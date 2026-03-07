Заболяванията на ушите, носа и гърлото могат да засегнат хора от всички възрасти – от малки деца до възрастни пациенти.

В рубриката „По стъпките на Хипократ“ д-р Васил Даракчиев, специализант по ушно-носно-гърлени болести в УМБАЛ „Софиямед“, разказва какви са особеностите на тази медицинска специалност, кои симптоми изискват консултация със специалист и защо той избира да практикува в България.

Какво прави УНГ специалността толкова комплексна?

Специалността оториноларингология съчетава амбулаторна диагностика и хирургично лечение. Тя обхваща голям спектър от заболявания, от инфекции и възпаления до сложни хирургични интервенции.

„Специалността ми направи особено впечатление още по време на университета. Много ми хареса комбинацията от амбулаторна практика, както и от хирургична дейност. Тя е изключително обширна, обхваща буквално всички възрастови групи и има голямо поле за развитие по отношение на хирургичните интервенции, които могат да се прилагат“, казва д-р Васил Даракчиев.

По думите му УНГ хирургията изисква изключителна прецизност, тъй като оперативното поле често е много малко и се намира в непосредствена близост до важни анатомични структури.

Кои са новите технологии в УНГ хирургията?

Съвременната медицина все по-често използва навигационни системи и дигитални технологии, които подпомагат работата на хирурзите.

По време на международен конгрес за млади специалисти, д-р Даракчиев се запознава с нови системи, които комбинират медицинска навигация и изкуствен интелект.

Тези технологии позволяват на хирурга още преди операцията да планира детайлно всяка стъпка, например при ендоскопска синус хирургия да се определят точно анатомичните структури и безопасният достъп до синусите.

Кога симптомите изискват преглед при специалист?

Много пациенти търсят лекарска помощ едва когато симптомите станат силно изразени. Според специалистите обаче някои оплаквания не бива да се подценяват.

„При внезапно възникнал шум в ухото или когато той е съпроводен с намаление на слуха е редно пациентите да потърсят специалист възможно най-скоро. Важно е и при спадане на гласа за повече от месец да се потърси също лекар-специалист“, обяснява д-р Даракчиев.

Подобни симптоми могат да бъдат свързани с различни състояния – от възпалителни процеси до по-сериозни заболявания, които изискват навременна диагностика.

При децата често срещан проблем е уголемената трета сливица, която може да доведе до обструкция на горните дихателни пътища.

„Интересно е при децата, че поради обструкция на горните дихателни пътища, например при една уголемена трета сливица, дългото отлагане на лекарската намеса може да повлияе както на физическото развитие, така и на умственото развитие на детето“, акцентира младият лекар.

Какво удовлетворение носи професията за д-р Даракчиев?

Въпреки предизвикателствата, работата на лекаря носи и силна професионална мотивация.

„На мен лично ми дава удовлетворение това, че в доста голяма част от плановите ни оперативни интервенции виждаме много бърз резултат при пациентите“, споделя д-р Даракчиев. Той не се колебае и решава да посвети кариерата си на здравето на българските пациенти.

„Смятам, че нещо, което трябва да се промени в здравната система е много спешно да се преборим с дефицита на медицински сестри, тъй като той се усеща масово както в държавни, така и в частни болници“, на мнение е младият лекар.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

