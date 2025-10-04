Сезонът на респираторните инфекции е в разгара си, но как да разберем дали става въпрос за обикновена настинка, грип или нещо по-сериозно като „Ковид“?

Със застудяването на времето идва нова вълна от респираторни инфекции. Данните показват значително увеличение на броя на пациентите с оплаквания от кашлица, хрема и температура.

Медицинският специалист д-р Оскар Дюк, редовен експерт в BBC Morning Live, предупреждава: разграничаването между обикновена настинка, сезонен грип и „Ковид“ е от ключово значение за правилното лечение.

Снимка: Canva

Въпреки припокриващите се симптоми, всяко заболяване има специфични белези, които могат да ни насочат към точната диагноза и адекватнo лечение, пише BBC.

Защо се разболяваме през студените месеци?

Въпреки че научните изследвания относно въздействието на студеното време върху имунната система все още не дават категорични отговори, едно е ясно - по-късите дни ни карат да прекарваме повече време на закрито. А топлите, уютни затворени пространства са идеална среда за разпространение на вируси.

Есента е и време, когато децата се връщат в училище след лятната ваканция. Училищата и детските градини се превръщат в истински инкубатор на вируси, които малчуганите носят у дома. Подобна е ситуацията и в студентските общежития, където близкият контакт, комбиниран с интензивен социален живот и алкохол, отслабва имунната система.

Как да разпознаем заболяването?

Настинка

Симптомите се появяват постепенно

Засягат предимно носа и гърлото

Ранен признак е усещане за налягане в ушите

Кашлицата е с повече слуз

Обикновено не ни спира от ежедневните дейности

Грип

Появява се внезапно

Усещане за пълно изтощение

Треска, мускулни болки, изтощение

Налага се легнаго в леглото

Суха кашлица

„Ковид“

Симптоми, подобни на грипа

Загуба на вкус или мирис (ключов белег)

Диария или стомашно разстройство

При новите варианти - изключително остра болка в гърлото

Много от симптомите се припокриват, но внимателното наблюдение на детайлите може да ни помогне да идентифицираме причинителя.

Какво можем да направим?

Нашето тяло естествено се бори с вирусите, но можем да му помогнем:

Снимка: Canva

Парацетамол или ибупрофен - първа линия на защита при температура и болки. Внимание: много лекарства против настинка вече съдържат парацетамол, така че следете да не превишавате дозата.

Витамин C - въпреки популярното мнение, няма убедителни доказателства за ефективността му. По-важно е да се храните балансирано.

Витамин D - препоръчва се допълнителен прием през студените месеци, тъй като слънчевата светлина е оскъдна.

Капки за нос - предоставят бързо облекчение, но не бива да се използват повече от 4-5 дни, за да не се развие зависимост.

Пилешка супа - макар и без доказан пряк ефект срещу вирусите, топлината успокоява гърлото, а течностите помагат за хидратация.

Кога да потърсим лекар?

Препоръчва се да останете у дома, да се отпочивате и да се възстановите. Обаче, ако имате хронични заболявания, затруднено дишане или симптомите не отзвучават след три седмици, не се колебайте да потърсите медицинска помощ.

Снимка: Canva

Ако ви бъде предложена годишна ваксина срещу грип, не пропускайте възможността. Това е най-добрата превенция срещу тежко протичане на заболяването.

Своевременното разпознаване на симптомите и адекватната реакция са от съществено значение за бързото възстановяване. Медицинските специалисти призовават към повишено внимание към собственото здраве през есенно-зимния период.

Спазването на основните хигиенни правила, достатъчната хидратация и почивка, както и навременната ваксинация остават най-ефективните методи за защита срещу респираторни инфекции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.