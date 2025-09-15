Запушването на млечен канал, наричано още блокирана жлеза, се появява по време на кърмене, когато каналът се блокира и пречи на млякото да достига до зърното. Това състояние засяга до една на всеки пет кърмещи майки, най-често в първите месеци след раждането, пише онлайн изданието Cleveland Clinic.

Гърдите съдържат мрежа от млечни канали, които отвеждат млякото от тъканта на гърдата към зърното. Когато нещо притисне каналите, например възпаление на околните тъкани или кръвоносни съдове, млякото се задържа, което води до подуване и болка.

Този феномен обикновено води до появата на червена, болезнена и чувствителна бучка в гърдата. Ако не се предприемат мерки, може да се развие инфекция, затова е важно симптомите да се разпознаят навреме и да се приложи подходящо лечение у дома.

Причини за запушване на каналите

Основната причина за запушване на млечните жлези е възпаление на тъканите около млечните канали, което затруднява изтичането на млякото. Специалисти по кърмене посочват, че няколко фактора увеличават риска от този проблем.

Един от водещите рискови фактори е недостатъчно изпразване на гърдата. Това може да се случи, ако бебето не захапва добре, ако има болка в зърната или ако кърменето е прекалено кратко.

Пропускането на хранения или по-дългите интервали между кърмения, например когато бебето спи по-дълго през нощта или при рязко отбиване (когато кърменето се прекрати внезапно вместо постепенно), също са честа причина за запушване.

Други фактори включват физически натиск върху гърдите, като стегнати сутиени с банели, носене на тежка чанта или бебе в слинг, който притиска гърдите.

Стресът, умората, анемията и отслабената имунна система допълнително увеличават вероятността от запушване на каналите, тъй като намаляват способността на организма да се справя с възпалението.

Домашни мерки: масаж, топли компреси, често кърмене

В повечето случаи запушените млечни канали могат да се отпушат в домашни условия в рамките на два дни:

Препоръчително е майките да продължат да кърмят или изцеждат мляко според нуждите на бебето, без да увеличават честотата повече от обичайното, тъй като това може да натовари допълнително каналите и да засили възпалението, обясняват експертите.

Препоръчва се нежно масажиране на гърдата, но не прекалено силно, за да не се предизвика допълнителна болка или оток. Леките разтривания в посока към лимфните възли над ключицата и под мишниците подпомагат дренажа на възпалението (улеснява се изтичането на натрупаната течност).

Топлите компреси преди кърмене могат да подпомогнат отпускането на каналите. От друга страна студените компреси могат да намалят подуването и болката след кърмене или изцеждане.

При по-изразен дискомфорт, лекуващият специалист може да изпише обезболяващи, съдържащи ибупрофен или парацетамол.

Кога има риск от мастит

Маститът представлява болезнено възпаление на млечната жлеза, което може да прерасне в бактериална инфекция. Това състояние засяга между 10 и 30% от кърмещите жени, най-често през първите три месеца след раждането. Макар и по-рядко, състоянието може да се развие и при жени, които не кърмят, както и при мъже, допълват експертите.

Основните симптоми включват подуване, зачервяване и чувствителност на гърдата, поява на болезнени уплътнения и усещане за парене, което се усилва по време на хранене на бебето. При наличие на инфекция могат да се наблюдават и грипоподобни оплаквания, като повишена температура, втрисане и общо неразположение.

Рискът от мастит се увеличава при свръхпроизводство на мляко (хиперлактация), което води до напрежение в тъканите и притискане на каналите.

Пропуснати кърмения, лошо източване на гърдата или притискане от стегнато облекло също могат да предизвикат възпаление. При продължителен застой на мляко възпалението може да премине в бактериална инфекция, а в редки случаи да доведе до образуването на абсцес (джоб с гной, който изисква медицинско източване).

Запушването на млечните канали е често срещан проблем при кърмещите жени, който в повечето случаи се овладява успешно у дома. Важно е обаче да се следи за симптоми на усложнения, тъй като навременната реакция предпазва от развитие на мастит и сериозни инфекции.

Често задавани въпроси

Може ли да се получи запушване на млечен канал, ако не кърмя?

Някои медицински състояния могат да доведат до запушването на млечен канал.

Пример за подобно явление е ектазията на каналчетата на млечната жлеза, разширяване и удебеляване на стените на каналите, което води до тяхното запушване и натрупване на секрет. Това може да се дължи на хормонални промени, естествения процес на стареене или възпалителни процеси в тъканите на гърдата.

Как да разбера, че млечният канал е отпушен успешно?

Изчезването на бучката е най-сигурният знак. Ако изцеждате мляко, може да забележите по-гъст или мазен съсирек, който излиза. В повечето случаи това вероятно е отпушеният канал.

Могат ли запушените канали да се появят отново?

Запушванията могат да се повторят, особено при жени с обилна лактация или чувствителни канали. Понякога запушването временно намалява и създава усещане, че е преминало, но се връща часове по-късно. Познаването на ефективни домашни методи за отпушване помага да се намали рискът от рецидив.

Как мога да предотвратя запушването на каналите?

Важно е гърдите да се изпразват добре при всяко кърмене или изцеждане. Признаци, че гърдата е източена, са усещането за лекота и липса на допълнително мляко при помпене.

Има няколко начина да се предотврати запушване:

Препоръчително е да не пропускате хранения.

Кърмете вместо да помпате, ако е възможно.

Може да се консултирате с лекар дали приемът на лецитин или пробиотици би бил подходящ за вас, тъй като те помагат за премахване на възпалението и подобряват качеството на млякото.

Кога трябва да потърся лекар?

Обърнете се към специалист, ако бучката не изчезва въпреки домашното лечение в рамките на няколко дни.

Спешна консултация е необходима при поява на температура, втрисане, силна болка, зачервяване, грипоподобни симптоми или необичайно течение от зърното, тъй като това може да са признаци за мастит и да изискват незабавна медицинска намеса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.