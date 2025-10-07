Всяка година през октомври светът е оцветен в розово. Месецът на информираността за рака на гърдата започва като образователна кампания, която цели да повиши осведомеността, да насърчи редовните прегледи и да осигури средства за научни изследвания и грижи за пациентите.

Розовата панделка е разпознаваем символ на тази кауза още в началото на 90-те години на миналия век. Днес този месец съчетава образователни програми, кампании за ранна диагностика и обществена подкрепа, като едновременно напомня на правителствата и здравните системи за необходимостта от скрининг и по-добър достъп до медицинска помощ.

Основни фактори за намаляване на риска

Поддържането на здравословно телесно тегло е сред най-важните превантивни мерки. Научните данни показват, че балансираното тегло намалява риска от 13 различни вида рак, включително рака на гърдата, пише Cancer Research.

Снимка: Canva

Начините за постигане на здравословно тегло включват редовна физическа активност и балансирано хранене. Физическата активност не само помага за контрол на теглото, но и предотвратява рака на гърдата чрез механизми, които не са свързани директно с теглото, например чрез понижаване нивата на инсулин, хормони и растежни фактори в организма.

Намаляването на консумацията на алкохол също е ключов фактор. Изследванията категорично показват, че колкото по-малко алкохол консумирате, толкова повече намалявате риска от развитие на рак на гърдата.

Не съществува безопасно ниво на консумация на алкохол, затова всяко намаление има положителен ефект. Други защитни фактори включват кърменето, особено при по-млада възраст, като колкото по-дълъг е периодът на кърмене, толкова повече се намалява рискът.

Специализирани подходи за жени с повишен риск

За жени със семейна история на рак на гърдата съществуват специализирани медицински подходи. Лекарите могат да предложат на жени с умерен или висок риск превантивна терапия с медикаменти като тамоксифен за пременопаузални жени или анастрозол за постменопаузални. Всички тези лекарства имат странични ефекти и не са подходящи за всички, затова е важно да се консултирате с лекар.

В случаите на много висок риск може да се обсъди възможността за профилактична хирургия, двустранна мастектомия, която премахва възможно най-голяма част от гръдната тъкан, макар и да не може да отстрани риска напълно.

Може ли храненето да влияе върху риска от рак на гърдата?

Отвъд скрининга, научните изследвания се фокусират върху това дали начинът на живот, включително храненето, може да повлияе риска от развитие на рак на гърдата.

Снимка: iStock

Добрата новина е, че мащабни проучвания и експертни панели потвърждават, че диетата може да помогне за промяна на дългосрочния риск при жените.

Важно е обаче да се знае, че храненето действа в синергия с други аспекти на начина на живот като телесно тегло, физическа активност, консумация на алкoхол, репродуктивна история и други фактори. Ето кои храни можете да включите в ежедневието си още днес, за да намалите риска от рак на гърдата, според NDTV.

10 храни, които подпомагат превенцията

Пълнозърнести храни

Пълнозърнестите продукти осигуряват фибри и фитохранителни вещества. Високата консумация на пълнозърнести храни е свързана с по-нисък риск от рак на гърдата според множество обединени анализи. Фибрите помагат за свързване и отстраняване на естрогени в червата, а също така подобряват чувствителността към инсулин, което е от значение за намаляване на риска.

Снимка: Canva

Зеленчуци

Кръстоцветните зеленчуци като броколи, карфиол и листни зеленчуци съдържат глюкозинолати и индоли, които променят метаболизма на естрогена. В някои проучвания се отчита, че тези вещества могат да забавят растежа на туморите. Листните зеленчуци са богати на каротеноиди и фолат - антиоксиданти, свързани с умерено по-нисък риск от заболяването.

Плодове и горски плодове

Високата консумация на плодове осигурява комплекс от фибри, витамини и полифеноли. Множество мета-анализи показват връзка между консумацията на плодове и намаления риск. Горските плодове в частност съдържат мощни антиоксидантни и противовъзпалителни полифеноли, които могат да ограничат увреждането на ДНК.

Бобови растения

Бобовите растения като боб, леща и нахут са богати на фибри и растителни протеини. Популациите, които консумират повече бобови култури, показват по-ниска честота на рак на гърдата в много проучвания. Освен това бобовите разтения помагат за поддържане на здравословно тегло, което е допълнително предимство.

Соя и соеви изофлавони

Големи мета-анализи на популационни изследвания показват, че соевите изофлавони са свързани с намален риск от рак на гърдата. Изофлавоните са слабо действащи фитохранителни вещества, които могат да се конкурират със силните ендогенни естрогени на ниво рецептори. Съвременният експертен консенсус гласи, че традиционните соеви храни са безопасни и вероятно полезни.

Ленено семе

Лененото семе е богато на лигнани, растителни съединения, които модулират метаболизма на естрогена. Някои проучвания показват, че консумацията на ленено семе е свързана с по-нисък риск и по-добри резултати след диагностициране. Препоръчва се да се използва смляно ленено семе, поръсено върху храната.

Мазна риба

Омега-3 мастните киселини имат противовъзпалителни ефекти. Някои проспективни изследвания показват, че диетите, богати на морски омега-3, са свързани с умерено по-нисък риск от рак на гърдата. Рибата също замества червеното или преработеното месо в менюто, което е определено желателно за превенцията.

Ядки

Ядките като орехи и бадеми са богати на хранителни вещества, осигуряват здравословни мазнини, фибри и антиоксиданти. Проучванията свързват редовната консумация на ядки с по-нисък общ риск от рак и по-добро метаболитно здраве, което е полезно за превенцията.

Зелен чай

Зеленият чай съдържа EGCG и други катехини с противотуморни свойства, доказани в изследвания. Популационните данни са смесени, но няколко мета-анализа отчитат умерени защитни връзки. Уверете се, че консумирате в умерени количества и избягвайте подсладители.

Чесън и лук

Чесънът и лукът съдържат органосерни съединения с антиоксидантна и потенциална противоракова активност. Някои проучвания показват, че честата консумация е свързана с намален риск от различни ракови заболявания, включително рак на гърдата.

Снимка: Canva

Месецът на информираността за рака на гърдата акцентира върху скрининга и ранната диагностика. Същевременно това е напомняне, че ежедневните ни избори също имат значение. Диетата трябва да се разглежда като дългосрочен модификатор на риска на обществено ниво. Предпочитайте пълнозърнести храни, изобилие от зеленчуци и плодове, бобови растения, ядки, риба и умерени количества традиционни соеви продукти.

Включете ленено семе и зелен чай в менюто си, избягвайте редовната консумация на алкохол и преработени храни с висока калорийност. Целете поддържането на здравословно тегло чрез редовна физическа активност.

Тези промени не са магическо решение, но са подкрепени от мащабни проучвания и международни експертни прегледи като разумни начини за намаляване на риска. Превенцията започва с малки, последователни стъпки в ежедневието, които с времето могат да направят значителна разлика за вашето здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.