Месец октомври е обявен за Световен месец за борба с рака на гърдата. Тазгодишната тема „Всяка история е уникална, всяко пътуване има значение“ подчертава, че зад всяка диагноза стои лична история на смелост, устойчивост и надежда.

През 2022 г. около 2,3 млн. жени са диагностицирани с рак на гърдата, а още 670 000 са починали от заболяването. Докато 5-годишната преживяемост в страните с високи доходи надхвърля 90%, други достига 40%, което показва неравенствата в достъпа до ранно откриване и ефективно лечение.

Ако тази тенденция продължи, заболеваемостта и смъртността ще нараснат с 40% до 2050 г., което налага спешни и координирани действия. Световната здравна организация работи активно с партньори и държави за намаляване на смъртността чрез укрепване на здравните системи.

Снимка: Canva

Тази инициатива напомня, че навременната диагностика и лечение могат да бъдат решаващи за успешното преодоляване на заболяването. В контекста на глобалните усилия за борба с рака, Европейският съюз играе важна роля с амбициозни цели и стратегии за превенция и контрол.

Европейският план за борба с рака

Европейският съюз има ясно формулирани цели за превенцията и контрола на рака, включени в Европейския план за борба с рака.

Основната цел е да се намали заболеваемостта и смъртността от рак в страните членки чрез координирани действия и споделяне на най-добри практики. Планът обхваща всички аспекти на борбата с раковите заболявания - от превенция до лечение и подкрепа на пациентите.

Ключови приоритети в борбата с рака на гърдата

Ранно откриване чрез скрининг е основен приоритет в европейската стратегия, тъй като навременната диагностика значително увеличава шансовете за успешно лечение. Въпреки това, съществуват значителни различия в достъпа до скрининг между държавите членки, което създава неравенство в грижите за здравето на жените. ЕС работи активно за преодоляване на тези различия и осигуряване на равен достъп до качествени скринингови програми.

Снимка: Canva

Намаляването на смъртността е друга основна цел, която изисква осигуряване на равен достъп до качествени грижи за рак във всички страни членки. Статистиките показват, че петгодишната относителна преживяемост на жените, диагностицирани с рак на гърдата между 2000 г. и 2007 г., е била около 83%. Процентите на оцеляване обаче варират значително в ЕС, те са най-ниски в Източна Европа и най-високи в Северна и Западна Европа, което подчертава необходимостта от подобрение на грижите в определени региони.

Превенцията - ключ към намаляване на риска

Превенцията е поставена като приоритет в европейската здравна политика, като ЕС насърчава гражданите да водят здравословен начин на живот. Проучвания на Международната агенция за изследване на рака (IARC) показват, че една трета от всички случаи на рак на гърдата в Европа могат да бъдат предотвратени чрез поддържане на здравословни навици. Тази статистика подчертава значението на индивидуалните решения и избори в борбата с това заболяване.

Здравословен начин на живот като защита

Поддържането на здравословно тегло е от съществено значение, тъй като наднорменото тегло и затлъстяването са свързани с повишен риск от рак на гърдата. Физическата активност допълва този ефект - редовните упражнения не само помагат за контрол на теглото, но и самостоятелно намаляват риска от развитие на заболяването.

Здравословното хранене включва консумация на пълнозърнести храни, бобови растения, зеленчуци и плодове, които осигуряват важни хранителни вещества и антиоксиданти. Същевременно е необходимо да се ограничи приема на преработени меса и захарни напитки, които са свързани с повишен риск от различни видове рак.

Снимка: Canva

Ограничаването на алкохола е друг важен фактор, тъй като консумацията на алкохол увеличава риска от рак на гърдата дори при умерено потребление. Кърменето пък има защитен ефект - то намалява риска от рак на гърдата при жените и донася множество ползи както за майката, така и за детето.

Статистики и реалност в Европейския съюз

Ракът на гърдата е най-често диагностицираният рак сред жените в ЕС, като според данни за 2022 г. се оценява, че той представлява 13,8% от всички нови случаи на рак и 29,4% от новите случаи на рак при жените, което го прави водещо онкологично заболяване сред женската популация. Тези цифри подчертават мащабността на проблема и необходимостта от продължаващи усилия за превенция, ранна диагностика и качествено лечение.

Снимка: Canva

Ролята на генетиката и семейната история

Освен факторите на начина на живот, генетичната предразположеност играе важна роля в риска от рак на гърдата. Наследствените генетични мутации, като BRCA1 и BRCA2, могат значително да повишат риска, като жените носителки на тези мутации имат 50-85% вероятност да развият заболяването през живота си.

Семейната история с рак на гърдата, особено при близки роднини диагностицирани на млада възраст, удвоява до учетворява индивидуалния риск.

Генетичното консултиране и тестване стават все по-достъпни инструменти за оценка на риска, макар че все още съществуват предизвикателства свързани с осведомеността, достъпността и социалната стигма. Жените с потенциално повишен риск се насърчават да обсъдят семейната си история със здравен специалист и да разгледат възможностите за генетична оценка.

Световният месец за борба с рака на гърдата ни напомня, че информираността, превенцията и ранното откриване са най-мощните ни оръжия срещу това заболяване.

Европейският съюз продължава усилията си за намаляване на заболеваемостта и осигуряване на равен достъп до качествени грижи за всички жени. Всеки от нас може да допринесе за тази борба чрез здравословен начин на живот, редовни прегледи и отворени разговори за здравето в семейството.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.