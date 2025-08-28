За хилядите жени, които всяка година получават диагнозата рак на гърдата, едно от най-големите притеснения след успешното лечение е дали болестта ще се върне или ще се развие в нов тип рак.

Резултатите от ново мащабно изследване, публикувано в медицинско списание The BMJ, проследява близо половин милион жени с ранен рак на гърдата в продължение на 20 години, показва, че рискът от развитие на втори първичен рак е значително по-нисък от това, което много пациентки и дори лекари са вярвали до момента, съобщава Medical Xpress.

Какво показва изследването?

Британските учени анализират данните на 476,373 жени, диагностицирани с ранен инвазивен рак на гърдата. Всички жени са на възраст между 20 и 75 години и са преминали през хирургично лечение. Проследяването им е продължило до 20 години, достатъчно дълъг период, за да се получи ясна картина за дългосрочните рискове.

Снимка: iStock

В рамките на 20-годишния период на наблюдение, 64,747 жени са развиват втори първичен рак. Въпреки че числото звучи голямо, когато се сравни с общата популация от жени, излишните рискове се оказват изненадващо малки:

13,6% от жените развиват друг тип рак (най-често на матката, белите дробове или дебелото черво) до 20-ата година след диагнозата. Това е само с 2,1% повече от очакваното за жени от общата популация със същата възраст.

5,6% от жените развиват рак на противоположната гърда, което е с 3,1% повече от нормата за общата популация.

Как възрастта влияе на риска?

Едно от важните откритие на изследването е, че възрастта в момента на първоначалната диагноза играе роля за определени типове рискове:

За по-младите жени (40-годишни)

До 60-годишна възраст рискът от развитие на втори рак е 6% както за рак извън гърдата, така и за рак на другата гърда. За сравнение, при жени от общата популация същите рискове са съответно 4% и 2%.

За по-възрастните жени (60-годишни)

До 80-годишна възраст рискът е 17% за рак извън гърдата и 5% за рак на другата гърда, в сравнение с 15% и 3% при жени от общата популация.

Това показва, че по-младите жени имат относително по-висок риск от рак на другата гърда, докато за други типове рак възрастта не допринася за това.

Влиянието на лечението

Лъчетерапия

Жените, които са получават лъчетерапия, показват леко повишен риск от рак на другата гърда и рак на белите дробове. Това е известен страничен ефект от лъчетерапията, но рискът остава сравнително нисък.

Хормонална терапия

Хормоналната терапия (ендокринна терапия) е свързана с малко по-висок риск от рак на матката, но същевременно намалява риска от рак на другата гърда.

Химиотерапия

При жените, лекувани с химиотерапия, се наблюдава леко повишен риск от остра левкемия.

Изследователите подчертават, че според техните изчисления около 7% от случаите на втори рак може да се дължат на самото лечение. Въпреки това, ползите от тези терапии значително надвишават малките рискове в практически всички случаи, където те се препоръчват.

Какво означава това за пациентките?

Резултатите от изследването са особено успокояващи, защото много жени с рак на гърдата вярват, че рискът им от втори рак е много по-висок от действителния. Тези данни показват, че въпреки че има леко повишение на риска, то е далеч по-малко от страховете на повечето пациентки.

Точната информация за рисковете помага на жените да планират по-добре своето бъдеще и да вземат информирани решения относно своето здраве. „Информацията за рисковете трябва да бъде лесно достъпна. Тя ни помага да планираме живота си и да мислим за бъдещето.“, отбелязват пациентски организации в становище към изследвателите.

Ограничения на изследването

Изследователите посочват няколко ограничения на своята работа:

Липсват данни за семейната история на рак при участничките.

Няма информация за генетичните предразположения.

Не са отчетени факторите на начина на живот като тютюнопушенето.

Въпреки тези ограничения, мащабът и продължителността на проучването го правят изключително ценно за разбирането на дългосрочните рискове.

Тези резултати не само успокояват пациентките, но и подпомагат лекарите в предоставянето на по-точна информация при обсъждането на лечебните възможности. Всеки случай е индивидуален, и винаги трябва да дискутирате личните си рискове и притеснения с вашия лекуващ лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.