Времето на наказанията като основен инструмент за възпитание отминават. Съвременните изследвания на мозъка разкриват защо традиционните методи не само са неефективни, но понякога могат да бъдат и вредни за развитието на детето.

В продължение на десетилетия родителите са възпитавали децата си, следвайки принципите на бихевиориста Б.Ф. Скинър от 20-ти век. Неговите експерименти с плъхове водят до популярния подход за награди за добро поведение и наказания за лошо, пише The Conversation.

„Много от старомодните подходи към възпитанието, базирани на остарели поведенчески модели, не са ефективни и не представляват най-добра практика, особено за най-уязвимите деца“, обяснява д-р Нанси Л. Уивър, поведенчески учен и професор по обществено здраве.

Защо наказанията всъщност не работят

Най-новите изследвания в невронауката разкриват защо традиционните наказания не само са неефективни, но могат да бъдат и контрапродуктивни:

Снимка: Canva

Наказанието блокира ученето: Когато дете е наказано или заплашено, мозъкът му влиза в режим на оцеляване. В този момент областта, отговорна за учене и разсъждение (префронталният кортекс), буквално се "изключва". Дете в състояние на стрес не може да усвои урока, който родителят се опитва да му преподаде.

Как да задълбочим връзката с децата си като зададем правилните въпроси?

Засилва негативното поведение: Парадоксално, наказанията могат да засилят точно поведението, което искаме да спрем. Когато дете е стресирано от наказание, то е по-склонно да повтори проблемното поведение, защото стресът нарушава способността му за самоконтрол.

Увреждат връзката родител-дете: Честите наказания създават усещане за несигурност у детето. Вместо да се научи да регулира поведението си, то започва да се страхува от родителя, което подкопава доверието и комуникацията.

Науката за детския мозък променя всичко

Последните две десетилетия носят нови открития в невронауката, които обясняват защо традиционните методи са проблематични:

Как да изградим добри навици и обноски при децата?

Незрялата нервна система на детето: Когато детето се чувства застрашено или стресирано, неговата нервна система активира "реакцията за борба или бягство". В тези моменти:

  • Сърцето бие по-бързо
  • Дланите се изпотяват
  • Вниманието се стеснява
  • Префронталният кортекс (отговорен за рационалното мислене) се "изключва"

Ключовата разлика при децата: За разлика от възрастните, които обикновено могат да регулират нервната си система, детето има както незряла нервна система, така и неразвит префронтален кортекс. Това означава, че детето може да удари приятеля си с играчка не от злоба, а защото не може да се справи със страшните чувства от изолация.

Снимка: Canva

Новият подход: Любопитство вместо наказание

Съвременните експерти се съгласяват, че показването на любопитство към чувствата, поведението и реакциите на детето е ключът към ефективното възпитание.

Къде се крият ключовете към правилното възпитание на децата?

Практически стъпки при трудни моменти:

  • Запазете спокойствие - Дълбокото дишане сигнализира на вашата нервна система да се успокои, което помага да се "синхронизирате" с разтревоженото дете.
  • Останете близо - Близостта дава на детето подкрепата, от която се нуждае, за да преодолее трудната емоция
  • Поддържайте границите - Без да отстъпвате на капризите, помагате на детето да се научи да понася гнева и разочарованието с ваша подкрепа
  • Размишлявайте върху обстоятелствата - След като всички са се успокоили, обсъдете преживяването и обърнете внимание на обстоятелствата:  дали детето е било гладно, уморено или разстроено от нещо друго.

Вместо да отмените следобедната разходка в парка, когато детето е изпаднало в изтерия за бонбони в магазина, опитайте по-ефективния подход:

  • Дишайте дълбоко и направете пауза
  • Останете близо до него и валидирайте чувствата на детето
  • Не купувайте бонбоните, но обяснете защо
  • По-късно обсъдете какво се е случило

Снимка: Canva

Дългосрочните ползи за възпитанието на децата

Възпитанието с разбиране за развиващия се детски мозък е много по-ефективно при:

  • Формирането на поведението на децата
  • Стимулирането на емоционалния растеж
  • Изграждането на по-силни отношения родител-дете

Тези здрави взаимоотношения са изключително защитаващи за психичното здраве на детето в бъдеще.

Вълшебната фраза, която успокоява ядосаното дете

Науката ясно показва, че наказанието на дете за истерия или "лошо поведение" прилича на четене на лекция на човек със сърдечен удар за това да яде по-малко захар. Времето е да преосмислим подхода си към възпитанието, базирайки го на съвременните научни познания за детския мозък.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.