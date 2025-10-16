Ракът на гърдата засяга милиони хора по света, като една от всеки 11 жени в ЕС се очаква да развие заболяването преди 74-годишна възраст.

Въпреки значителния напредък в изследванията и повишената информираност, много митове продължават да се разпространяват, създавайки объркване и понякога вреда. Breast Cancer Research Foundation разкрива най-важните факти, които всеки трябва да знае:

Какво представлява ракът на гърдата?

Ракът е група заболявания, характеризиращи се с растеж и инвазия на здрави клетки от аномални такива. Ракът на гърдата започва специфично в клетките на гърдата, формирайки клъстер от ракови клетки, които след това могат да се разпространят към близките тъкани или други части на тялото (метастази).

Снимка: Canva

Понякога нормалният процес на клетъчен растеж се проваля, водейки до натрупване на клетки, които често образуват маса от тъкан, наричана бучка, израстък или тумор. При рака на гърдата се формират злокачествени тумори, чиито клетки имат способността да се разпространяват, като се отделят от първоначалния тумор и навлизат в кръвоносните или лимфните съдове.

10 разобличени мита за рака на гърдата

Мит 1: Повечето жени с рак на гърдата имат семейна история или генетична мутация

Факт: Само около 10-15% от случаите на рак на гърдата се причиняват от наследствени мутации в гени като BRCA1, BRCA2 и PALB2. Въпреки че семейната история може да повиши риска, повечето диагностицирани жени нямат известни наследствени генетични мутации или значима семейна история.

Мит 2: Само жените се диагностицират с рак на гърдата

Факт: Макар ракът на гърдата да засяга предимно жени (316,950 ще научат, че имат заболяването само тази година), мъжете също могат да бъдат диагностицирани, тъй като също имат гръдна тъкан. През 2025 г. се очаква около 2,800 мъже да бъдат диагностицирани и 510 да починат от заболяването.

Мит 3: Само възрастните хора се диагностицират с рак на гърдата

Факт: Макар рискът да нараства с възрастта и повечето диагнози да се поставят при жени над 50 години, младите жени също са засегнати. Тревожно е, че честотата на диагнози при жени под 50 години се е увеличила с над два процента годишно през последните пет години. Младите жени често се диагностицират с по-агресивни форми, в по-късни стадии и имат по-лоши резултати.

Снимка: Canva

Мит 4: Не можете да предприемете стъпки за намаляване на риска

Факт: Въпреки че все още няма начин да се предотврати напълно ракът на гърдата при всеки, жените могат да предприемат проактивни стъпки:

Помолете лекаря си да направи оценка на риска.

Научете семейната си история на рак.

Запознайте се с нормалното състояние на гърдите си.

Храните се здравословно, ограничете алкохола и откажете тютюнопушенето.

Упражнявайте се редовно.

Мит 5: Мамографиите не са ефективни

Факт: Мамографиите и други форми на скрининг са спасили милиони животи, като откриват рака възможно най-рано. Когато е уловен рано, ракът на гърдата е почти 100% излечим, често с по-малко интензивни лечения и операции.

Мит 6: Всички ракови заболявания на гърдата са еднакви

Факт: Благодарение на изследванията, сега знаем, че ракът на гърдата всъщност не е едно заболяване, а няколко различни заболявания, всяко със собствени двигатели на растеж, прогнози и начини на реакция към лечение. Дори основните подтипове могат да бъдат допълнително класифицирани в подкатегории, което позволява персонализирано лечение.

Мит 7: Ракът на гърдата винаги може да бъде излекуван

Факт: Въпреки че ракът на гърдата може да бъде излекуван, особено когато е открит рано, тази година се очаква около 42,780 души да починат от заболяването - повечето от метастатичен рак на гърдата (стадий 4).

Ракът на гърдата е най-често диагностицираният рак сред жените в ЕС и съставлява 28,7% от всички нови случаи на рак при жените. Метастатичният рак на гърдата може да бъде лекуван, но все още не може да бъде излекуван.

Снимка: Canva

Мит 8: Ракът на гърдата винаги се проявява като бучка

Факт: Бучките са най-известният признак, но има много други симптоми: оток на гърдата, вдлъбвания на кожата, секрет от зърното, червен обрив и други. Освен това много жени се диагностицират по време на рутинен скрининг, много преди да усетят бучка или да видят друга промяна.

Мит 9: Сутиените с банели и антиперспиранти причиняват рак

Факт: Тези твърдения редовно се появяват в социалните мрежи, но са разобличени от изследвания. Проучване от 2014 г. върху 1,500 жени установява, че навиците на носене на сутиен не са свързани с повишен риск от рак на гърдата при жени в постменопауза. Според Националния институт по рак в САЩ, няма научни доказателства, свързващи антиперспиранти с риск от рак на гърдата.

Мит 10: Консумацията на захар кара рака да расте по-бързо

Факт: Няма проучвания, показващи че изключването на захарта свива рака. Въпреки това диета с високо съдържание на захар (особено преработена) може да доведе до затлъстяване, възпаление и инсулинова резистентност, всички рискови фактори за рак на гърдата и по-лоши резултати след диагноза. Препоръчва се балансирана диета с естествени захари (като плодове) и ограничени рафинирани захари.

Снимка: Canva

Други разпространени заблуди

Носенето на телефон в сутиена - Въпреки че не е идеално, това няма да причини рак на гърдата.

Нараняване на гърдата - Травмите на гърдата не причиняват рак.

По-големи гърди означават по-висок риск - Няма връзка между размера на гърдите и рака, въпреки че по-големите гърди може да са по-трудни за изследване.

Разбирането на фактите за рака на гърдата е от решаващо значение за превенция, ранно откриване и ефективно лечение.

Благодарение на продължаващите изследвания, знанията ни за заболяването постоянно се разширяват, водейки до по-добри възможности за лечение и подобрени резултати. Редовните прегледи, здравословният начин на живот и информираността остават ключови за борбата с това заболяване.

---------------------

Често задавани въпроси за рака на гърдата: Симптоми, диагностика и лечение

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Ранното му откриване е от ключово значение за успешното лечение. Ето отговори на някои от най-важните въпроси, свързани със заболяването.

1.Какво представлява ракът на гърдата?

Ракът на гърдата е злокачествено заболяване, при което клетките в млечната жлеза започват да растат неконтролируемо. Тези клетки формират тумор или бучка, която може да се разпространи в други части на тялото, ако не бъде лекувана навреме. Важно е да се знае, че повечето бучки в гърдите са доброкачествени, но всяка нова формация трябва да бъде проверена от лекар.

2. Кои са основните симптоми на рак на гърдата?

Симптомите могат да варират, но най-честите признаци, за които трябва да следите, включват:

Бучка или уплътнение в гърдата или под мишницата, което се усеща различно от околната тъкан.

Промени в кожата на гърдата – зачервяване, удебеляване, лющене или вид на "портокалова кожа".

Промяна във формата или размера на гърдата.

Вдлъбване на зърното или промяна в неговата позиция.

Секреция от зърното , която не е кърма, особено ако е примесена с кръв.

Подути лимфни възли под мишниците или около ключицата.

Важно: Дори и да не изпитвате болка, е препоръчително да се консултирате с лекар, ако забележите някой от тези симптоми.

3.Как се поставя диагнозата?

Диагностиката на рак на гърдата включва няколко етапа:

Самопреглед и физикален преглед: Редовното самоизследване на гърдите ви помага да се запознаете с нормалната им структура. Специалистът ще извърши физикален преглед за наличие на бучки или други промени.

Образни изследвания:

Мамография: Рентгеново изследване на гърдите, което може да открие микрокалцификации – най-ранните признаци на рак. Препоръчва се за жени над 35-40 години.

Ехография (ултразвук): Използва се за разграничаване на солидни формации от кисти (пълни с течност) и често се използва при по-млади жени, както и като допълнение към мамографията.

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР): Прилага се в специфични случаи, особено при жени с висок риск или с много плътна гръдна тъкан.

Биопсия: Единственият сигурен метод за поставяне на диагнозата. Представлява вземане на малка тъканна проба от съмнителната зона, която се изследва под микроскоп.

4. Какви са основните методи за лечение?

Лечението на рак на гърдата е комплексно и зависи от вида и стадия на заболяването. То може да включва:

Хирургия: Често е първата стъпка и цели премахване на тумора. Може да бъде лумпектомия (премахване само на тумора и част от околната тъкан) или мастектомия (премахване на цялата гърда).

Лъчетерапия: Използват се високоенергийни лъчи за унищожаване на останалите ракови клетки след операция.

Химиотерапия: Прилагат се медикаменти, които унищожават бързо растящите клетки в цялото тяло, включително раковите.

Хормонална терапия: Прилага се при хормонално чувствителни тумори, за да блокира ефекта на хормоните, които стимулират растежа им.

Прицелна (таргетна) и имунотерапия: По-нови методи, които атакуват специфични характеристики на раковите клетки.

5. Каква е профилактиката?

Самопреглед: Правете го веднъж месечно, няколко дни след края на менструацията. Това ще ви помогне да забележите навреме всяка промяна.

Редовни профилактични прегледи: Жените под 35 години се препоръчват ехография, а тези над 35 – мамография.

Здравословен начин на живот: Поддържането на здравословно тегло, балансирано хранене и избягване на тютюнопушенето и прекомерната употреба на алкохол намаляват риска.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.