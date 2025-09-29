Възпалителният рак на гърдата (IBC) е рядка, но агресивна форма на рак, която засяга между 1% и 5% от всички случаи на заболяването.

Симптомите му често наподобяват инфекции или кожни проблеми, което може да затрудни навременното поставяне на диагноза, пише онлайн изданието Everyday Health.

Тези особености превръщат заболяването в сериозно предизвикателство както за пациентите, така и за лекарите. Ранното му откриване е трудно, което повишава риска от неблагоприятен изход.

Въпреки това навременната диагностика и комплексното лечение могат да повлияят значително на прогнозата.

Какво представлява възпалителният рак на гърдата

Възпалителният рак на гърдата се отличава от останалите форми на заболяването с начина, по който се развива. Вместо осезаема маса, той засяга кожата и лимфните съдове.

Лимфните съдове представляват малки канали, които позволяват на лимфната течност да се оттича от тъканите. Когато те бъдат запушени, в гърдата се натрупва течност, което води до подуване, зачервяване и вид на възпаление, характерни признаци, които дават името на този тип рак.

Специалистите подчертават, че възпалителният рак на гърдата расте бързо и има тенденция да се разпространява извън първичното огнище в рамките на кратък период от време. Въпреки агресивния си характер, медицинските данни сочат, че ранната диагностика и навременното лечение значително подобряват прогнозата за пациентите.

Снимка: Canva

Симптоми

Според данни на Американското дружество по клинична онкология, този тип рак често имитира възпалителни или кожни състояния, което може да доведе до забавяне в разпознаването му. Експертите обясняват, че симптомите обикновено се развиват бързо и се появяват в рамките на няколко седмици до шест месеца.

Най-честите признаци включват:

Подуване, болка или тежест в едната гърда : Засегнатата гърда може да изглежда по-голяма, по-твърда и по-чувствителна.

Зачервяване или промяна в цвета на кожата : Тя може да придобие червен, лилав, розов или посинен оттенък.

Необичайна топлина или усещане за парене : Гърдата се усеща осезаемо по-топла от околните тъкани.

Дебела или набраздена кожа : Повърхността на кожата може да изглежда като „портокалова кора“, известен медицински признак на IBC.

Промени в зърното : Зърното може да се обърне навътре или да се сплеска.

Уголемени лимфни възли : Често се наблюдава подуване в областта под мишницата или около ключицата.

Наличието на тези симптоми за период под шест месеца е ключов критерий при разглеждането на диагноза възпалителен рак на гърдата, обясняват експертите. Затова при всяка подобна промяна те препоръчват незабавна консултация със специалист, за да се изключат сериозни заболявания.

Диагностика и лечение

Диагностика

Възпалителният рак на гърдата е труден за диагностициране, тъй като рядко се проявява като осезаема бучка, която може да бъде уловена при стандартни мамографии. Това е една от причините заболяването често да се открива в по-късни стадии. Вместо това, лекарите използват комбинация от методи, за да потвърдят диагнозата.

Физически преглед : Онкологът търси характерни признаци като подуване на едната гърда, кожни промени, включително вид на посиняване или удебеляване, както и появата на пори, наподобяващи „портокалова кора“.





Образни изследвания : Мамография, магнитно-резонансна томография (MRI) или ултразвук могат да покажат удебелена кожа или подозрителни зони, дори и без наличието на класическа бучка. Специалистите обаче подчертават, че инфекции на гърдата и възпалителният рак често изглеждат сходно на тези изображения, което затруднява преценката.





Биопсия : Единственият сигурен метод за потвърждаване на диагнозата е вземане на проба от тъкан, която се изследва под микроскоп в лаборатория.

Снимка: iStock

След потвърждаване на диагнозата, лекарите пристъпват към установяване на стадия на заболяването. Експертите поясняват, че всички случаи на възпалителен рак започват най-малко от стадий 3, тъй като вече има засягане на кожата. Ако ракът е достигнал и други органи, се определя като стадий 4.

Възпалителен рак на гърдата или мастит?

Експертите посочват, че възпалителният рак на гърдата често се бърка с мастит, бактериална инфекция на гърдата, която най-често засяга жени в периода на кърмене. Въпреки това мастит може да се развие и при жени извън този период, а понякога и при мъже. Сред възможните причини са запушен канал, киста или врастнал косъм.

И двете състояния имат сходни прояви, като зачервяване, затопляне, удебеляване и болезненост на гърдата. Въпреки приликите обаче има и ключови разлики. При мастит може да се образува абсцес, който се усеща като бучка, докато при възпалителния рак на гърдата обичайно липсва ясно осезаема маса.

Друга съществена разлика е реакцията към лечение. Инфекцията обикновено изчезва след един курс антибиотици. Ако симптомите не се подобрят в рамките на 7 до 10 дни, специалистите препоръчват допълнителни изследвания, за да се изключи онкологично заболяване.

Лекарите обръщат особено внимание на пациенти, които не са бременни или кърмещи и все пак развиват подобни оплаквания, в тези случаи възпалителният рак на гърдата е по-вероятна диагноза.

Възпалителният рак на гърдата е рядка, но агресивна форма на заболяването, която често се бърка с по-безобидни състояния като мастит. Ранната диагностика и комплексното лечение са от ключово значение за подобряване на прогнозата. Експертите подчертават, че при всяка промяна в гърдата е важно да се потърси медицинска консултация без отлагане.

---------------------------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Какви са причините за възпалителен рак на гърдата?

Все още не е установена точната причина за възникването на възпалителния рак на гърдата. Известно е, че заболяването започва, когато ракови клетки блокират лимфните съдове, които нормално отвеждат лимфната течност от тъканите на гърдата. Това запушване води до характерното зачервяване и подуване.

Снимка: iStock

Рисковите фактори включват:

Пол : По-често засяга жени, въпреки че може да се появи и при мъже.

Възраст : Среща се при по-млади пациенти в сравнение с други форми на рак на гърдата, със средна възраст при диагностициране около 57 години.

Етническа принадлежност : Хората с черен произход са с по-висок риск.

Телесно тегло : Наднормено тегло или затлъстяване повишават вероятността за развитие на заболяването.

Каква е прогнозата при установен рак на гърдата?

Прогнозата при възпалителния рак на гърдата обикновено е по-неблагоприятна в сравнение с други разновидности на заболяването, тъй като се разпространява бързо и често се диагностицира в напреднал стадий.

Петгодишната преживяемост е приблизително 52%, когато ракът е ограничен до кожата и лимфните възли, и около 19%, ако вече се е разпространил в други органи като белия дроб или черния дроб. Средната обща преживяемост е под четири години.

Въпреки това, благодарение на съвременните терапии, някои пациенти живеят значително по-дълго, а медицината продължава да отчита напредък в лечението на това заболяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.