УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" започва безплатни онкологични прегледи за млади хора на възраст от 18 до 25 години през октомври 2025 година.

Инициативата е мотивирана от тревожното нарастване на случаите на карцином на гърдата при младите жени и тумори на тестисите при младите мъже в България.

Алармираща статистика за България

Данни от националната здравноинформационна система (НЗИС) за периода 2020-2024 година показват драматично нарастване на онкологичните заболявания сред младите хора:

Снимка: Canva

При жените:

Средногодишен ръст на карцинома на гърдата: 19,6%

Общо нарастване за периода 2020-2024 г.: 93,3%

При мъжете:

Ежегодно нарастване на туморите на тестисите: 26,2%

Общо нарастване за периода 2020-2024 г.: 129,4%

„Зад тази статистика стоят имената и съдбите на нашите деца, нашето бъдеще", алармира д-р Йордан Спирдонов, специалист по образна диагностика към Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ".

Европейска тенденция

Проблемът не засяга само България. В Европа приблизително 5% от всички случаи на рак на гърдата се диагностицират при млади жени, като се наблюдава линейно нарастване на разпространението. В Обединеното кралство ракът на гърдата е вторият по честота след тироидния при жените под 30 години със 181 нови случая годишно.

При мъжете туморите на зародишните клетки на тестисите съставляват 14% от злокачествените заболявания при юноши, което ги прави най-често срещаните солидни тумори в тази възрастова група.

Значението на ранната диагноза

Един от основните проблеми е късното диагностициране. Дори при ранен стадий на рак на гърдата, жените във възрастовата група 15-39 години имат 39% по-голяма вероятност за фатален изход в сравнение с по-възрастните жени.

Снимка: Canva

Д-р Спирдонов се надява примерът на ИСУЛ да бъде последван от други болници и възнамерява да предложи на отговорните институции всяка година в началото на есенния семестър във висшите учебни заведения да се провежда скрининг за карцином на гърдата и тумори на тестисите сред студентите.

Къде и кога ще се провеждат безплатните прегледи?

За младите жени (18-25 години) - карцином на гърдата:

Период: 1-31 октомври 2025 г. (работни дни)

Час: 16:00-17:00 часа

Местоположение: Клиника по образна диагностика

Какво включва: Клиничен преглед и ехомамография на млечни жлези

Записване: Задължително предварително по тел. 02 9432 481 (10:00-12:00 ч.)

Снимка: Canva

За младите мъже (18-25 години) - тумори на тестисите:

Период: 1-31 октомври 2025 г. (работни дни)

Час: 12:00-13:00 часа

Местоположение: Диагностичен кабинет 226, Клиника по урология и андрология (ет. 2, над Спешно отделение)

Какво включва: Клиничен преглед и ехография на тестисите

Записване: Задължително предварително по тел. 02 9432 224 (10:00-12:00 ч.)

За повече информация и записване:

Жени: 02 9432 481 (10:00-12:00 ч.)

Мъже: 02 9432 224 (10:00-12:00 ч.)

Инициативата на ИСУЛ е продължение на Националната кампания за превенция на рак на гърдата „Самопрегледай се! Ранната диагноза може да спаси твоя живот", която се провежда от Българското дружество по образна диагностика на гърда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.