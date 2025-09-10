Здравословна кутия за училище: Какво да сложим и какво да избягваме

Училището е време, когато децата започват да правят самостоятелен избор относно начина си на живот. Децата в училищна възраст учат бързо и се влияят от приятели и популярни тенденции. Това е важно време да се говори и да се насърчават за здравословни хранителни навици.

Какво да ядат децата в училище, как сравнително най-леко „без бунт и революция” да бъдат въвеждани нови храни в ежедневието им и има ли универсален подход за краен успех? Въпроси, които с наближаване на учебната година всеки родител си задава.

По последни данни в България всяко второ дете не приема всекидневно пресни плодове и зеленчуци и консумира повече от три пъти седмично подсладени храни и напитки. А всяко едно от 4 деца приема по-често от три дни в седмицата солени снаксове.

Какво да сложите в здравословните училищни кутии

Според експертите вълшебната формула за балансирано хранене при децата е по възможност избор на храна от всяка една от 6-те групи. Дори ако детето ви не опита или не хареса дадена храна първия (или дори третия) път, продължете да я предлагате.

Някои деца може да се нуждаят от 8-15 пъти преди да решат да я ядат конкретната храна.

Плодове – най-добрият избор е пресни сезонни плодове. Сушените плодове са с високо съдържание на захар, така че може да ги позволите на децата, но само от време на време.

Зеленчуци – опитайте пресни хрупкави зеленчукови пръчици, като например пръчици моркови, краставица, като може да добавите чери домати или чушки.

Мляко, кисело мляко или сирене – можете да използвате варианти с намалено съдържание на мазнини за деца над 2 години. За деца, които не понасят млечни продукти, предлагайте подходящи ежедневни алтернативи като обогатена с калций соева или оризова напитка или соево кисело мляко.

Месо или алтернативи храни на месо – изберете по възможност постно месо, твърдо сварено яйце.

Снимка: Canva

Зърнени храни – пълнозърнесто хлебче, плодов хляб или някои крекери (пълнозърнести или пълнозърнести варианти).

Напитки – най-добрият вариант е вода.

Какво да избягвате в училищната кутия за хранене

Някои продукти не са подходящи за здравословна училищна кутия. Шест продукта, които трябва да избягвате, когато приготвяте кутията за децата си, включват:

Всички подсладени напитки – плодови сокове, плодови напитки, спортни напитки, енергийни напитки, ароматизирани минерални води, студени чайове и безалкохолни напитки. Те са с високо съдържание на енергия и захар и могат да доведат до наддаване на тегло и проблеми с оралното здраве при децата.

Барчета със сушени плодове – те са с ниско съдържание на фибри, но също така са с високо съдържание на захар и могат да се залепят за зъбите на децата, причинявайки кариеси.

Млечни десерти, шоколадови барчета и мюсли барчета – те обикновено също са с високо съдържание на мазнини и захар.

Шоколадови кремове, конфитюри – те добавят допълнителна, ненужна захар към кутията за хранене.

Мазни, солени преработени меса – като салами, кренвирши, сушени меса и други.

Крекери/чипсове – на практика те не носят никаква хранителна стойност, докато съдържат в себе си увеличено съдържание на сол и вредни съставки.

Включете децата си в избора на храна за кутията в училище

Говорете с децата си за това какво искат да имат в кутията си за училище – независимо дали става въпрос за закуска, хранене в междучасие или за обяд. Обсъдете идеи за училищната кутия и решете заедно какво да има в нея, пише Betterhealth.

Снимка: iStock

Напишете списък за пазаруване заедно. Вземете децата си да пазаруват с вас и им позволете да избират храни и напитки от списъка за пазаруване. Насърчете децата си да помагат в приготвянето на кутиите си.

По-големите деца може да са в състояние сами да приготвят по-голямата част от храната, а по-малките деца могат да помагат с приготвянето на сандвичи или нарязването на меки плодове. Добра идея за училищна храна е да приготвите кутиите от предната вечер, за да могат децата да участват.

Създайте график за хранене

Повечето деца изглежда приемат, когато имат изградена рутина в деня им, включително свързана с храненето. Графиците могат да играят важна роля в подпомагането да изградят здравословни хранителни навици и да подобрят цялостното здраве.

Изследванията показват, че редовните графици за хранене са свързани с по-ниско телесно тегло и добър метаболизъм сред възрастните, което може да е от значение и за децата.

Но може би още по-важно за децата, създаването на рутина около времето за хранене може да им помогне да знаят какво да очакват и може да намали претенциозното хранене, както и да увеличи удоволствието от храната.

Ограничавайте, но не забранявайте

Предлагането на „забавни” храни или такива, които предлагат по-малко хранителни вещества, също е важно за създаването на здравословна връзка с храната за деца над 2-годишна възраст.

Тоталната забрана на определени храни може да има обратния ефект на този, който може би се стремите. Проучвания показват, че крайното ограничаване на храни (особено тези, които са много вкусни, като сладкиши и традиционни закуски) може да доведе до това децата да ядат повече от тези храни, когато имат достъп до тях.

Снимка: Instagram

Освен това, забраната на някои храни е свързана и с повишен риск от хранителни разстройства, наддаване на тегло и други.

Научете се да играете една дългосрочна игра. Понякога дадена храна може да се прибере недокосната вкъщи с дни, преди детето да реши да я апита – и това е добре. Целта ви не трябва да бъде празна кутия всеки път, а да отгледате деца, които се чувстват комфортно с широка гама от храни с течение на времето.

Бъдете личен пример и разделете отговорностите

Установено е, че децата проявяват поведение, което научават от своите модели за подражание. Въпреки че детето ви може да се храни с приятели в училище, то изгражда много хранителни навици от вас – родителя. Следователно, ако искате децата ви да ядат голямо разнообразие от питателни храни, препоръчително е и вие да го правите.

Изследванията показват пряка връзка между броя на плодовете и зеленчуците, които един родител яде, и колко ядат децата му, информира Healthline.

Разделянето на отговорностите, концепция, разработена от Елин Сатър, помага за определяне на ролите на родителя и детето при хранене и е свързана с по-здравословни хранителни навици и по-малко претенциозно хранене.

Разделянето на отговорностите твърди, че родителите и децата имат отделни роли в храненето.

Работа на родителя е да реши:

Какво се сервира

Кога се предлага храната

Къде се провеждат храненията

Работа на детето е да реши:

Дали и какво да яде от предлаганите храни

Колко да яде



Това разделение насърчава автономността на храненето сред децата и може да доведе до по-добра саморегулация на храненето.

Накарайте детето да бъде доволно

Средата в училище има основна роля върху детето. За вас носенето на храна, как изглежда тя и каква точно е кутията за храна може да не е от първо значение, но за детето е.

Така че опитайте се да го направите щастливо, като изберете – или по-скоро, то само избере кутията си за храна. А също така и приборите, както и бутилката за вода. Наясно сте с ежедневните примери, че всяко дете иска да има „като кутията или раницата на…” Така че нека то да се чувства щастливо.