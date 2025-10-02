5 грешки при ваксините срещу грип и как да ги избегнете

Грипният сезон наближава. Скоро метрото, училищата и офисите ще бъдат изпълнени с кашлица, кихане и хрипове, докато вирусът прави своето поредно завръщане. Искате ли да избегнете да станете един от тях?

В България обичайният сезонен грип засяга около 10% от населението, но при пандемия броят на заболелите може да достигне 15-40%. Имунитет се развива около 1-2 седмици след ваксиниране и продължава повече от 6 месеца.

Д-р Брус Хирш, специалист по инфекциозни болести разкрива пред New York Post петте най-често срещани грешки при ваксинирането и споделя изненадващ метод за засилване на имунитета.

Твърде ранно ваксиниране

Защитата от ваксината срещу грип е най-добра през първите два месеца след ваксинацията, но след това намалява. Така че, макар ранното поставяне да може да ви накара да се чувствате сигурни, може да си оставите леко намален имунитет в пика на грипния сезон.

Твърде дългото забавяне

Отлагането на ваксината срещу грип ви прави по-уязвими към заразяване – или към по-тежки симптоми, ако го направите. Ваксинирането по график също помага за намаляване на разпространението на вируса в общността, защитавайки най-уязвимите.

И така, кога е подходящият момент? Според експерти, това са две седмици преди грипния сезон. Но има и уловка, защото никой не знае кога точно ще започне грипният сезон.

„Препоръчително е да се ваксинира срещу грип в края на октомври или началото на ноември. Грипни огнища могат да възникнат от септември до март, но обикновено се случват в края на ноември или декември”, казва д-р Хирш.

Ваксинирането късно или рано е по-добре от никакви ваксини. Лекарят съветва да се ваксинира, когато можете, особено ако сте в контакт с бебета, възрастни хора или някой с отслабена имунна система.

Снимка: iStock

Световната здравна организация препоръчва на всички лица над 6 месеца да се ваксинират срещу грип всяка година, дори ако са били ваксинирани или са боледували в миналото.

Прием на стероиди

Ако е възможно, спрете приема на стероиди поне две седмици преди ваксината срещу грип. Стероидите могат да намалят ползата от ваксината. Те потискат имунната система, намалявайки способността на тялото да изгражда защитни антитела и отслабвайки реакцията ви към ваксината.

Проучване на над 15 000 пациенти установява, че тези, които получават стероидни инжекции за болки в ставите в седмиците преди ваксината си срещу грип, имат 52% по-висок риск от заразяване с вируса.

Приемане на болкоуспокояващо преди инжекцията

Приемането на болкоуспокояващо преди инжекцията може да изглежда добра идея, но някои изследвания показват, че то може да намали силата на ваксината и да повлияе негативно на имунния ви отговор. Вместо това след ваксината може да приемете болкоуспокояващо, особено ако имате температура или болка.

Снимка: iStock

Да се отпуснете и да лежите след инжекцията

Отпускането в леглото може да звучи изкушаващо, но изследванията показват, че движението на тялото след получаване на ваксината срещу грип може да подобри нейната ефективност.

Проучване от 2022 г. установява, че хората, които спортуват 90 минути след имунизацията, имат по-силен антителен отговор през следващите четири седмици в сравнение с тези, които се връщат към обичайната си рутина.

“Здравословният начин на живот допринася за здрава имунна система и помага да се извлече повече от ваксината – и да се намали заболяването от инфекции“, добавя Хирш.

Искате да засилите имунитета си?

Някои храни със здравословни бактерии са свързани с по-голяма сила на имунната система. Помислете за ферментирали основни храни от хладилника като кисели краставички, кисело зеле и кимчи, както и за напитки като кефир и комбуча. Трябва също да помислите за увеличаване на приема на фибри.

Освен това, преди и след поставянето на ваксината е добре да бъдете хидратирани. Препоръките на специалистите са да увеличите приема на течности с около 450 мл. в деня преди поставянето на ваксината, тъй като високата температура е възможен страничен ефект, а водата поддържа нормалната температура на тялото.