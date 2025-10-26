Настинка или алергия, как да направим разликата

Болките в гърлото или хремата може да са нещо различно от обикновена настинка? По-внимателното разглеждане на тези и други симптоми може да ви помогне да определите дали не страдате от алергия.

Можете да различите настинка от сезонна алергия по ключови симптоми и колко често се появяват. Настинките се причиняват от реакцията на имунната система, когато се заразите с вирус. Сезонните алергии се задействат от реакцията на имунната ви система към алергени, като например цветен прашец.

Някои симптоми на настинка и алергични реакции са еднакви, като например хрема или запушен нос и кихане. Но има разлики, информира специализираното издание Mayo Clinic.



Алергиите се появяват целогодишно

Ако сте алергични към полени, може да почувствате подобрение в пролетните и летните симптоми на алергия през по-студените зимни месеци.

Ако обаче сте чувствителни към вътрешни алергени, като мухъл, пърхот от домашни любимци или прахови акари, вашите алергични симптоми може да са по-изразени през зимата, когато прекарвате повече време на закрито, защото отоплението на дома ви изсушава въздуха и разпространява алергенни частици в дома ви.

Разлики между алергии и обикновена настинка

Настинките се причиняват от заразни вируси, които се разпространяват чрез кихане, кашляне, ръкостискане или докосване на замърсени повърхности. Вашата имунна система се бори с инфекцията и симптомите ви обикновено отшумяват след няколко седмици.

Снимка: Canva

Алергиите се дължат на имунна реакция към нещо в околната среда, като прах или полени. Както настинките, така и алергиите могат да причинят запушен нос, кихане и кашлица, но алергиите не са заразни и не отшумяват рутинно след няколко седмици.

Например, хората със сезонни алергии почти никога нямат болки в гърлото или кашлица. Вирусните инфекции, от друга страна, често причиняват този симптом. И хората със сезонни алергии обикновено нямат температура, но тези с настинка често имат. При сезонна алергия може да забележите подпухнали клепачи и тъмни петна под очите.

Ако си отговорите на тези 8 въпроса, може сами да определите своя случай.

Симптоми→Настинка→Алергия

Температура→Понякога→Никога

Сърбящи очи→Рядко→Обикновено

Зачервено гърло→Обикновено→Рядко

Кихане→Обикновено→Обикновено

Умора→Понякога→Понякога

Течащ нос→Обикновено→Обикновено

Запушен нос→Обикновено→Обикновено

Кашлица→Обикновено→Понякога

Снимка: iStock

Обърнете внимание на тези допълнителни разлики между настинки и алергии:

Симптомите на настинка се появяват няколко дни след инфекция.

Симптомите на алергия могат да започнат веднага след контакт с причинители.

Настинките обикновено траят от три до 14 дни. Алергиите могат да продължат от дни до месеци.

Съвети за намаляване на алергените във вашия дом

Има няколко начина, които можете да опитате, за да се борите с алергените в дома си:

Запушете пукнатини и прозорци, откъдето хлебарките могат да проникнат.

Съхранявайте храната в контейнери с капаци, използвайте кошчета за боклук с капаци и мийте чиниите веднага след употреба.

Почиствайте под печки, хладилници и тостери, където могат да се натрупат трохи.

Ако имате домашни любимци, дръжте ги далеч от спалните и другите помещения, където прекарвате по-голямата част от времето си.

Перете дрехите редовно, особено след като сте били близо до домашни любимци или други алергени.

Снимка: iStock

Поставете протектори с цип на възглавници и матраци, за да предотвратите навлизането на акари.

Отстранете образуването на мухъл по твърди повърхности в дома си, като бани и кухня, с вода, препарат и, ако е необходимо белина.

Поправете и запечатайте течащи покриви или тръби.

Използвайте влагоабсорбатори във влажни помещения, като не забравяйте редовно да изпразвате и почиствате уреда.

Опитайте се да поддържате ниски нива на влажност - около 40 до 50% - във вашия дом.

Почиствайте килимите често с прахосмукачка или ги заменете с дървен под, плочки или линолеум.

Перете всички спални принадлежности всяка седмица в гореща вода, която е поне 60°C.

Има породи кучета или котки, които се рекламират като хипоалергенни, но реално все още причиняват алергии. Хората не са алергични към животинска козина – те са алергични към алерген, който се намира в слюнката, пърхота или мъртвите кожни люспи и урината на всеки бозайник.