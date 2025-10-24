Онкологичните заболявания продължават да бъде една от водещите причини за смърт в световен мащаб, но ранното им откриване може драстично да подобри шансовете за успешно лечение и оцеляване.

Според данни на Световната здравна организация, навременната диагностика увеличава процента на оцеляване при някои видове рак до 90%, докато късното откриване намалява този шанс до под 20%.

Защо скрининговите тестове са толкова важни

Скрининговите изследвания за рак имат за цел да открият заболяването в най-ранните му стадии, често преди да се появят каквито и да било симптоми. Това е критично важно, защото ранните стадии на рака обикновено са най-лесни за лечение и изискват по-малко агресивна терапия.

Д-р Васили Елиопулос от Университетът „Корнел“ в Ню Йорк подчертава няколко ключови ползи от редовните скринингови прегледи, пише TOI. На първо място, те откриват рака в ранен стадий, когато е най-податлив на лечение. Освен това увеличават значително процента на оцеляване, например белодробният рак, открит рано, има коефициент на оцеляване до 90%, докато в напреднали стадии този процент пада под 20%.

Друго важно предимство е, че ранната диагностика намалява интензивността на лечението и съкращава времето за възстановяване. Някои скринингови тестове дори могат да предотвратят развитието на рак, като откриват предракови клетки и позволяват тяхното лечение преди да се трансформират в злокачествени образувания.

Четирите основни скринингови теста

1. Стандартни скринингови изследвания

Редовните скринингови тестове са основата на ранното откриване на рак. Сред най-ефективните е колоноскопията, която вече се препоръчва и за хора под 4се под 45 години и се повтаря на всеки 10 години. Този тест открива не само рак на дебелото черво, но и предракови полипи преди те да станат злокачествени.

За жените мамографията е незаменим инструмент за ранно откриване на рак на гърдата. Препоръчва се да започне около 40-годишна възраст с последващи прегледи на всяка една до две години, в зависимост от индивидуалния риск. Този неинвазивен образен метод може да открие тумори преди да станат палпируеми или да причинят симптоми.

Снимка: Canva

Цитонамaска (Pap smear) в комбинация с HPV тест е критично важен за жените от 21 години нагоре за откриване на рак на маточната шийка. Периодичните прегледи могат да разкрият предракови промени в клетките, което позволява лечение преди развитието на рак.

За мъжете PSA тестът (простатен специфичен антиген) служи като ранен индикатор за риск от рак на простатата, особено при наличие на фамилна обремененост.

2. Galleri тестът: Мултираков скрининг

Съвременната медицина разработва кръвни тестове, които могат едновременно да скринират за десетки видове рак. Galleri тестът анализира моделите на метилация в свободната ДНК и може да открие над 50 форми на рак, често преди появата на симптоми.

Макар че не е самостоятелно диагностичен, този тест е ценен ранен индикатор, който насочва към необходимост от допълнителни изследвания. Д-р Елиопулос препоръчва високорискови или проактивни възрастни да правят теста ежегодно, тъй като той има особена стойност при идентифициране на ракови заболявания, за които все още няма рутинни скринингови насоки.

Снимка: Canva

3. Генетично тестване: Познаване на предразположението

Генетичното тестване представлява друг важен напредък в борбата срещу рака. Скринингът за мутации като BRCA1, BRCA2, CHEK2 и синдром на Линч предоставя информация за наследствения риск от рак. Познаването на този риск позволява индивидуализиране на стратегиите за наблюдение и превенция.

Хората с множество случаи на рак в семейството, роднини с диагноза на млада възраст или известна фамилна история на определени синдроми трябва да обсъдят генетичното тестване със своя лекар. Този целенасочен подход може да доведе до засилен мониторинг и дори до превантивни интервенции.

4. Пълнотелесен ядрено-магнитен резонанс (МРТ)

Пълнотелесният МРТ е диагностичен инструмент за откриване на структурни аномалии в органите без използване на радиация. Той може да идентифицира тумори преди да проявят явни симптоми и служи като полезно допълнение към кръвните тестове и генетичното тестване.

Когато се комбинира с Galleri или генетичен скрининг, пълнотелесният МРТ може да повиши увереността в диагнозата и да определи дали е необходимо допълнително изследване. Важно е обаче резултатите да се интерпретират с клинична преценка, тъй като МРТ понякога може да открие безвредни аномалии, които биха могли да провокират ненужни тестове или безпокойство.

Проактивен подход към здравето

За хора над 35 години или тези с фамилна история на рак д-р Елиопулос препоръчва установяване на редовен график за скрининг. Освен споменатите тестове, ежегодните кръвни изследвания, включващи възпалителни маркери и чернодробна функция, както и обсъждането на нови тестове като Galleri, са от съществено значение.

Снимка: Canva

Начинът на живот също има значение

Редовният скрининг е само част от цялостната превенция. Според д-р Васили, редица фактори от начина на живот допринасят за риска от рак:

Консумацията на алкохол

Режимът на сън

Физическата активност

Телесното тегло

Здравословното хранене, редовните упражнения и избягването на тютюн или прекомерен алкохол, комбинирани с редовен скрининг, могат да открият рисковете рано и да предотвратят развитието на рак.

Консултацията с лекар е от решаващо значение за определяне честотата и комбинацията от тези тестове, тъй като различните хора имат различни рискови фактори. Превенцията наистина е по-добра от лечението, и редовният скрининг е нашето най-силно оръжие в борбата срещу рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.