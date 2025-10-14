Учени от Масачузетския генерален онкологичен център постигат забележителен пробив в борбата с глиобластома, агресивна форма на рак на мозъка, която традиционно е изключително трудна за лечение.

При клинично изпитване на иновативна имунотерапия екипът отчита драматични и бързи резултати, които вдъхват нова надежда на пациентите с това заболяване.

Експертите определят тези постижения като възможно начало в търсенето на лечение.

Как действа новата терапия

Лечението представлява усъвършенствана версия на CAR-T клетъчна терапия, която използва собствените имунни клетки на пациента за борба с рака.

Снимка: Canva

Процесът започва с извличане на Т-клетки от кръвта на болния, които впоследствие генетично се модифицират в лаборатория, за да разпознават и атакуват туморните клетки. След репрограмирането тези клетки се инжектират обратно в организма, като в случая с глиобластома терапията се въвежда директно в мозъка на пациента.

Иновативният подход, наречен CARv3-TEAM-E, комбинира две отделни стратегии в една терапия. Модифицираните клетки са проектирани да атакуват множество характеристики на тумора едновременно, което помага да се преодолее един от основните проблеми при лечението на солидни тумори, способността им да се адаптират и да избягват имунната система.

Тази двойна стратегия представлява значителна стъпка напред в сравнение с традиционните CAR-T терапии, които са одобрени само за лечение на онкологични заболявания на кръвта.

Впечатляващи клинични резултати

В рамките на клиничното изпитване, известно като INCIPIENT, трима пациенти с рецидивирала глиобластома получават новата терапия. Всички те вече са преминали през стандартно лечение с лъчетерапия и химиотерапия, но туморът се връща. Резултатите надминават очакванията на медицинския екип.

Снимка: Canva

При 74-годишен мъж туморът започна бързо да се свива след една-единствена инфузия на модифицираните клетки. Анализите на кръв и цереброспинална течност показват драматично намаляване на характерните мутации на раковите клетки, които в крайна сметка стават неоткриваеми.

При 72-годишен мъж МРТ изследване, направено само два дни след лечението, показа свиване на тумора с 18,5%, а до 69-ия ден туморът се свива цели 60,7% резултат, който се запазва в продължение на над шест месеца.

Най-впечатляващият случай обаче е този на 57-годишна жена, при която туморът почти напълно изчезва само пет дни след една инфузия.

Снимка: Canva

МРТ изследването показа почти пълна регресия на новообразуването, резултат, който изследователите определят като безпрецедентен за този вид рак. Пациентите понасят добре лечението, въпреки че при повечето от тях се появяват висока температура и временни промени в менталното състояние, очаквани реакции при активна имунотерапия, въведена в областта около мозъка.

Предизвикателства и бъдещи насоки

Въпреки обнадеждаващите начални резултати, изследователите отчитат важно предизвикателство, при всички трима пациенти туморът в крайна сметка се връща.

Прогресията на заболяването до голяма степен съвпадна с постепенното изчезване на модифицираните CAR-TEAM клетки в седмиците след инфузията. Това показва, че макар терапията да е изключително ефективна в краткосрочен план, ефектът ѝ трябва да бъде удължен за постигане на трайни резултати.

Научният екип под ръководството на д-р Марсела Маус и д-р Брайън Чой вече работи върху стратегии за повишаване на дълготрайността на терапевтичния отговор. Сред разглежданите възможности са серийни инфузии на модифицирани клетки или предварително лечение с химиотерапия, което да подготви организма за по-дълъг период на активност на CAR-TEAM клетките.

Изследователите подчертават, че тези резултати, макар и предварителни, ясно показват, че са на правилния път.

Екипът изразява амбициозната цел да превърне глиобластомата от фатална диагноза в контролируемо и потенциално лечимо заболяване. Понастоящем изпитването продължава с нови пациенти, като учените са оптимисти, че усъвършенстването на терапията ще доведе до още по-добри и по-дълготрайни резултати в борбата с един от най-коварните видове рак.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.