Дългите часове, прекарани на празничната трапезата с обилни ястия, сладки изкушения и алкохол, изискват сериозни усилия от страна на нашия организъм да обработи внезапно увеличения прием на калории и макронутриенти.

В резултат на това, вместо да се чувстват отпочинали, много хора изпитват типичните симптоми на преяждане: подуване, умора, тежест и осезаема липса на енергия. За някои това е краткотраен дискомфорт, но при други внезапната промяна в режима може да предизвика дисбаланс в метаболизма и да натовари много органи.

Какви са реакциите на храносмилателната система и черния дроб при такова празнично предизвикателство? Как безопасно да подпомогнем възстановяването на организма и да се върнем към здравословен ритъм, като избягваме крайни диети и популярните, но често неефективни, „детокс“ методи?

Доц. д-р Росица Попова, лекар-специалист по хранене и диететика към Метаболитен център УМБАЛ „Лозенец“, дава отговор на тези въпроси и практически съвети как да се справим преяждането през празниците.

Какво се случва в организма след празнично преяждане

Според доц. Попова, празничното неразположение не е случайно. Продължителното седене на масата, обилното хранене, комбинирано с алкохол и липса на движение, поставят организма под нетипично високо натоварване.

„Празничните трапези обикновено включват мазни, пържени храни и големи количества бързи въглехидрати, които натоварват стомаха, червата, черния дроб и панкреаса“, обяснява тя.

Снимка: Canva

Резултатът често е подуване, газове, коремни болки, усещане за тежест и дори затруднено дишане. При високо съдържание на мазнини изпразването на стомаха може да се забави до 8–12 часа, което допълнително усилва дискомфорта.

Алкохолът влошава ситуацията, той води до вътреклетъчна дехидратация, докато едновременно с това солта и захарта причиняват задържане на течности и отоци. В по-тежки случаи могат да се отключат възпалителни процеси в черния дроб, панкреаса и жлъчния мехур, които изискват продължително лечение, обяснява доц. Попова.

Кои храни натоварват най-силно черния дроб и панкреаса

Според, нея най-рискови по време на празниците са храните с високо съдържание на наситени и трансмазнини, добавена захар и сол. Това включва мазни меса, кашкавали и мазни сирена, сиропирани десерти и ултрапреработени продукти като колбаси, пушени меса и пакетирани храни.

Снимка: Canva

„Черният дроб по празниците е органът, който поема най-голямото натоварване, той първо разгражда алкохола, а едва след това мазнините и захарите. Комбинацията от мазно, сладко и алкохол изчерпва детоксикиращия капацитет на черния дроб и води до бързо натрупване на мазнини в чернодробните клетки“, обяснява доц. Попова.

Алкохолът е сред основните фактори за претоварване както на черния дроб, така и на панкреаса. В някои случаи прекомерната консумация може да доведе до остър панкреатит, животозастрашаващо състояние, което изисква спешна хоспитализация.

„Празничното преяждане може бързо да доведе до стеатоза на черния дроб, особено при честа консумация на сладки и алкохол“, допълва специалиста.

Сладкото, инсулинът и рискът от метаболитни нарушения

Сладките храни предизвикват рязко покачване на кръвната захар, което води до масивно освобождаване на инсулин. При прекомерен прием излишната енергия се складира като мастна тъкан, а честите пикове в инсулина повишават риска от инсулинова резистентност.

„При някои хора се наблюдава бързо спадане на кръвната захар, хипогликемия, която се проявява с отпадналост, силен глад и липса на концентрация“, обяснява доц. Попова.

Проучвания показват, че дори краткотрайни периоди на преяждане, типични за празниците, могат да доведат до метаболитни нарушения, включително при хора с нормално телесно тегло.

Снимка: Canva

„Когато приемаме повече захар, отколкото организмът може да използва, инсулинът насочва излишната енергия към натрупване на мазнини“, пояснява доц. Росица Попова

Алкохолът и защо нарушава съня и енергията

Дори малки количества алкохол, консумирани ежедневно, могат да доведат до умора, гадене и безсъние, категорична е доц. Попова. Макар да създава усещане за бързо заспиване, алкохолът нарушава дълбоките фази на съня, което води до непълноценна почивка.

„Алкохолът създава илюзия за по-лесно заспиване, но реално нарушава качеството на съня, който става повърхностен, а на сутринта организмът се чувства по-уморен и изтощен“, казва доц. Попова.

Допълнително, той понижава кръвната захар, увеличава апетита и засилва усещането за изтощение на следващия ден.

Защо гладуването и „детокс“ режимите са лоша идея

Доц. Попова припомня, че една от най-честите грешки след празниците е рязкото ограничаване на храната или продължителното гладуване. Според специалиста това забавя метаболизма, води до загуба на мускулна маса и хормонален дисбаланс.

Агресивните детокс режими могат да нарушат работата на храносмилателната система, да предизвикат чревна дисбактериоза и дори дълготрайни хранителни непоносимости.

Снимка: Canva

Как да се върнем към балансиран режим за 3–5 дни

Доц. Росица Попова препоръчва плавен и щадящ подход:

Първи дни: зеленчуци, ограничено количество плодове, млечни или яйчни продукти за запазване на белтъчния прием.

Следващ етап: включване на птиче месо и комплексни въглехидрати.

Поетапно: добавяне на растителни мазнини, ядки и семена.

След около 5 дни: постепенно връщане към пълноценно хранене, ако няма стомашно-чревен дискомфорт.

Хидратацията е ключова за възстановяването

Минималният препоръчителен прием на вода е около 1,5 литра дневно, като ориентир е 30 мл на килограм телесно тегло, обяснява доц. Попова.

Важно е да се има предвид, че жаждата е късен признак на дехидратация. При празнично хранене често се нарушава и електролитният баланс, затова освен вода, е полезен приемът на напитки с електролити, съветва специалиста.

Кога да потърсим лекарска помощ

Ако няколко дни след празниците симптоми като тежест, киселини, болки, подуване или нарушения в изхожданията не отшумяват, е необходима консултация със специалист – диетолог или гастроентеролог. В някои случаи са нужни допълнителни изследвания.

„Подготовката за празниците трябва да започне още преди тях“, подчертава доц. Попова. Балансът между храна, движение и умереност в алкохола е най-сигурният начин да се чувстваме по-леки, не само физически, но и психически.

Празничното хранене рядко остава без последствия за организма, особено когато е съпроводено с преяждане, алкохол и липса на движение.

Както обяснява доц. Росица Попова, тялото има нужда от време, баланс и щадящ подход, за да се възстанови. Вместо крайни диети и „детокс“ режими, плавното връщане към нормален хранителен режим, добрата хидратация и умереността са най-сигурният път към по-добро самочувствие и метаболитно здраве след празниците.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.