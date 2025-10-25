Непоносимостта към глутен, към лактоза или към други хранителни съставки вече не е просто личен проблем. Учени и лекари предупреждават, че това е сигнал за сложна мрежа от хранителни алергии и непоносимости, които влияят на милиони хора.

Глутенът е специфична съставка в любимите на мнозина хляб или кифла. При повечето хора той не пречи, но някои деца и възрастни не го понасят добре и започват проблеми – болки в корема, умора, главоболие, дори лошо настроение. Научните изследвания потвърждават, че глутенът , протеин, който се съдържа в пшеницата, ечемика и ръжта и може да отключва реални имунни и възпалителни процеси.

„Бих казала, че когато за първи път започнах да забелязвам, че здравето ми тръгва надолу, беше след като се случи нещо наистина стресиращо в живота ми. Изведнъж започнах да се чувствам много подута, започнах да имам наистина, наистина сериозни стомашни проблеми и имах толкова силни болки в тази област, че не можех да се движа след хранене. Тогава сякаш ми светна лампичка и осъзнах, че трябва да потърся помощ“, казва Софи Филипс.

Така Софи бива диагностицирана със заболяването целиакия. Това е генетично автоимунно заболяване. Изключително важно е да не се бърка с непоносимост, чувствителност или алергия към глутен.

Какво представлява целиакията?

При целиакията имунната система атакува собственото тънко черво, като уврежда вътрешната му стена. Това увреждане пречи на тялото да усвоява правилно хранителните вещества.

Ако остане недиагностицирана и човек продължи да консумира глутен, може да се стигне до тежки дефицити като такива на желязо, витамин D, B12 и т.н.; автоимунни заболявания; рак на червата или лимфом; неврологични и психични проблеми и др.

„Това не е просто стомашен проблем, това е хроничен, доживотен проблем, който не се лекува с нищо и който може да доведе до някои наистина сериозни и смъртоносни последствия по-късно. Баба ми също имаше целиакия и тя всъщност почина от левкемия и рак на дебелото черво – и двете тя получи от целиакия. Нейната беше недиагностицирана с десетилетия и тя продължаваше да яде глутен до момента, в който в крайна сметка това я погуби. Не казвам, че всеки човек с целиакия ще отключи рак, това изобщо не е вярно, но причината да го казвам е, че е важно да получиш диагноза“, на мнение е Софи.

Работещото решение при това автоимунно заболяване е 100-процентово елиминиране на глутена от хранителния режим. Трябва да се внимава не само за очевидните изделия, но и за огромното множество от други продукти, за които първоначално не бихме се досетили, че съдържат глутен, като сосове, десерти, добавки и др.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!