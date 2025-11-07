5 признака, че трябва да посетите специалист по уши, нос и гърло (УНГ)

Ако някога сте се сблъсквали с упорито запушване на носа, повтарящи се синусови инфекции, хъркане или дори сезонни алергии, е време да посетите специалист.

Въпреки че много от тези проблеми могат да бъдат лекувани от вашия личен лекар, понякога те изискват експертизата на специалист по уши, нос и гърло (УНГ).

В медицината тези специалисти се наричат отоларинголози, като те могат да лекуват хирургично тумори на главата и шията – както ракови, така и неракови.

Какво е УНГ специалист?

УНГ специалистът, наричан още отоларинголог, диагностицира и лекува състояния, засягащи ушите, носа, гърлото и свързаните с тях структури, разясняват експертите от HoustonMethodist. Това означава, че може да помогне с всичко – от сезонни алергии до болки в ушите и проблеми с преглъщането. УНГ специалистите са също хирурзи, обучени да извършват процедури, понякога необходими за лечение или по-добро овладяване на определени състояния.

И двата термина – УНГ специалист и отоларинголог, означават едно и също нещо. „УНГ“ е по-често срещаният термин, вероятно тъй като е по-лесен за запомняне. Но „отоларинголог“ е медицинският термин за този тип специалист.

Снимка: Canva

Повечето отоларинголози предпочитат термина „отоларинголог“, защото той признава, че те лекуват много повече от състояния на ухото, носа и гърлото.

За кои състояния ще ви прегледа отоларинголог (УНГ)

Има много причини, поради които някой може да се нуждае от посещение при отоларинголог, информира специализираното издание ClevelandClinic. Някои от тях са:

Упорити болки в гърлото

Хрема, която не отшумява

Хронична кашлица

Хронично синусово налягане или запушен нос

Замаяност

Вертиго

Тежки алергии

Затруднено преглъщане (дисфагия)

Загуба на слуха

Дрезгавост или хрипове, които не отшумяват

Чести ушни инфекции

Хроничен тонзилит

Бучка по лицето или врата

Силно хъркане

Сънна апнея

5 най-често срещани причини да посетите УНГ лекар

Ако изпитвате някой от следните симптоми, посещение при УНГ лекар може да е необходимо:

Симптоми на носа, синусите и алергии

Имате проблеми със запушен или течащ нос, синусов натиск, обезцветен носен секрет или други подобни? УНГ лекар може да ви помогне. Често срещаните заболявания на носа, които отоларинголозите лекуват, включват:

Синузит, който е възпаление или инфекция на синусите (въздухоносните пътища около носа и челото, които отделят слуз).

Алергии, които могат да бъдат причинени от полени, пърхот от домашни любимци или други дразнители от околната среда.

Ринит или възпаление на лигавиците, които покриват носа.

които покриват носа. Кървене от носа, което може да е резултат от инфекции, алергии или травми, наред с други неща.

което може да е резултат от инфекции, алергии или травми, наред с други неща. Девиация на носната преграда, състояние, при което носната преграда (хрущялът, който разделя носната кухина) е извън центъра.

състояние, при което носната преграда (хрущялът, който разделя носната кухина) е извън центъра. Носни полипи, които са неракови образувания, често срещани при хора с хронични алергии, астма или инфекции на синусите.

които са неракови образувания, често срещани при хора с хронични алергии, астма или инфекции на синусите. Носни и параназални тумори. Туморите във вътрешността на носа могат да бъдат ракови или неракови



„Наблюдаваме много проблеми с носа и синусите, свързани с алергии. Полен от дървета през пролетта, полен от треви през лятото, амброзия през есента, планински кедър през зимата – тук наистина няма „извън сезона“, коментира д-р Самюъл Патън, специалист по УНГ в Houston Methodist.

Освен алергиите, дразнителите на околната среда – замърсяване, мухъл, прах, прах – също могат да доведат до запушване и други назални симптоми.

Сънна апнея и хъркане

Сънната апнея причинява симптоми като хъркане и дневна умора. Тя може да доведе и до сериозни здравословни усложнения, ако не се лекува.

УНГ специалистите често играят роля в диагностицирането и лечението на сънна апнея. Освен предписването на CPAP апарат за сънна апнея, тези специалисти могат да оценят дали има структурен проблем, който може да бъде коригиран.

Не всеки ще се нуждае от операция, но УНГ специалистът може да помогне да се проучат различните налични лечения за сънна апнея въз основа на вашето специфично състояние и цели за начин на живот.

Снимка: iStock

Силно хъркане може да възникне, когато меките тъкани в горните дихателни пътища се отпуснат твърде много по време на сън. Когато въздухът се движи през тези стеснени тъкани, това води до силни вибрации.

Проблеми с гърлото или гласа

Хроничната болка в гърлото, усещането за нещо заседнало в гърлото, затрудненото преглъщане и постоянната дрезгавост (или други промени в гласа ви) могат да показват основен проблем в гърлото.

„Можем да извършим подробен преглед, за да проверим за възли или дразнене в гърлото, като препоръчаме най-ефективното лечение“, казва още д-р Патън.

Заболявания на ушите

Оториноларинголозите лекуват заболявания на ушите, включително:

Инфекции на ушите, включително тези във външното, средното или вътрешното ухо.

Тинитус или звънене в ушите.

Замаяност, чувство на неравновесеност, което често е резултат от нарушения на вътрешното ухо.

Вертиго – За разлика от замаяността, вертигото е усещане, че обкръжението ви се върти.

Разкъсано тъпанче или дупка в тъпанчевата мембрана.

Дисфункция на евстахиевата тръба, когато тръбите, които свързват средното ухо с горната част на гърлото, се запушват.

Отосклероза или анормален растеж на костите в средното ухо.

Болест на Мениер, рядко заболяване на вътрешното ухо, което засяга слуха и чувството за равновесие.

Загуба на слуха, която може да варира от лека до тежка.

Тумори на главата и врата

Всяко необяснимо подуване, бучки или постоянна болка в главата, врата или гърлото трябва да се оцени незабавно. „Хората понякога игнорират бучка, защото се страхуват от най-лошото“, казва д-р Патън. „Но не всички подобни образувания са ракови – и в редките случаи, когато са, бързото лечение е от решаващо значение.“

Снимка: Pexels

Оториноларинголозите могат да лекуват хирургично тумори на главата и шията (както ракови, така и неракови). Примерите включват:

Хемангиоми – Тези неракови образувания съдържат допълнителни кръвоносни съдове. Всеки може да получи хемангиоми, но те са най-често срещани при новородени бебета.

Тумори на слюнчените жлези – Те могат да бъдат ракови или неракови.

Рак на устната кухина – Най-често срещаната форма на рак на главата и шията. Може да засегне устните, вътрешната страна на бузите, езика и пода или небцето на устата.

Орофарингеален рак – Засяга средната част на гърлото. Най-често срещаният вид орофарингеален рак е плоскоклетъчен карцином.

Рак на ларинкса – Засяга ларинкса (гласната кутия). Назофаринксеален рак, който засяга назофаринкса, горната част на гърлото, която свързва носа с останалата част от дихателната система.

Рак на щитовидната жлеза – Засяга щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза е жлеза с форма на пеперуда във врата, която произвежда хормони.

Какво да очаквате по време на преглед при УНГ специалист

Посещението при УНГ лекар варира в зависимост от симптомите, които изпитвате, но целта е да се идентифицира проблемът възможно най-ефективно.

При проблеми с ушите може да се извърши тест на слуха. При проблеми с носа може да се използва ендоскоп за проверка на структурни проблеми, като например полипи на носа или девиация на носната преграда.