Въпреки огромния напредък в медицината, ракът на гърдата остава най-разпространената форма на рак сред жените в световен мащаб.

На 19 октомври, в рамките на целия Месец на осведомеността за рака на гърдата, Октомври, здравните организации и пациентските общности отправят силен апел: ранното откриване спасява животи.

Приблизително една на всеки двадесет жени е застрашена да получи тази диагноза, образованието и редовните профилактични прегледи не са просто препоръка, а жизненоважна необходимост.

Тревожна глобална статистика

През 2022 година приблизително 2,3 млн. жени по света са диагностицирани с рак на гърдата, като около 670 000 са починали от заболяването. Само в Европа Световната здравна организация (СЗО) е регистрира близо 558 000 нови случая през същата година, съобщава Euronews.

Снимка: Canva

Още по-тревожни са прогнозите за бъдещето. Според проучване на Международната агенция за изследване на рака (IARC) към СЗО, до 2050 година смъртните случаи от рак на гърдата в глобален мащаб се очаква да нараснат с 68%, докато новите случаи ще се увеличат с 38%. Това означава 3,2 млн. нови случая и 1,1 милиона смъртни случая годишно.

„Всяка минута четири жени по света се диагностицират с рак на гърдата и една жена умира от заболяването, и тази статистика се влошава“, предупреждава д-р Джоан Ким, учен в IARC и един от авторите на изследването.

Развиващите се страни са непропорционално засегнати от нарастващата тежест на заболяването. Въпреки че смъртността е намалява в последните години в над 29 богати държави, само седем страни постигат глобалните здравни цели за намаляване на смъртността с поне 2,5% годишно.

Ключовата роля на ранното откриване

Д-р Дениз Джонсън, акушер-гинеколог и професор по женско здраве в Университета на Тексас в Остин, подчертава важността на ранната диагностика, цитиран от Euronews.

„Ранното откриване е ключът към лечението на рака на гърдата“, казва тя, цитирайки технологичните и медицински постижения от последните години, които значително подобряват резултатите от лечението.

Снимка: Canva

„Процентът на преживяемост е отличен, когато открием рака на гърдата рано. Може да достигне около 90% в рамките на пет години от диагнозата. Този процент значително намалява при късна диагноза“, обяснява д-р Джонсън.

Проучване от 2025 година на Института Каролинска в Швеция установява, че жените, които пропускат първия си скрининг за рак на гърдата, имат с 40% по-висок риск от смърт от заболяването.

Изследователите анализират данни от близо 434 000 жени, поканени за скрининг между 1991 и 2020 година. Почти една от три не е посетила първия си преглед, като тези жени са по-склонни да бъдат диагностицирани на напреднал стадий.

Методи за скрининг и ранни признаци

Мамографията остава най-надеждният инструмент за ранно откриване. Насоките на Европейския съюз препоръчват жените със среден риск от рак на гърдата да преминават годишни скринингови прегледи от средата на 40-те си години.

Снимка: Canva

Процедурата представлява рентгеново сканиране, което трае от 15 до 20 минути и може да открие бучки или аномалии, които може да не бъдат забелязани при самопреглед.

Жените със семейна история на рак на гърдата или известни генетични мутации може да се нуждаят от по-ранно започване на редовните прегледи. Рискът от рак на гърдата нараства с възрастта, семейната история и определени генетични фактори. Изследователите оценяват, че около 5 до 10% от случаите на рак на гърдата се причиняват от наследен дефектен ген.

Самопознание и наблюдение

Д-р Джонсън подчертава, че освен клиничните прегледи, жените трябва да развият усещане за това какво е нормално за собственото им тяло.

„Имайте представа как изглеждат вашите гърди и какви са на допир, и ако нещо се промени, определено обърнете внимание на това“, съветва тя. „Споделете това с вашия лекар, за да обсъдим дали е необходимо допълнително образно изследване.“

Ранните признаци на рак на гърдата могат да включват:

Нова бучка в гърдата или под мишницата

Уплътняване или подуване на част от гърдата

Зачервяване или люспеста кожа в областта на зърното

Всякаква промяна в размера или формата на гърдата

Важно е да се отбележи, че мъжете не са имунизирани срещу рак на гърдата. Въпреки че е много по-рядко (мъжките случаи представляват около 1% от всички), те също трябва да обръщат внимание на нови бучки или промени в гръдната тъкан.

Снимка: Canva

Абнормна мамография не означава автоматично рак. Необходими са последващи изследвания, включително биопсии, за потвърждаване на диагнозата.

„Важно е да знаете, че дори от първоначалната абнормна мамография има много стъпки, които трябва да предприемем - първо, да изясним дали това изобщо е диагноза, и второ, да можем да лекуваме диагнозата“, обяснява д-р Джонсън.

Ако ракът бъде потвърден, опциите за лечение зависят от типа и стадия на заболяването и могат да включват операция, химиотерапия или хормонални лечения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.