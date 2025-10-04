Сезонът на респираторните инфекции е в разгара си, но как да разберем дали става въпрос за обикновена настинка, грип или нещо по-сериозно като „Ковид“?
Със застудяването на времето идва нова вълна от респираторни инфекции. Данните показват значително увеличение на броя на пациентите с оплаквания от кашлица, хрема и температура.
Медицинският специалист д-р Оскар Дюк, редовен експерт в BBC Morning Live, предупреждава: разграничаването между обикновена настинка, сезонен грип и „Ковид“ е от ключово значение за правилното лечение.
Въпреки припокриващите се симптоми, всяко заболяване има специфични белези, които могат да ни насочат към точната диагноза и адекватнo лечение, пише BBC.
Защо се разболяваме през студените месеци?
Въпреки че научните изследвания относно въздействието на студеното време върху имунната система все още не дават категорични отговори, едно е ясно - по-късите дни ни карат да прекарваме повече време на закрито. А топлите, уютни затворени пространства са идеална среда за разпространение на вируси.
Есента е и време, когато децата се връщат в училище след лятната ваканция. Училищата и детските градини се превръщат в истински инкубатор на вируси, които малчуганите носят у дома. Подобна е ситуацията и в студентските общежития, където близкият контакт, комбиниран с интензивен социален живот и алкохол, отслабва имунната система.
Как да разпознаем заболяването?
Настинка
- Симптомите се появяват постепенно
- Засягат предимно носа и гърлото
- Ранен признак е усещане за налягане в ушите
- Кашлицата е с повече слуз
- Обикновено не ни спира от ежедневните дейности
Грип
- Появява се внезапно
- Усещане за пълно изтощение
- Треска, мускулни болки, изтощение
- Налага се легнаго в леглото
- Суха кашлица
„Ковид“
- Симптоми, подобни на грипа
- Загуба на вкус или мирис (ключов белег)
- Диария или стомашно разстройство
- При новите варианти - изключително остра болка в гърлото
Много от симптомите се припокриват, но внимателното наблюдение на детайлите може да ни помогне да идентифицираме причинителя.
Какво можем да направим?
Нашето тяло естествено се бори с вирусите, но можем да му помогнем:
- Парацетамол или ибупрофен - първа линия на защита при температура и болки. Внимание: много лекарства против настинка вече съдържат парацетамол, така че следете да не превишавате дозата.
- Витамин C - въпреки популярното мнение, няма убедителни доказателства за ефективността му. По-важно е да се храните балансирано.
- Витамин D - препоръчва се допълнителен прием през студените месеци, тъй като слънчевата светлина е оскъдна.
- Капки за нос - предоставят бързо облекчение, но не бива да се използват повече от 4-5 дни, за да не се развие зависимост.
- Пилешка супа - макар и без доказан пряк ефект срещу вирусите, топлината успокоява гърлото, а течностите помагат за хидратация.
Кога да потърсим лекар?
Препоръчва се да останете у дома, да се отпочивате и да се възстановите. Обаче, ако имате хронични заболявания, затруднено дишане или симптомите не отзвучават след три седмици, не се колебайте да потърсите медицинска помощ.
Ако ви бъде предложена годишна ваксина срещу грип, не пропускайте възможността. Това е най-добрата превенция срещу тежко протичане на заболяването.
Своевременното разпознаване на симптомите и адекватната реакция са от съществено значение за бързото възстановяване. Медицинските специалисти призовават към повишено внимание към собственото здраве през есенно-зимния период.
Спазването на основните хигиенни правила, достатъчната хидратация и почивка, както и навременната ваксинация остават най-ефективните методи за защита срещу респираторни инфекции.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.