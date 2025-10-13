Непоносимост към глутен: Какви са симптомите?

Непоносимостта към глутен е състояние, при което може да се разболеете след консумация на глутен. Може да се почувствате подути, уморени, да имате газове. Глутеновата непоносимост се нарича още нецелиакална глутенова чувствителност (НГЧ). Тя се различава от цьолиакия или алергия към пшеница.

Глутенът е протеин, който се намира в пшеницата, ечемика, ръжта и други зърнени храни.

Той се съдържа в много често срещани храни и напитки, включително тестени изделия, зърнени храни и бира. Глутенът може да се съдържа и във витамини, козметика и дори някои лекарства, пише Cleveland Clinic.

Какво различава непоносимостта към глутен от цьолиакията?

Глутеновата непоносимост и цьолиакията (целиаклия) са различни. Хората с цьолиакия имат автоимунен отговор към глутена. Това означава, че телата им се опитват да се борят с глутена, сякаш е вирус. Тази реакция причинява възпаление и увреждане на храносмилателния тракт.

Цьолиакията е резултат от анормален ген. Хората с цьолиакия също имат високи нива на определени антитела в кръвта си, които са вещества, борещи се с глутена.

Глутеновата чувствителност и цьолиакията имат много от същите симптоми. Но хората с глутенова чувствителност нямат анормален ген или антитела в кръвта си.

Глутеновата непоносимост алергия към глутен ли е?

Непоносимостта и хранителната алергия не са едно и също нещо. Хранителната алергия, като например алергията към пшеница, е когато имунната система реагира прекомерно, след като ядете определена храна. Алергията може да причини сърбеж, повръщане или задух. Глутеновата непоносимост не е алергия към глутен.

Какво причинява глутенова непоносимост?

Точните причини за глутенова непоносимост не са добре разбрани. Някои изследвания показват, че хората може да не са чувствителни към глутен, а към определен въглехидрат, който се намира в много храни.

Тялото им не абсорбира въглехидрата, както би трябвало. Той остава в червата им и ферментира, причинявайки заболяване.

Други изследвания показват, че пшеницата може да повлияе на лигавицата на храносмилателния тракт при някои хора. Тази лигавица обикновено предотвратява изтичането на бактерии от червата.

Но при хора с глутенова непоносимост, лигавицата може да не функционира както трябва, позволявайки на бактериите да попаднат в кръвта или черния дроб и да причинят възпаление.

Какви са симптомите на глутенова непоносимост?

Много хора с глутенова непоносимост също имат синдром на раздразнените черва (СРЧ).

Те може да изпитват следните симптоми в продължение на няколко часа или дни след консумация на глутен:

Болки в корема

Анемия

Тревожност

Подуване на корема или газове

Замъглено съзнание или проблеми с концентрацията

Депресия

Диария или запек

Умора

Главоболие

Болки в ставит

Гадене и повръщане.

Кожен обрив

Как се диагностицира глутенова непоносимост?

Диагнозата се поставя от лекар. Има няколко стъпки за потвърждаването й. В началото спазвате диета, съдържаща глутен, в продължение на около шест седмици. През това време лекар извършва кръвни изследвания и кожни тестове, за да изключи алергия към пшеница или цьолиакия. Няма тест за глутенова непоносимост.

Ако нямате алергия към пшеница или цьолиакия, изключвате глутена от диетата си за поне шест седмици. Водите подробни бележки за симптомите си през това време, като отбелязвате кои (ако има такива) симптоми се подобряват.

На финала, ако симптомите се подобрят, докато сте на безглутенова диета, постепенно въвеждате отново глутена в диетата си. Ако симптомите се върнат, вероятно имате глутенова непоносимост.

Лечение и контрол

Няма лек за непоносимостта към глутен. Но повечето хора намират облекчение от симптомите, като спазват безглутенова диета. Пробиотиците спомагат за увеличаване на добрите бактерии в червата. Те могат да намалят симптомите на подуване на корема, газове или запек.

Някои изследвания показват, че приемът на определени ензими може да помогне за усвояване на глутена. Но експертите все още проучват това лечение.

Често задавани въпроси

Колко често срещана е глутеновата непоносимост? Изследванията показват, че глутенова непоносимост е около 5 пъти по-често срещана от цьолиакията, която засяга около 1% от човечеството. Кой получава глутенова непоносимост?

Всеки може да има глутенова непоносимост, въпреки че е по-често срещана при жените. Някои хора се раждат с глутенова непоносимост; други я развиват по-късно в живота. Какво трябва да направя, ако приема глутен?

Глутенът се съдържа в безброй храни, напитки и други продукти. Дори и да се придържате към безглутенова диета, може случайно да консумирате глутен в даден момент. Ако получите странични ефекти от случайно излагане на глутен, можете - Да пиете много вода, за да прочистите организма си; Да ядете малки порции, които не са пикантни или мазни; Опитайте чай от джинджифил или мента, за да успокоите разстроен стомах. Какви са перспективите при глутенова непоносимост?

Повечето хора с глутенова непоносимост намират облекчение от симптомите си с правилната диета. Обикновено това изисква лечение през целия живот. Симптомите са склонни да се връщат, ако започнете да консумирате глутен отново. Как мога да предотвратя глутенова непоносимост?

Няма начин да се предотврати глутенова непоносимост, но има начини за намаляване на симптомите.