Ново проучване показва, че проблеми като трудно заспиване и чести нощни събуждания са по-голям рисков фактор за депресия, отколкото самото нощно хранене при хора с емоционално преяждане. Това откритие може да промени подхода към лечението на тези състояния, насочвайки вниманието на специалистите към качеството на съня.

Доскоро фокусът в терапията на емоционалното преяждане е основно върху хранителното поведение. Връзката между него и депресията е добре известна, но механизмите, по които те са свързани, не са напълно изяснени.

Много пациенти с емоционално преяждане съобщават за проблеми със съня и нощно хранене, което кара изследователите да търсят връзка между тези три фактора, съобщава Medscape.

Резултати от проучването

Проучване, публикувано в Journal of Psychiatric Research, хвърля светлина върху тези сложни взаимоотношения. Екип от изследователи, ръководен от д-р Мина Велимирович от Университета в Нови Сад, Сърбия, анализира данни от 153 участници на възраст между 18 и 62 години, включени в програма за лечение на емоционално преяждане в САЩ.

Снимка: Canva

Основните цели на проучването са да се оценят връзките между:

Вечерна хиперфагия (прием на над 25% от дневните калории след вечеря).

Нощно хранене.

Начално безсъние (трудно заспиване).

Нощни събуждания.

Участниците попълват няколко въпросника, които оценяват депресивната им симптоматика, хранителните нарушения и навиците им, свързани с нощното хранене.

Резултатите са изненадващи:

49% от участниците съобщават за събуждане поне веднъж седмично през нощта.

42% от тези хора не приемат храна, когато се събудят.

Статистическият анализ показва, че началното безсъние (P < 0,01) и нощните събуждания (P < 0,05) са значително по-силни предиктори за депресия, отколкото нощното хранене.

Не храненето, а събуждането е проблемът

Едно от най-важните открития е, че връзката между депресията и вечерната хиперфагия (емоционално преяждане) изчезва, след като се вземат предвид нарушенията на съня. Това предполага, че не консумацията на храна в късните часове, а самото прекъсване на съня е по-рисковият фактор за развитие на депресивни симптоми.

„Нощната консумация на храна не е свързано задължително с депресивни симптоми, което насочва към тезата, че самият факт на събуждане, а не хранителното поведение, увеличава риска от депресия,“ посочват авторите.

Защо е важно това откритие?

Досега, при работата с пациенти с емоционално преяждане, фокусът често е изцяло върху тяхното хранително поведение. Това проучване показва, че лекарите и терапевтите трябва да разширят своята оценка, включвайки и качеството на съня на пациента, коментират авторите на проучването.

Снимка: Canva

Това може да включва когнитивно-поведенческа терапия за безсъние (CBT-I) или други методи за подобряване на хигиената на съня.

Въпреки че проучването има някои ограничения, като например, че разчита на самооценка на участниците и не позволява да се правят изводи за причинно-следствените връзки, то дава ценни насоки.

Резултатите подчертават нуждата от по-цялостен подход в грижата за хората, страдащи от емоционално преяждане, като се обръща внимание на менталното здраве и качеството на съня като неразделна част от терапевтичния процес.

Очаква се бъдещи изследвания да разгледат по-подробно тези взаимовръзки и да предоставят повече информация за това как точно подобряването на съня може да доведе до облекчаване на депресивните симптоми при пациенти с емоционално преяждане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.