Болките в гърдите са често срещан проблем, който засяга около 70% от жените поне веднъж в живота им и между 50% и 65% от мъжете. В повечето случаи причините не са сериозни или животозастрашаващи, но продължителният или необичаен дискомфорт може да е сигнал за по-сериозно състояние.

Съществуват два основни вида болки в гърдите. Цикличните, които са свързани с менструалния цикъл и хормоналните промени. Нецикличните не следват определен модел и често се дължат на травма, размер на гърдите или заболяване, пише онлайн изданието Cleveland Clinic.

Редовният самопреглед и периодичната мамография допринасят за установяването на необичайни промени навреме, което ги превръща във важни инструменти за ранна диагностика и профилактика на сериозни заболявания, като рак на гърдата.

Какво са болките в гърдите

Болката в гърдите, позната още като масталгия, е много често срещано състояние, което може да засегне всеки. Според специалистите в областта на мамологията, дискомфортът може да варира от лека чувствителност и дърпане до интензивно пулсираща или пробождаща болка. Често срещани или рецидивиращи епизоди могат значително да повлияят на качеството на живот и ежедневието.

Промените в хормоналния баланс, по време на менструалния цикъл или в резултат на прием на определени медикаменти (като хормонални контрацептиви), са сред най-честите причини за този тип оплаквания, твърдят експертите.

Други фактори включват носене на неподходящ или твърде стегнат сутиен, който предизвиква натиск върху тъканите, както и инфекции като мастит (възпаление на млечната жлеза, често в резултат на кърмене).

Снимка: iStock

При мъжете най-честата причина за чувствителност или болка в областта на гърдите е състояние, наречено гинекомастия (натрупване на мастна тъкан, което води до подуване и дискомфорт).

Специалистите подчертават, че в повечето случаи тези оплаквания не са свързани с рак на гърдата. Въпреки това, се препоръчва внимателно наблюдение на всички промени, особено ако болката не отшумява или е придружена от други симптоми като уплътнения или секреция от зърната.

Основни рискови фактори

Някои промени в хормоналните нива могат да доведат до изменения в млечните канали и жлези. Това често причинява образуване на кисти, които са една от най-разпространените причини за циклична чувствителност и болка. Нецикличният дискомфорт обикновено е свързан с предишна травма или хирургична интервенция.

В някои случаи точната причина не може да бъде установена, но са известни обстоятелства, които повишават вероятността за развитие на такива оплаквания:

Голям размер на гърдите: Хората с по-голям бюст често изпитват нецикличен дискомфорт, свързан с тежестта и натиска върху гръдната тъкан. В такива случаи често се наблюдава и болка във врата, раменете или гърба.

Хирургични интервенции: Болката от операции на гърдите и формиране на белези, може да се задържи дълго време след заздравяването на разрезите.

Дисбаланс на мастни киселини: Според проучвания, нарушение в баланса на мастни киселини в клетките може да повиши чувствителността на гръдната тъкан към циркулиращите хормони.

Прием на медикаменти. Някои хормонални терапии, например част от лечението на безплодие или орални контрацептиви, са свързани с повишена чувствителност на гърдите. Освен това терапията за възстановяване на нивата на естроген след менопауза може да предизвика болки в гърдите. Подобен ефект може да настъпи и при прием на определени антидепресанти, както и някои лекарства за високо кръвно налягане и антибиотици.

Прекомерен прием на кофеин: Макар да са нужни още изследвания, някои пациенти съобщават, че намаляването или изключването на кофеина от хранителния режим води до облекчаване на симптомите.

Експертите уточняват, че тези фактори само повишават вероятността за поява на симптоми, но не са доказателство за наличие на сериозно заболяване. При продължителен или силен дискомфорт се препоръчва консултация със специалист, който да изключи наличието на по-значими медицински проблеми.

Снимка: iStock

Как да се прави самопреглед

Редовният самопреглед помага на жените да опознаят нормалния вид и усещане на гърдите си, за да могат бързо да забележат промяна.

„Около 40% от диагностицираните случаи на рак на гърдата се откриват от жени, които сами са напипали бучка“, подчертава проф. Лили Шокни от Университета „Джонс Хопкинс“.

Затова експертите препоръчват самопрегледа да се прави поне веднъж месечно независимо от възрастта.

За жените, които все още имат месечен цикъл, най-подходящият момент е няколко дни след края на менструацията, когато гърдите са най-малко чувствителни. За тези в менопауза се препоръчва да избират фиксирана дата всеки месец, например първо или петнадесето число. Важно е това да се превърне в навик и да не се пропускат месеци, подчертават специалистите.

Макар мамографията да може да открие изменения още преди да се появи осезаема бучка, самопрегледът има ключова роля за ранното установяване на промени между профилактичните прегледи, допълват експертите.

Стъпка по стъпка: Как да прегледате гърдите у дома?

Под душа

С върховете на трите средни пръста внимателно опипайте цялата гръдна и областта под мишниците, като използвате лек, среден и по-силен натиск. Проверете и двете гърди, като търсите нови бучки, уплътнения, възелчета или други промени.

Пред огледалото

Застанете с ръце отпуснати до тялото и огледайте визуално формата и контура на гърдите. Обърнете внимание на евентуално подуване, хлътване, неравности по кожата или промени във вида на зърната.

След това поставете длани на хълбоците и натиснете, за да се стегнат гръдните мускули. Потърсете промени като набръчкване, вдлъбвания или асиметрии. Нормално е гърдите да не са напълно симетрични, но внезапни различия изискват внимание, подчертават експертите.

Снимка: iStock

В легнало положение

Легнете по гръб, поставете възглавница под дясното рамо и сложете дясната ръка зад главата. С лявата ръка, използвайки трите средни пръста, обхванете цялата дясна гърда и подмишнична зона, като прилагате различна сила на натиск. Проверете за бучки, удебелявания или болезнени участъци. Стиснете зърното, за да проверите за секрет. Повторете процедурата и за лявата гърда.

Кога и колко често се препоръчва мамография

Мамографията е златен стандарт за ранно откриване на рак на гърдата. Изследването може да установи изменения в тъканта още преди да се появят симптоми или осезаеми бучки. Според препоръките на Световната здравна организация и водещи онкологични дружества, профилактичната мамография е ключов елемент за ранна диагностика.

За жени със среден риск (без фамилна обремененост или други сериозни рискови фактори) се препоръчва първа мамография между 40 и 45-годишна възраст. След това изследването се прави веднъж на 1–2 години, в зависимост от индивидуалната оценка на риска, направена от лекуващия специалист.

Жените с повишен риск, например с близък роднина с рак на гърдата или доказана генетична мутация (BRCA1/BRCA2), обикновено започват профилактичните прегледи по-рано, около 30–35 години, и ги извършват по-често. В тези случаи медицинските лица могат да препоръчат допълнителни образни изследвания като ехография или ядрено-магнитен резонанс.

След 55-годишна възраст мамографията обикновено се извършва веднъж на две години, но някои специалисти препоръчват да се запази ежегодна профилактика, особено при наличие на други рискови фактори.

Болките в гърдите не винаги са признак на рак, но всяка промяна заслужава внимание. Разбирането на различните симптоми и потенциалните им причини помага на жените да реагират навреме, ако се появят необичайни промени. Затова редовната профилактика и внимателното наблюдение на гърдите у дома остават важни инструменти за опазване на здравето им.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.