Революционен кръвен тест, способен да открива над 50 различни типа рак, демонстрира обещаващи резултати в мащабно клинично изпитване в Северна Америка. Според новите данни, тестът може да идентифицира широк спектър от онкологични заболявания, като три четвърти от тях в момента нямат никаква форма на скринингова програма, съобщава BBC.

Ключови резултати от изпитването

Проучването, проследява 25 000 възрастни от САЩ и Канада в продължение на година, показа впечатляващи резултати. Близо един на сто участници получава положителен резултат, като при 62% от тези случаи впоследствие е потвърдена диагноза рак.

Снимка: Pexels

Още по-обнадеждаващо е, че над половината от откритите ракови заболявания са диагностицирани в ранен стадий, когато са по-лесни за лечение и потенциално излечими.

„Данните показват, че този тест може фундаментално да промени нашия подход към скрининга на рак“, коментира водещият изследовател д-р Нима Набависаде, доцент по радиационна медицина в Орегънския университет по здравни науки. Той подчерта, че тестът може да помогне за откриване на много видове рак по-рано, когато шансовете за успешно лечение или дори излекуване са най-големи.

Как работи кръвният тест?

Тестът работи чрез откриване на фрагменти от ракова ДНК, които са се отделили от тумор и циркулират в кръвта. В момента тестът се изпитва от британската Национална здравна служба (NHS).

Тестът правилно изключва наличието на рак при над 99% от участниците с отрицателен резултат, демонстрирайки висока ефективност.

Предимства пред съществуващите скринингови методи

Когато е комбиниран с традиционните скринингови програми за рак на гърдата, дебелото черво, белите дробове и маточната шийка, тестът увеличава общия брой открити ракови заболявания седемкратно.

Особено значимо е, че три четвърти от откритите ракови заболявания са такива, за които в момента не съществува скринингова програма, включително рак на яйчниците, черния дроб, стомаха, пикочния мехур и панкреаса.

Снимка: iStock

В девет от десет случая кръвният тест правилно идентифицира и произхода на рака, което е от съществено значение за насочването на лечението.

Необходимост от допълнителни доказателства

Въпреки впечатляващите резултати, учени, неучаствали в изследването, призовават за повече доказателства, преди тестът да бъде широко приет в практиката.

„Данни от рандомизирани проучвания със смъртността като краен показател ще бъдат абсолютно необходими, за да се установи дали по-ранното откриване ще повлияе на преживяването“, казва проф. Клеър Търнбъл от Института по изследване на рака в Лондон.

Снимка: iStock

Насер Тураби от Cancer Research UK предупреждава за необходимостта от допълнителни изследвания, за да се избегне свръхдиагностициране на ракови заболявания.

Резултатите от това проучване ще бъдат представени на конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология в Берлин, но пълните подробности все още не са публикувани в рецензирано научно списание.

Много ще зависи от резултатите от тригодишно изпитване, включващо 140 000 пациенти на NHS в Англия, които ще бъдат публикувани догодина. Британската здравна служба е заявява, че ако резултатите са успешни, ще разшири тестовете до още един милион души.

