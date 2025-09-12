Как да подсилим имунитета на децата в началото на учебната година

Отново е това време на годината – обратно на училище. Може би сте развълнувани да изпратите детето си на първия учебен ден след дълго лято или пък сте нервни, чудейки се как ще се справи в класната стая.

Независимо от вълненията, вероятно сте достатъчно заети с покупката на раници, училищни пособия, дрехи и какво ли още не. Наред с това, може би се чудите как да подготвите детето си, така че да бъде възможно най-здраво, когато се върне на училище.

Силната имунна система е от решаващо значение за борбата с досадните микроби и болести, които неизменно ще се появят. За щастие, има някои неща, които можете да направите като родител, за да опитате да засилите имунната система на детето си, пише

Как работи имунната система на детето?

Имунната система се състои от клетки, тъкани и органи, които работят заедно, за да помогнат на тялото да се бори с болести и инфекции. Когато се разболеете, имунната система произвежда антитела, които атакуват причинителя на заболяването и унищожават болестотворните организми.

Снимка: Thinkstock

Каква е разликата между имунната система на възрастен и тази на дете? И двете имат една и съща роля и функция, но имунната система на детето е просто малко по-слаба, тъй като не е била изложена на толкова много вируси, колкото на възрастния.

Обикновено имунната система на детето би трябвало естествено да става по-силна с напредване на възрастта и с течение на времето. Това е така, тъй като след като тялото е било изложено на вирус или инфекция, имунната система го разпознава и следователно е по-добре подготвена да се бори с него, ако се появи отново.

Накарайте децата да ядат плодове и зеленчуци

Знаем, че децата могат да бъдат капризни в храненето, но едно от най-добрите неща, които можете да направите за тяхното здраве, е да напълните чинията им с цветни плодове и зеленчуци, съветва специализираното издание Boots. Осигуряването на здравословна и балансирана диета, включително 5-те им порции на ден, може да им помогне да оптимизират приема си на различни витамини и минерали.

Опитайте се да избягвате да им давате много преработени и сладки храни, както и наситени мазнини – това не означава, че сладоледът и бисквитките са напълно изключени от диетата, а просто е въпрос на баланс и умереност.

Всеки витамин като A, C и D допринася за нормалната функция на имунната система. Те могат да бъдат въведени в диетата на вашето дете чрез храни или, в някои случаи, когато може да му липсват определени витамини, чрез добавки.

Това важи и за изключително важния за организма витамин D. Тялото произвежда този витамин чрез излагането на кожата на слънчева светлина, което означава, че му е трудно да произведе достатъчно количество между октомври/ноември и март, когато слънцето не е толкова силно. За тези, които имат малко или никакво излагане на слънце, се препоръчва да обмислят приема на дневна добавка витамин D през цялата година.

Снимка: pixabay

Що се отнася до диетата им, можете да намерите витамини A, C и D в следните храни:

Витамин A – яйца, сирене, мазна риба, кисело мляко и мляко

Витамин C – цитрусови плодове като портокали, чушки, ягоди, броколи и картофи

Витамин D – червено месо, мазна риба и яйчни жълтъци

Уверете се, че имат децата спят достатъчно

Не може да се отрече, че децата винаги са пълни с енергия, което определено е необходимо за всички игри навън, дългите дни в училище и опитването на всякакви дейности. Затова е по-важно да си почиват достатъчно. Бебетата и малките деца се нуждаят от около 11 до 14 часа сън, включително дрямки. Във възрастта 4-9 години децата се нуждаят от около 9 до 12 часа сън, а по-големите деца и тийнейджърите се нуждаят от между 9-10 часа сън.

Достатъчното количество сън дава време на тялото да се възстанови, което помага за укрепване на имунната система. Липсата на сън обаче може да наруши имунната система, правейки децата по-податливи на инфекции и заболявания. Опитайте се да поддържате здравословен режим на сън за детето си и му дайте поне половин час, за да се отпусне – без да гледа в екран, ако е възможно!

Поддържайте децата активни

Въпреки че не е нужно много да убеждавате по-малките деца да излязат навън и да играят, експертите препоръчват да се присъедините към тях за енергична физическа активност, в идеалния случай за един час на ден.

Снимка: pixabay

След това, когато децата пораснат, опитайте се да ги насърчите да се занимават с ежедневни упражнения. Помислете за техните интереси, може би обичат да бягат, плуват, карат колело или дори да играят тенис. Каквото и да е, всякаква физическа активност е чудесен начин да подпомогнете имунната функция, което ще помогне за откриване и унищожаване на инфекции, както и за увеличаване на циркулацията на имунните клетки.

Помогнете им да се справят със стреса

Не само ние, възрастните, трябва да се справяме с ежедневния стрес, децата също могат да бъдат стресирани. От крайните срокове за домашни до напрежението в училище и психичното им здраве, стресът може да ги направи по-податливи на инфекции. Затова е важно да говорите с детето си и да го насърчавате да споделя с вас как се чувства.

Прекарването на време заедно като семейство и осигуряването на достатъчно свободно време за детето ви, за да прави нещо, което го прави щастливо, е чудесен начин да му помогнете да се справи с нивата на стрес.

Спазвайте добра хигиена

Едно от най-добрите неща, които можете да направите, за да предпазите детето си от болести и инфекции, е да го накарате да спазва добра хигиена. За да предпазите детето от микроби, уверете се, че:

Измива ръцете си правилно в продължение на 20 секунди със сапун и топла вода (трябва да изгради навик да прави това след като отиде до тоалетната, след като се върне от детска градина, училище или детски площадки и преди хранене).

на 20 секунди със сапун и топла вода (трябва да изгради навик да прави това след като отиде до тоалетната, след като се върне от детска градина, училище или детски площадки и преди хранене). Покрива устата и носа си, когато кашля или киха.

Не докосва очите, носа и устата им, без първо да си измие ръцете.

Спазва дистанция от всеки, който не е добре, като избягва прегръдки, целувки и ръкостискане.

Бъдете в крак с ваксинациите

Друга добра стъпка за защита на детето ви и за изграждане на здрава имунна система е да се уверите, че то е в крак с ваксинациите си. Те са важни, тъй като учат имунната система как да създава антитела, които да помогнат за защитата на организма от определени заболявания.

-----------------------------------------------

Често задавани въпроси

Как да подсилим имунната система на детето за учебната година? Здравословно хранене – плодове, зеленчуци, витамин D, достатъчно сън и физическа активност са сред най-важните съвети за засилване на имунната система. Влияе ли стресът на имунната система на децата през учебната година? Стресът може да направи децата по-податливи на инфекции. Важно е родителите да разговарят с децата си и да ги насърчават да споделят как се чувстват. Колко време трябва да спи едно дете, за да има силна имунна система? Зависи от възрастта на детето.

Бебета и малки деца: 11 до 14 часа (включително дрямки).

Деца на възраст 4-9 години: 9 до 12 часа.

По-големи деца и тийнейджъри: 9 до 10 часа. Влияе ли физическата активност на имунната система на децата? Физическата активност е важна за подпомагане на имунната функция. Тя помага за откриване и унищожаване на инфекции, както и за увеличаване на циркулацията на имунните клетки. Експертите препоръчват децата да имат поне един час енергична физическа активност на ден, съобразена с техните интереси. Какви правила за хигиена, които предпазват от болести? Миене на ръцете в продължение със сапун и топла вода (след тоалетна, връщане от училище и преди хранене); Покриване на устата и носа при кашляне или кихане; Избягване на докосване на очите, носа и устата с неизмити ръце.