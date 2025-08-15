Шестте най-важни въпроси за гърдите и сутиените, свързани със здравето

Всички сме родени с млечни жлези. По време на ембрионалното развитие млечните жлези се залагат по еднакъв начин, както при мъжете, така и при жените.

За приблизително половината от нас – тези, родени биологично жени, гърдите се променят драстично по размер и форма по време на пубертета. Размерът е до голяма степен генетичен: гените обясняват 56% от разликите в размера на гърдите между хората.

Но гърдите могат да се променят и по време на бременност и кърмене, могат да бъдат повлияни от възрастта, диетата и упражненията.

Има много популярни мнения за това кога, как и какъв вид сутиен да носите, за да спрете увисването на гърдите си или да ги накарате да растат. Но има ли някакви доказателства за това?

Преди да развенчаем митовете за гърдите, нека изясним едно нещо: гърдите са сестри, а не близначки. Така че, макар сутиенът ви да е симетричен, е нормално гърдите ви да не са, пише по темата MedicalXpress.

Причинява ли носенето на сутиен рак на гърдата?

Краткият отговор е не. Проучване сред повече от 1000 жени на възраст 55–74 години не открива връзка между какъвто и да е аспект на носенето на сутиен – включително продължителност през деня и наличие на банели – и риска от карцином.

Снимка: OMsignal

„Не намерихме доказателства, че сутиенът възпрепятства лимфния дренаж или активира друг механизъм за образуване на тумори“, отбелязват авторите на изследването.

Утвърдените рискови фактори остават полът, възрастта над 50 години, фамилната анамнеза, липсата на физическа активност и прекомерната употреба на алкохол.

Спира ли сънят със сутиен растежа на гърдите?

Не. Носенето на сутиен – денем или нощем – няма да повлияе на размера им.

Гърдите растат благодарение на хормоните, които се регулират от мозъка ви. Храненето и цялостното здраве също могат да играят роля. Например, ако загубите телесни мазнини, гърдите ви също могат да се свият.

Няма доказателства, които да предполагат, че спането със сутиен има отрицателен ефект върху растежа им.

Снимка: iStock

Така че, всичко се свежда до комфорт. Жените с по-големи гърди може да установят, че сутиенът намалява движението на гърдите им по време на сън, докато други може да го намират за неудобен.

Предпазва ли сутиенът от увисване?

Гравитацията засяга всички, което означава, че гърдите ще увиснат с напредване на възрастта. Но по-големите гърди са засегнати повече от гравитационните сили, които ги дърпат към земята.

Това може да разтегне кожата и връзките с течение на времето, което ги прави увиснали повече.

Бременността, по-високият индекс на телесна маса, многократните раждания и тютюнопушенето също ускоряват процеса.

Дори хирургично намалените гърди увисват повече при тютюнопушене.

Данни, че сутиенът предотвратява естественото увисване, няма, но правилният модел осигурява опора и удобство.

Трябва ли да спортуваме единствено със спортен сутиен?

Да. Гърдите и сутиените се движат заедно с тялото ви. Гравитационното привличане върху гърдите ви може да причини увреждане, като напряга кожата и разкъсва колагеновите влакна, които поддържат структурата на гърдата.

При жени с размер на чашката – D, без спортен сутиен гърдите се движат нагоре и надолу средно с 4 см при ходене и 15 см при бягане – колкото дължината на смартфон.

Спортните сутиени с високо натоварване ограничават движението и дискомфорта значително по-добре от ежедневните модели или бюстиета.

Могат ли банелите да наранят гърдите?

Банел, излязъл от корпуса си, може да одраска кожата ви. Изследване от 2023 г. установява, че жените, които носят сутиени с банели след поставяне на гръдни импланти, са 2,7 пъти по-склонни да ги спукат.

Това предполага, че сутиените с банели могат да оказват по-голям натиск върху гърдите.

Друго проучване от 2014 г. предполага, че тесният сутиен с банели е отговорен за блокиране и възпаление на вените на гърдите, причинявайки болка и втвърдяване на гръдната тъкан.

Описан е и единичен случай на запушени и възпалени вени в резултат на стегнат банел. Правилният размер и редовната подмяна на бельото свеждат опасността до минимум.

Нуждая ли се от професионално оразмеряване, ако имам малки гърди

Да. В проучване сред 309 австралийки едва 10% се оказва, че носят точния размер, независимо от размера на чашката им. Това засяга еднакво жени с малки, средни, големи и изключително големи гърди.

Снимка: Thinkstock

Повечето имат неправилно прилягаща задна лента (твърде хлабава или твърде стегната) и грешен размер на чашката. Жените с по-малки гърди са по-склонни да имат неправилно прилягащи презрамки на сутиена, докато жените със средни или по-големи гърди са по-склонни да имат неправилно прилягащи предни ленти и банели.

Сутиенът не причинява рак и не може магически да спре увисването, но подходящият модел – особено по време на спорт, предпазва тъканите от излишно разтягане и намалява болката.