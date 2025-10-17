Учени от Университета на Масачузетс разработват иновативна ваксина срещу рак, която показва изключителни резултати в предклинични изпитвания. Новата „супер ваксина“, базирана на наночастици, успешно предпазва лабораторни мишки от три агресивни вида рак, меланом, рак на панкреаса и тройно-негативен рак на гърдата.

Изследването демонстрира впечатляваща ефективност с до 88% от ваксинираните мишки остават без тумори в зависимост от вида рак. Още по-обнадеждаващо е, че при някои животни разпространението на раковите клетки е намалено значително или дори напълно спряно, съобщава The Independent.

Снимка: Canva

Това представлява огромен напредък, тъй като именно метастазите са основната причина за смъртност при онкологичните заболявания.

Как работи ваксината срещу рак с наночастици ?

Д-р Прабхани Атукорале, ръководител на изследването и доцент по биомедицинско инженерство, обяснява успеха на ваксината с нейния уникален механизъм на действие.

Специално проектираните наночастици активират имунната система по множество пътища едновременно, като се комбинират с раково-специфични антигени. Този подход създава силен имунен отговор, способен да разпознае и унищожи раковите клетки преди те да формират тумор.

Ключът към успеха на „супер ваксината“, се крие в нейната усъвършенствана формула. Докато традиционните ваксини използват един адювант, вещество което помага на имунната система да разпознае заплахата, новата разработка съдържа липиден наночастичен „супер адювант“, който доставя два различни адюванта едновременно. Това двойно въздействие значително усилва имунния отговор на организма.

Изключителни резултати и перспектива за бъдещето

Резултатите от първия етап на изпитванията са изключително обнадеждаващи. Три седмици след „супер ваксината“ мишките са изложени на меланомни клетки, 80% от не се развиват в тумори, докато нито една от мишките, получили традиционни ваксини, не оцеля повече от 35 дни. Още по-впечатляващо е, че новата ваксина успява напълно да предпази от разпространението на рака към белите дробове, всички ваксинирани мишки остават без белодробни тумори, докато всички останали животни развиват такива.

Вторият етап на изследването носи още по-обещаващи резултати. Учените използват различен подход, при който вместо специфични антигени прилагат директно убити ракови клетки от туморната маса, наречени туморен лизат. След ваксинация с този препарат мишките са изложени на различни видове ракови клетки, като проценти на отхвърляне на туморите достигнат 88% за рак на панкреаса, 75% за рак на гърдата и 69% за меланом. Всички оцелели животни са напълно свободни от тумори и метастази.



Бъдещото приложение на „супер ваксината“ срещу рак

Д-р Грифин Кейн, съавтор на изследването, подчертава, че именно способността на ваксината да генерира мощни Т-клетъчни отговори, специфични за тумора, е ключът към високата преживяемост. Тези специализирани имунни клетки могат ефективно да разпознаят и унищожат раковите клетки, преди те да се превърнат в опасност за живота. Това представлява фундаментална промяна в подхода към превенцията и лечението на рака.

Снимка: Canva

Изследователите, чиято работа е публикувана в престижното списание Cell Reports Medicine, миналата седмица, изразяват оптимизъм относно бъдещото приложение на разработката. Дизайнът на „супер ваксина“ предлага платформен подход, който може да бъде адаптиран за множество видове рак.

Въпреки че експерименталният препарат все още не е изпитван на хора, учените вярват, че той има потенциала да революционизира превенцията и лечението на онкологичните заболявания в бъдеще.

