Плътността на гърдите е важен фактор при оценката на риска от рак на гърдата, но въпреки това остава слабо познат сред жените.

Разбирането на това какво представлява този показател и как влияе върху здравето може да помогне на всяка жена да вземе информирани решения относно превенцията и скрининга.

Какво трябва да знаят жените за плътната гръдна тъкан

Плътността на гърдите се отнася до съотношението между жлезистата и съединителната тъкан спрямо мастната тъкан, което се вижда на мамография. Казано по-просто, плътните гърди имат повече жлезиста и фиброзна тъкан и по-малко мазнина.

Снимка: Canva

Има четири вида плътност на гърдите:

Изключително плътни.

Хетерогенно плътни.

Разпръсната фиброгландуларна плътност.

Почти изцяло мастна тъкан на гърдата.

Тази характеристика създава сериозен проблем по време на стандартния скрининг, тъй като и плътната тъкан, и туморите изглеждат бели на мамограмата. Този маскиращ ефект може да доведе до пропускане на аномалии, което прави плътността на гърдите рисков фактор не само за развитие на рак, но и за забавяне на неговото откриване до по-напреднал стадий.

Колко по-висок е рискът при жени с висока плътната гръдна тъкан?

Мащабни научни изследвания потвърждават, че жените с по-плътни гърди са изправени пред по-висок риск от развитие на рак в сравнение с тези с почти изцяло мастна тъкан на гърдата.

Проучване с участието на над 33 000 жени установява, че тези с много плътни гърди имат почти двойно по-голяма вероятност да развият рак на гърдата в сравнение с жените с ниска гръдна плътност. Този повишен риск се наблюдава както при по-младите жени преди менопауза, така и при по-възрастните жени след менопауза, въпреки че с възрастта делът на жените с висока гръдна плътност обикновено намалява.

Снимка: Canva

В практически план жените с най-ниска плътната гръдна тъкан имат около 6% риск през живота да развият рак на гърдата след 50-годишна възраст. За сравнение, жените с най-висока плътната гръдна тъкан са изправени пред риск от около 15%. Тази статистика показва колко съществена е разликата и защо всяка жена трябва да знае своя показател.

Влиянието на плътната гръдна тъкан върху откриването на рак

Мамографията, която е стандартният инструмент за скрининг, е по-малко ефективна при жени с плътната гръдна тъкан. Докато мамографията може да открие поне девет от десет ракови образувания при жени с предимно мастна тъкан, чувствителността спада до около седем от десет при жени с изключително плътната гръдна тъкан.

Това означава, че тумори могат да бъдат пропуснати, което води до т.нар. интервални ракови заболявания, образувания, които се диагностицират между редовните скрининги и често са в по-напреднал стадий.

За да се компенсира това ограничение, допълнителни методи за скрининг като ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) могат да помогнат за откриване на ракови образувания, които мамографията би пропуснала при жени с плътната гръдна тъкан. Пилотни проучвания показват, че по този начин се откриват допълнителни случаи на рак.

Колко разпространена е наситената плътната гръдна тъкан?

Наситеността на гръдната тъкан понастоящем се признава като един от най-важните рискови фактори за рак на гърдата, наравно със семейната история или други често обсъждани рискови фактори. Около 40% от жените попадат в категориите с по-висока плътност. Плътната гръдна тъкан са по-чести при по-младите жени, при тези, които приемат хормонална заместителна терапия, и при жени с определени генетични особености.

Снимка: Canva

Въпреки това плътната гръдна тъкан може да бъде повлияна и от начина на живот и хормонални фактори. Тя има тенденция да намалява с възрастта, както и при по-висок индекс на телесна маса и затлъстяване. Това означава, че някои фактори, които влияят на плътността, могат до известна степен да бъдат контролирани.

Информираност и нови регулации при скрининга за рак на гърдата

Предвид важността на плътната гръдна тъкан, в света се развива движение за осигуряване на информираност сред жените относно техния индивидуален показател след мамографски прегледи.

Проучване във Великобритания показа, че повечето жени не са наясно с тъканната плътност на гърдите си. В САЩ новите регулации изискват всички жени, които се подлагат на мамография, да бъдат уведомени ако имат наситена пплътната гръдна тъкан и да бъдат информирани за свързаните рискове.

Снимка: Canva

Тази мярка има за цел да даде възможност на жените да водят по-информирани разговори със своите лекари относно личния им риск и евентуалната необходимост от допълнителен скрининг. Все повече здравни организации по света разглеждат подобни инициативи.

Какво могат да направят жените с наситена плътната гръдна тъкан?

Въпреки повишения риск е важно да се помни, че по-голямата част от жените с с по-голяма плътност на гърдите няма да развият рак на гърдата. Плътността на гръдната тъкан е само един фактор сред много други. Решенията относно скрининга и намаляването на риска трябва да се вземат на индивидуална база след консултация с лекар.

За жените с установена плътност на гърдите се препоръчва обсъждане на опциите за допълнителен скрининг с техния лекар. Макар понастоящем да няма широко приет метод за намаляване на плътната гръдна тъкан, учените активно работят по нови начини за справяне с този рисков фактор. Редовните прегледи, здравословният начин на живот и информираността остават основните инструменти за превенция.

Снимка: Canva

Плътната гръдна тъкан тъкан е едновременно често срещан и значителен рисков фактор за рак на гърдата, който може да усложни откриването на заболяването чрез стандартна мамография. Всяка жена трябва да знае своя показател за да разбир по -добре неговите последици както за риска, така и за скрининга, и да работи заедно с лекарите си за определяне на най-добрия подход според индивидуалната й ситуация.

С нарастващата осведоменост и развиващите се практики за скрининг се надяваме, че все повече ракови заболявания ще бъдат открити по-рано, което ще подобри резултатите за всички жени. Ранното откриване остава най-мощното оръжие в борбата с рака на гърдата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист