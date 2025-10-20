Ракът на гърдата е диагноза, която вече не е присъда. Когато говорим за нея, все по-често казваме, че ракът не просто се лекува, а може да бъде излекуван изцяло.

За съхраняването на целостта на женските гърди и запазването на духа на пациентката са фокус на съвременните хирургични процедури, разговаряме с проф. Джихан Урас в „Подкаст за здраве“ днес.

Кой е той?

Проф. Джихан Урас е една от най-ярките фигури в световната борба с рака. Той е пионер, учител и вдъхновител – не просто оперира, а променя съдби. Благодарение на него в Турция са извършени първите интервенции, които комбинират хирургията и съвременните методи на щадящо лечение и естетично възстановяване. Неговата философия съчетава прецизността на науката с дълбочината на човешкото разбиране.

Снимка: bTV Media Group

Проф. Урас е специалист по обща хирургия с повече от 35 години опит. Посветен е на лечението на рака на гърдата. Извършва първата мастектомия с едновременно поставяне на гръден имплант, първата биопсия на сентинелен лимфен възел. Тези възли са първите структури, до които достигат раковите клетки от първичния тумор. Проф. Урас провежда първата еднократна оперативна лъчетерапия след органосъхраняваща операция. Той въвежда лапароскопската хирургия в Турция още в началото на 90-те години на миналия век. Проф. Урас е председател на катедрата по „Обща хирургия“ в Медицинския факултет на университета „Acibadem“ и директор на института по сенология към същата институция.

Колко важно е отношението на лекаря към пациента?

„Както знаете, гърдата – както символично, така и биологично – олицетворява устойчивостта на женския дух. При всяка операция ставам свидетел на това как една жена си възвръща тялото и се преражда“, заявява в „Подкаст за здраве“ проф. Джихан Урас.

И допълва: „Гърдата е много важна за жената – важна е за сексуалността и като символ на нейната женственост. Затова винаги, когато е възможно, предпочитам да запазя гърдата, защото знам колко е важна за жената“.

Освен отношението му към органосъхраняващия подход, проф. Урас споделя, че се стреми да се свърже със своите пациентки не само като лекар, но и като човек. По този начин доверието се разпространява двупосочно.

Нагласата на пациента също играе ключова роля за изхода от заболяването. „Духът е много важен за имунната система. Когато пациентът е силен, много силен – имунната система е на високо ниво. При депресивните пациенти имунната система е слаба. А тъй като имунната система се бори с раковите клетки, това е много важно“, убеден е професорът.

Използва ли се роботизираната хирургия в лечението на рака на гърдата?

Проф. Урас споделя, че нейното най-често приложение е при извършването на мастектомия. Интервенцията се нарича роботизирана ендоскопска хирургия. „По този начин правя много малък разрез – съвсем малък – и извършвам операцията ендоскопски или роботизирано през този малък разрез. Така резултатите и от естетична гледна точка са по-добри от класическите техники“, казва проф. Урас.

По думите му, при класическата техника обикновено се налага да се направи много голям разрез, докато при ендоскопската и роботизираната техника може да се работи през малък разрез от три-четири сантиметра.

Кои са основните рискови фактори за развитие на рак на гърдата?

„Затлъстяването е много важно, особено в периода на постменопаузата, защото в мастната тъкан се съдържа много „лош“ естроген, който влияе на гърдата, и затова честотата на рака на гърдата е много висока при пациентки със затлъстяване“, казва проф. Урас.

Снимка: bTV Media Group

„Социалната и фамилната анамнеза са много важни. Освен това можем да използваме различни генетични тестове за определяне на рисковия профил – това е напълно възможно. Ако пациентката има много висок риск от рак на гърдата, можем да приложим профилактично лечение. Например, профилактична мастектомия, както и да дадем антиестрогенни медикаменти, за да намалим риска“, добавя специалистът.

Каква е прогнозата на заболяването?

„В миналото метастатичният рак на гърдата не можеше да бъде опериран, но сега всичко се промени. Има много нови лекарства – например, съвременни химиотерапевтични агенти, таргетна терапия, която е много важна, и имунотерапия. И вече можем много успешно да се справяме с този проблем“, казва проф. Урас, подчертавайки невероятните възможности на съвременната медицина.

Цялото интервю с проф. Джихан Урас пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.