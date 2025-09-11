Зеленият чай отново привлича вниманието на учените с впечатляващите си ползи за здравето. 

Скорошно изследване, проведено в Бразилия, показва че тази древна напитка може значително да помогне в борбата със затлъстяването и диабета тип 2

Резултатите дават научна основа на популярното вярване, че зеленият чай спомага за отслабване, съобщава News Medical.

Научното изследване разкрива впечатляващи резултати

Проф. Розмари Отон от университета Cruzeiro do Sul в Сао Пауло ръководи екип, който изучава ефектите на зеления чай върху затлъстели мишки. 

Снимка: Canva

Учените хранят животните с висококалорична диета, включваща шоколад, бисквити с пълнеж и сгъстено мляко, продукти, които имитират типичната западна храна. След четири седмици на такова хранене, част от мишките започват да получават екстракт от зелен чай в продължение на 12 седмици.

Дозата, която животните получават, е еквивалентна на около три чаши зелен чай дневно за човек. Важно е да се отбележи, че изследователите използват стандартизиран екстракт, за да гарантират точната доза и качество на активните вещества. Този подход осигурява надеждни резултати, които могат да се приложат в практиката.

Зеленият чай намалява теглото с до 30%

Резултатите от експеримента са наистина впечатляващи и дават надежда за нови терапевтични подходи. Мишките, третирани със зелен чай, губят до 30% от телесното си тегло, което при хората би било равносилно на значително подобрение на здравословното състояние. Дори загуба от 5-10% от телесното тегло при хората се счита за много добър резултат в борбата със затлъстяването.

Още по-интересно е че зеленият чай действа селективно,  той помага на затлъстелите животни да отслабнат, но не влияе на теглото на слабите мишки. Това предполага, че напитката има нужда от среда с излишни хранителни вещества, за да прояви своето действие. Механизмът на действие вероятно е свързан с директно въздействие върху мастните клетки.

Защитава мускулите и подобрява метаболизма

Освен загубата на тегло, зеленият чай показва и други важни ползи за здравето на организма. Напитката предотвратява атрофията на мускулните влакна, която обикновено се наблюдава при затлъстяване. Това означава, че мускулите запазват своята структура и функция, което е от ключово значение за дългосрочното здраве.

Снимка: Canva

Изследването разкрива също, че зеленият чай подобрява генната експресия, свързана с метаболизма на глюкозата. Активират се важни гени, отговорни за усвояването и използването на захарите в мускулите. Възстановява се и дейността на лактат дехидрогеназата, ензим, който е от съществено значение за правилното преработване на глюкозата в организма.

Синергията на съединенията е от ключово значение

Учените правят важно наблюдение относно сложността на зеления чай като терапевтично средство. Въпреки че напитката съдържа десетки биоактивни съединения, опитите за изолирането и отделното им изучаване не дават такива добри резултати. Цялостният екстракт винаги се оказва по-ефективен от отделните компоненти, което показва, че между различните вещества съществува синергия.

Този факт подчертава сложността на природните продукти и важността на тяхното използване в естествения им вид. Възможно обяснение на механизма на действие е свързано с адипонектин, протеин, произвеждан от мастните клетки. Когато този протеин липсва, зеленият чай не показва своите благотворни ефекти, което сочи, че адипонектинът играе ключова роля в процеса на отслабване.

Практически съвети за консумация

За да се постигнат максимални ползи от зеления чай, е важно да се избере качествен продукт и правилна консумация. Готовите пакетчета чай не винаги гарантират достатъчно количество и качество на полезните съединения. По-добър избор са стандартизираните екстракти от зелен чай, които можете да намерите в билковите аптеки.

Снимка: Canva

Изследователите препоръчват хронична консумация на зелен чай, подобно на практиката в азиатските страни. В Япония например хората пият зелен чай ежедневно през целия си живот, а нивата на затлъстяване там са значително по-ниски. Важно е да се разбере, че не става въпрос за краткосрочно "чудо" за отслабване, а за дългосрочен здравословен навик.

Бъдещи перспективи в лечението на затлъстяването

Зеленият чай се утвърждава като безопасна и естествена алтернатива в борбата със затлъстяването и свързаните с него заболявания. Докато скъпите лекарства често имат странични ефекти, тази древна напитка предлага природен подход към решаването на един от най-сериозните здравни проблеми на съвременността. Растението Camellia sinensis, от което се произвежда зеленият чай, представлява богат източник на флавоноиди с доказан терапевтичен потенциал.

Въпреки обнадеждаващите резултати от изследванията с животни, учените подчертават, че все още е рано да се определят точни и безопасни дози за хората. Необходими са допълнителни клинични проучвания, за да се потвърди ефективността при хора и да се разработят точни препоръки за консумация. До тогава умерената и редовна употреба на качествен зелен чай остава добър избор за всеки, който се грижи за своето здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.