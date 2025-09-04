Общоизвестен факт е, че кърменето е най-здравословната храна за растежа и пълноценното развитие на едно бебе. За да бъде това така обаче майката трябва да обръща специално внимание и на своя хранителен режим, за да може кърмата да е богата на хранителни вещества и защитни съединения.

Кърменето може да помогне за намаляване на риска от развитие на определени медицински състояния по-късно в живота на майката, включително сърдечни заболявания и диабет. Освен това, облекчава стреса и засилва връзката с новороденото бебе.

Консумацията на здравословни храни след раждането е изключително важна, както за майката, така и за бебето. Всяка кърмачка или бъдеща майка е добре да е наясно с това кои са полезните храни за богата кърма и какво е добре да избягва.

Полезни храни за кърмачки

Съсредоточете се върху здравословния избор, който ще ви помогне да произвеждате кърма. Избирайте богати на протеини храни, като постно месо, яйца, млечни продукти. Избирайте разнообразие от пълнозърнести храни, както и плодове и зеленчуци, не забравяйте ядките.

Консумирането на разнообразни храни ще промени вкуса на кърмата. Опитването на разнообразни вкусове може да помогне на бебетата по-лесно да приемат твърди храни по-късно, когато вече могат да ядат такива.

Ето някои питателни храни, на които можете да дадете приоритет, докато кърмите:

Месо: пилешко, говеждо, агнешко, свинско, органни меса (като черен дроб)

Плодове и зеленчуци: горски плодове, домати, чушки, зеле, къдраво зеле, чесън, броколи

Ядки и семена: бадеми, орехи, семена от чиа, конопени семена, ленено семе

Здравословни мазнини: авокадо, зехтин, кокос, яйца, пълномаслено кисело мляко

Богати на фибри нишестета: картофи, тиква, сладки картофи, боб, леща, овес, киноа, елда

Други храни: тофу, тъмен шоколад, кимчи.

Диетата при кърмене и две хранителни групи

Хранителните вещества в кърмата могат да бъдат категоризирани в две групи. Получаването на достатъчно хранителни вещества от група 1 е важно, както за майката, така и за бебето, а получаването на достатъчно хранителни вещества от група 2 е важно най-вече за майката.

Ако приемът на хранителни вещества от група 2 е нисък, тялото взема тези хранителни вещества от костните и тъканните запаси, за да ги отдели в кърмата. Бебето винаги ще получава нужното количество, но запасите на тялото на майката ще се изчерпят.

Хранителни вещества от група 1

Витамин B1 (тиамин): риба, свинско месо, семена, ядки, боб

Витамин B2 (рибофлавин): сирене, бадеми, ядки, червено месо, мазна риба, яйца

Витамин B6: нахут, ядки, риба, птици, картофи, банани, сушени плодове

Витамин B12: миди, черен дроб, кисело мляко, мазна риба, хранителна мая, яйца, раци, скариди

Холин: яйца, говежди черен дроб, пилешки черен дроб, риба, фъстъци

Витамин A: сладки картофи, моркови, тъмни листни зеленчуци, органни меса, яйца

Витамин D: масло от черен дроб на треска, мазна риба, някои гъби, обогатени храни

Селен: бразилски орехи, морски дарове, пуйка, пълнозърнеста пшеница, семена

Йод: сушени водорасли, треска, мляко, йодирана сол

Хранителни вещества от група 2

Фолиева киселина: боб, леща, листни зеленчуци, аспержи, авокадо

Калций: мляко, кисело мляко, сирене, листни зеленчуци, бобови растения

Желязо: червено месо, свинско месо, птици, морски дарове, боб, зелени зеленчуци, сушени плодове

Мед: миди, пълнозърнести храни, ядки, боб, органни меса, картофи

Цинк: стриди, червено месо, птици, боб, ядки, млечни продукти

За кои храни се смята, че увеличават кърмата?

Противно на познатото схващане у нас, бозата не увеличава количеството на кърмата.

Няма вълшебна храна или напитка, която да направи чудо, но все пак сред храните за кърмачки силно се препоръчва овесът под всякаква форма. Овесеното мляко също не вреди, както й чайовете за кърмачки. Те по-скоро подпомагат хидратацията, която е нужна на жените.

Според проучване сминдухът подобрява производството на кърма и улеснява наддаването на тегло на кърмачетата през първата седмица от живота им. Освен него има различни хранителни добавки и хомеопатични средства, които обаче е добре да бъдат предписани от специалист.

Храни, които да ограничите или избягвате по време на кърмене

По време на кърмене е безопасно да ядете почти всяка храна, освен ако нямате алергия към нея.

Въпреки това е добре да намалите приема на силно преработени храни, като например фаст фуд и сладки зърнени закуски, доколкото е възможно. Пикантните храни също може да не се понесат добре от бебето. Препоръчва се да ограничите:

Кофеин

Около 1% от кофеина преминава в кърмата и бебетата се нуждаят от много време, за да го метаболизират. Поради това здравните експерти препоръчват ограничаване на приема на кафе или да се предпочете безкофеиново.

Алкохол

Алкохолът може да попадне и в кърмата. Концентрацията му е подобна на количеството, което се намира в кръвта на майката. Но бебетата метаболизират алкохола само наполовина по-малко от възрастните. Кърменето след изпиване на над 1 чаша вино може да намали приема на мляко на бебето с до 23% и да причини превъзбуда и лош сън.

Краве мляко

Въпреки че е рядкост, някои бебета са алергични към краве мляко. Ако бебето има такава алергия, е важно да изключите всички млечни продукти от диетата си.

Някои видове риба

Морските дарове могат да бъдат чудесен източник на протеини и омега-3 мастни киселини. Но повечето от тях съдържат живак. Сред най-опасните са са акула, риба меч и кралска скумрия.

Често задавани въпроси

Имам ли нужда от допълнителни калории по време на кърмене?

Да. Може да се наложи да ядете малко повече, за да си осигурите енергия и хранителни вещества за производството на кърма. Типично е да приемате около 450 до 500 допълнителни калории на ден.

Колко течности ми трябват на ден по време на кърмене?

Пийте, когато сте жадни. Пийте повече, ако урината ви е тъмножълта. Може да пиете чаша вода или друга напитка всеки път по време на кърмене. Заложете на вода. Избягвайте сокове и напитки с добавена захар.

Може ли бебето да има реакция към храната на майката?

Някои храни или напитки може да доведат до реакция. Симптомите на непоносимост включват обрив, диария и хрипове. Ако бебето е капризно или има симптоми на непоносимост скоро след кърмене, се обърнете към лекар. Ако смятате, че нещо от вашата хвана влияе на бебето, избягвайте тази храна или напитка до една седмица. Направете това, за да видите дали забелязвате някакви промени в поведението или симптомите на бебето.

Подпомага ли кърменето отслабването?

Доказано е, че кърменето подпомага изгарянето на калории и така насърчава загубата на тегло, особено когато продължава 6 месеца или повече. Но загубата на тегло по време на кърмене не се случва при всяка кърмачка.

Може ли кърмачките да са вегетарианци или вегани?

При вегетарианска или веганска диета, е особено важно да се избират храни, които осигуряват необходимите хранителни вещества. Важни са храни, богати на желязо, протеини и калций. Вегетарианците може да заложат на млечни продукти. Наблегнете на богати на желязо храни с храни с високо съдържание на витамин С, като цитрусови плодове. При нужда лекар може да препоръча хранителни добавки. Витамин B12 например се съдържа предимно в животински продукти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.