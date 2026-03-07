На 6 март Европа отбелязва Европейският ден на логопедията – инициатива, насочена към повишаване на информираността за речевото развитие и комуникационните нарушения при децата.

В „Светът на здравето“ логопедът Десислава Лазарова от Център за обществена подкрепа – Перник, към SOS Детски селища България, обяснява кои фактори влияят върху развитието на детската реч и как родителите могат да стимулират езиковото развитие още в ранна възраст.

Съвременни невроизобразяващи изследвания, публикувани в научни списания като JAMA Network, показват, че ранната езикова стимулация има пряко влияние върху развитието на мозъка. Количеството и качеството на думите, които детето чува в първите години от живота си, влияят върху изграждането на езиковите мрежи и развитието на бялото вещество в мозъка.

С други думи – езикът не е само средство за комуникация, а ключов фактор за неврологичното развитие на детето.

Какви са причините за логопедични проблеми?

През последните години специалистите наблюдават увеличаване на различни комуникационни нарушения при децата. Те могат да засягат артикулацията, плавността на речта, както и развитието на писмената реч.

„Има много причини за това. Едни от тях са генетични, неврологични, но могат и психологични да бъдат факторите. Овладяването на езика е много сложен процес. Не са важни само основните характеристики на детето, а и средата, в която то се отглежда“, казва Десислава Лазарова, логопед в Център за обществена подкрепа, гр. Перник, към SOS Детски селища България.

Как родителите могат да стимулират речевото развитие?

Според специалистите средата, в която расте детето, има ключово значение за развитието на комуникативните умения.

По думите на логопедите стимулиращата среда включва:

чести разговори с детето

редовно четене на приказки

двигателни игри

развиване на фината моторика

подкрепа при ученето и домашните задачи

В домашни условия развитието на фината моторика може да се стимулира чрез различни занимания – работа с пластилин, моделин, кинетичен пясък, цветен ориз и други творчески дейности.

Специалистите препоръчват родителите да отделят поне час дневно за целенасочени занимания с детето. Вербалната комуникация може да започне още в пренаталния период, когато бебето вече реагира на гласа на родителите.

Как семейната среда влияе върху развитието на детето?

Освен езиковата стимулация, важен фактор за развитието на детето е и емоционалната сигурност.

„Деца, които се чувстват спокойно и добре в семейството си, се развиват най-добре. Много често се отразява на цялостното развитие, когато детето не е в семейната среда. Ние работим с много деца от приемни семейства и се забелязва липсата на увереност, нежелание за общуване, трудности в социалната адаптация“, споделя Десислава Лазарова.

Според специалистите насърчаването на детето да изразява мислите и чувствата си е важна част от изграждането на емоционална интелигентност и социални умения.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.