Вече сме в авангардната зона на офталмологията – мястото, където науката среща бъдещето на зрението. Понякога сигналите от ретината и невроните в мозъка започват да се размиват. Цветовете се източват, контрастите изчезват, а фокусът се губи. И виждаме все по-зле. Какво можем да направим?

Ще коментираме темата с д-р Анна Ганчева, водещ офталмолог с богат международен опит и специализация в лечение на глаукома, кератоконус и ретинални заболявания.

Нейната кариера е пример за интеграция на клинична практика и непрекъснато обучение, с акцент върху иновации и най-съвременни технологии в офталмологията. Д-р Ганчева е член на Немското офталмологично дружество, Националната глаукомна асоциация и Българския лекарски съюз.

Кои фактори ускоряват загубата на зрение?

„Многофакторното наслагване на продължителното гледане наблизо, лошото осветление, луминесцентното осветление с отблясъци и също така въздействието на синята светлина, която е всъщност високоенергийна, предизвиква фотострес в окото“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ проф. Анна Ганчева.

Съчетан с умората на очните мускули, този фотострес предизвиква много по-бърза амортизация и увреждане на зоната, която отговаря за централното зрение. Това е макулата (жълто петно). Тя осигурява способността ни да виждаме ясно различните детайли, както и за способността ни да четем.

Съществува ли профилактика за макулната дегенерация?

„Ранната диагностика на всяко едно заболяване започва с това пациентът да посети очен лекар. И когато го посети, да бъде направен обстоен очен преглед, който да включва изследване на зрението, проверка за диоптрите, изследване на очното налягане и задължително изследване на очните дъна“, съветва проф. Ганчева. Златният стандарт при изследване на макулата е оптичната кохерентна томография, която е асоциирана и с ангиография.

За целта се използва насочена светлина, която достига до структурата и я визуализира в триизмерно изображение. При очен преглед могат да бъдат установени и белези на различни други системни заболявания като артериална хипертония, захарен диабет и дори повишени нива на холестерол.

Всички пациенти, които забелязват дефект в зрителното поле и особено в централното зрение, като например поява на черно петно, трябва незабавно да се обърнат към очен лекар.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

