато обаче премахва и двата ензима, секрецията на инсулин спада, а кръвната захар скача рязко, което потвърждава критичната роля на GLP-1.

Какво следва

До момента е известно, че метаболитен стрес като диета с високо съдържание на мазнини може да увеличи производството на GLP-1 в панкреасните алфа клетки, но само умерено. Ако бъдещите изследвания намерят начини безопасно да стимулират производството на GLP-1 от алфа клетките, това би могло естествено да засили секрецията на инсулин при хора с диабет.

Това откритие разкрива вграден резервен план на човешкото тяло за справяне с диабета и отваря нови възможности за разработване на по-естествени и ефективни терапии.

Вместо да разчитат единствено на външни медикаменти, учените биха могли да научат как да активират собствените защитни механизми на организма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.