Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт в Европейския съюз, като представляват близо една трета от всички смъртни случаи, 32,7% през 2022 година.

Въпреки че традиционно се смятат за проблем при мъжете, статистиките разкриват тревожна картина за женското здраве: при жените те са причина за 45% от всички смъртни случаи в ЕС, в сравнение с 38% при мъжете.

Защо женското сърце е различно?

Сърцето на жената е различно от това на мъжа не само емоционално, но и физиологично. Женското сърце е по-малко по размер, бие по-бързо и често реагира по различен начин на сърдечно-съдовите заболявания.

В съвременните клинични проучвания се наблюдават парадоксални различия между половете, жените имат по-лека стеноза на коронарната артерия и относително запазена функция на лявата камера, но по-високи нива на миокардна исхемия и смъртност в сравнение с мъжете на същата възраст.

Какви са симптомите при жените за сърдечно-съдови заболявания?

Симптомите на сърдечносъдовите заболявания при жените нерядко са по-нетипични от класическите. Вместо познатата болка в гърдите, жените могат да изпитват:

Задух и затруднено дишане

Необичайна умора

Гадене и повръщане

Болка в гърба и челюстта

Дискомфорт в горната част на корема

Тези атипични симптоми често водят до забавена диагностика и недооценяване на риска, което обяснява защо при жените смъртността от сърдечно-съдови заболявания може да бъде по-висока въпреки по-леките анатомични промени.

Тревожната статистика в България и ЕС

Според данните на Евростат, България заема първо място в Европейския съюз по преждевременна смърт от сърдечно-съдови заболявания. У нас всяка година живота си губят средно 160 души на 100 000 население под 65-годишна възраст.

На европейско ниво през 2022 година сърдечно-съдовите заболявания са причинили 1,68 милиона смъртни случая в ЕС. При разглеждане по полове, мъжете умират по-често от коронарни заболявания, 1625 смъртни случая на милион мъже в сравнение с 881 смъртни случая на милион жени.

Въпреки това, при жените честотата на смъртност от всички сърдечносъдови заболявания остава тревожно висока, 45% от всички смъртни случаи.

Първият Женски кардиологичен център в България

Женският кардиологичен център към УМБАЛ „Лозенец" е първият по рода си в България. Центърът е специално насочен към предоставяне на висококачествена медицинска грижа за сърдечно-съдовото здраве на жените.

Подценяването на характеристиките на хода на сърдечно-съдовите заболявания при жените наскоро е заменено със значително увеличение на изследванията по този проблем. Центърът в УМБАЛ „Лозенец" следва най-новите световни насоки за диагностика и лечение, адаптирани специално за женския организъм.

В периода 15 – 19 септември 2025 г. УМБАЛ „Лозенец" организира безплатни кардиологични прегледи за жени, които ще се извършват в Женския кардиологичен център.

За записване за безплатен кардиологичен преглед в периода 15-19 септември 2025 г. се обадете на тел. 02/ 96 07 682.

Тези прегледи са особено важни, тъй като ранното диагностициране може да спаси живот. При жените симптомите са по-неясни, което прави редовните прегледи още по-необходими за своевременно откриване на проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.