Медицинските образни изследвания са неразделна част от съвременната медицинска грижа, но често пациентите се притесняват за възможния риск от излагане на радиация.

Експерти обясняват защо опасенията, макар и разбираеми, не трябва да ни спират от необходимите прегледи.

Има ли риск от медицинските образни изследвания?

Медицинските образни изследвания, включително мамография, рентгенови лъчи и компютърна томография, играят жизненоважна роля в откриването, диагностицирането и мониторинга на различни здравословни състояния, включително рак на гърдата.

Снимка: Canva

Въпреки че тези процедури използват йонизираща радиация, която теоретично може да увреди ДНК, дозите са изключително ниски.

Според неотдавнашно проучване, публикувано в European Journal of Radiology, стандартната мамография доставя приблизително 1-10 милиграма (mGy) на гърда, в зависимост от фактори като размер на гърдите и плътност на тъканта. Това ниво на експозиция се класифицира като ниска доза и се счита за безопасно в клиничната практика.

Кои жени трябва да бъдат особено внимателни?

За по-голямата част от възрастните жени вероятността от развитие на рак на гърдата в резултат от медицинско образно изследване е изключително ниска. Мамографията остава едно от най-ефективните средства за ранно откриване и значително подобрява шансовете за оцеляване.

Въпреки това, определени групи жени могат да се нуждаят от по-внимателен подход, обяснява д-р Каришма Кирти, консултант по мамология и онкопластичен хирург.

Жени с тежка фамилна анамнеза за рак на гърдата.

Носителки на BRCA1/2 мутации.

Жени, които се нуждаят от чести образни изследвания от ранна възраст.

В такива случаи се препоръчва индивидуална оценка и използване на допълнителни методи като ЯМР или ултразвук, които не включват йонизиращо лъчение.

Практични съвети за минимизиране на риска

Експертите препоръчват няколко стъпки за оптимизиране на здравните грижи:

Водете точни записи: Поддържайте архив на предишни образни изследвания и го споделете с лекуващия ви лекар.

Обсъждайте необходимостта: Преди всяко сканиране разговаряйте с лекаря си за необходимостта и проучете дали са подходящи варианти с по-ниска радиация или без радиация.

Следвайте насоките: Спазвайте научно обоснованите препоръки за скрининг, като например мамографии на всеки две години, започващи между 40 и 45-годишна възраст, освен ако лекарят ви не препоръча друго.

„Въпреки че йонизиращото лъчение от диагностичните образни изследвания носи теоретичен риск от рак, настоящите данни показват, че този риск е много малък, особено когато образните изследвания са медицински обосновани и се извършват на подходящи интервали“, допълва д-р Каришма Кирти.

Снимка: Canva

Клиничните ползи от ранното откриване на рак и точната диагноза далеч надвишават минималния потенциален риск от излагането на лъчение. Пациентите се насърчават да водят отворени дискусии със своите лекуващи лекари, за да се гарантира, че решенията относно образната диагностика са информирани, необходими и съобразени с индивидуалните им здравни профили.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.