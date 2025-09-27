Как да се храним и какво да пием преди и след ваксина срещу грип

Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми на съвременното здравеопазване. Обичайният сезонен грип в България засяга около 10% от населението, но при пандемия броят на заболелите може да достигне 15-40%.

Циркулацията на грипни вируси има изявена есенно-зимна сезонност. Тъй като имунитет се развива около 1-2 седмици след поставяне на ваксината и продължава 6 месеца, добре е още отсега да помислите върху това.

Ако все още имате въпроси дали трябва да се храните с нещо по-специално преди и след поставяне на ваксината, както и какви течности трябва да пиете, ето някои съвети от специалистите на EatingWell.

Съвети преди поставяне на ваксината срещу грип

Пийте 450 мл повече вода на ден

Няма нужда да преработвате целия си хранителен план, съветва д-р Джонатан Ядлоски, доктор по медицина: „Здравословна и балансирана диета, заедно с леко увеличение на хидратацията, е всичко, от което човек наистина ще се нуждае, за да бъде хранително подготвен.“

„Поддържането на хидратация е важно за цялостното ви здраве и е ключово нещо, върху което да се съсредоточите, когато планирате ваксината си“, допълва той

Пиенето на достатъчно вода помага на тялото ви да поддържа нормална температура, което може да бъде особено полезно преди ваксината срещу грип, тъй като високата температура е възможен страничен ефект.

Количеството вода, от което се нуждаете, варира в зависимост от редица фактори, но „опитайте се да пиете умишлено допълнителна чаша или две вода всеки ден преди ваксината си. Това означава около 450-500 мл. вода повече преди самата ваксинация.

Снимка: iStock

Дайте приоритет на противовъзпалителните храни

Въпреки че няма една съставка, витамин или минерал в рецептата, които могат да предотвратят заболяване, има някои храни и хранителни вещества, които могат да помогнат за поддържане на имунната ви система, за да може тя да функционира в пика си и да е по-способна да изпълнява важната си задача да се бори с чужди нашественици като вируси и бактерии.

Един от най-добрите начини да „подхраните“ имунната си система е да се насочите към повече противовъзпалителни храни. Освен че действа като част от вашата имунна рецепта, това ще помогне и за намаляване на възпалението в тялото преди и след ваксинацията.

Заложете на повече пресни плодове и зеленчуци, здравословни мазнини като риба и ядки, пълнозърнести храни и богати на протеини боб, леща и други. Факторът комфортна храна ще помогне за успокояване на стреса преди ваксинацията.

Закусете леко преди ваксинацията

Ваксинирането против грип може да предизвика тревожност у някои хора, което от своя страна може да доведе до припадък.

„Доказано е, че леката закуска и малко вода непосредствено преди ваксината понякога предотвратява припадъци, свързани с тревожност. Така че хапнете леко и носете със себе си бутилка с вода за всеки случай“, препоръчват лекарите.

Съвети след ваксината срещу грип

Продължавайте да се хидратирате

Добрият баланс на течности и хранителни вещества помага на имунната система да преработи ваксината срещу грип и да започне да изгражда защита. Освен това, един от възможните странични ефекти на ваксината срещу грип е леко главоболие.

Дехидратацията може да изостри това главоболие. Именно поради тази причина пиенето на достатъчно вода (и чаша или две допълнително, ако е възможно) в деня преди, в деня на ваксината и в деня след нея е добро правило.

Добавете пребиотици и пробиотици

Здравословните за червата храни с пре- и пробиотици могат да помогнат за по-ефективна ваксина. Стремете се да ядете плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, кисело мляко, кефир и ферментирали храни (като кимчи, кисело зеле и комбуча), за да дадете тласък на добрите чревни бактерии.

Запасете се храни срещу евентуално гадене

Макар и рядко и почти винаги леко, друг страничен ефект от ваксината срещу грип може да е гаденето, така че никога не е лоша идея да сте подготвени за раздразнен стомах.

Няма храни, които са непременно забранени след поставяне на ваксина срещу грип, отчитат лекарите. Въпреки това, основни храни от килера като солени крекери, паста и ориз са мъдър избор, ако изпитвате гадене, както и бананите и авокадото.

Често задавани въпроси

Кога трябва да се ваксинирам срещу грип? Имунизацията срещу грип се прилага всяка година преди или по време на грипния сезон. Имунитет се развива едва 1-2 седмици след ваксинацията и продължава най-малко 6 месеца. Застрашени от заразяване са хора от всички възрастови групи. Заради възможните усложнения от заболяването най-уязвими са малките деца и възрастните хора над 65 г., както и пациентите с придружаващи заболявания. В тази група спадат и бременните. Какви ваксини срещу грип се предлагат в България? Ваксигрип Тетра (Vaxigrip Tetra) и Инфлувак Тетра (Influvac Tetra) са инактивирани ваксини, които се прилагат инжекционно при възрастни и деца над 6-месечна възраст в една доза. За деца под 9 години, които никога не са били ваксинирани срещу грип, е необходимо поставяне на две дози от ваксината с интервал от най-малко 4 седмици между тях. Fluenz e жива назална ваксина срещу грип, предназначена за деца и юноши от 24-месечна до 18-годишна възраст. Прилага се под формата на спрей за нос. Кой може да се ваксинира срещу грип? Препоръчително е всички на възраст 6 месеца и повече да се ваксинират срещу грип ежегодно. Колко ефективни са ваксините срещу грип? Според Световната здравна организация получаването на ваксина срещу грип е най-ефективният начин да се предпазите от заболяване от грип. Да, дори и след ваксина може да се разболеете от грип, но имунизацията смекчава протичането на заболяването, дори да не може да го предотврати. Имат ли странични ефекти ваксините срещу грип? При инжекционните ваксини най-честите нежелани реакции са болка в мястото на приложение, умора, главоболие, а при малки деца – болка, оток, зачервяване в мястото на приложение, умора, раздразнителност, повишена температура, гадене, диария, повръщане, сънливост, загуба на апетит, главоболие, изпотяване.