Метаболитният синдром е вече добре установен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания и диабет. Учени от Индийския съвет за медицински изследвания (ICMR) правят друга тревожна връзка с това състояние, което значително повишава риска от гинекологични ракови заболявания при жените.

Според проучване, публикувано в Индийското списание за медицински изследвания през октомври 2025 година, жените с метаболитен синдром са изправени пред драматично по-висок риск от рак на яйчниците, матката и маточната шийка. Това откритие хвърля нова светлина върху растящата епидемия от хронични заболявания и въздействието ѝ върху женското здраве.

Какво представлява метаболитният синдром?

Метаболитният синдром не е единично заболяване, а комбинация от рискови фактори. Диагнозата се поставя при наличие на три или повече от следните състояния: увеличена обиколка на талията, повишени нива на кръвната захар, високо кръвно налягане, повишени триглицериди и нисък "добър" HDL холестерол.

Снимка: Canva

Тези метаболитни нарушения рядко се появяват поединично. Когато се комбинират, те създават токсична среда в организма с хронично възпаление и инсулинова резистентност. Глобално около 25% от общото населението страда от метаболитен синдром.

Ключови находки на индийското изследване

Изследователският екип от Националния институт по репродуктивно и детско здраве (NIRRCH) в Мумбай, ръководен от д-р Сюзън Идикула-Томас, прави систематичен преглед на научни публикации от целия свят. Резултатите не оставят съмнение за сериозността на проблема.

Жените с метаболитен синдром имат три пъти по-висок риск да развият рак на яйчниците в сравнение с жените без това състояние. Рискът от рак на маточната шийка се повишава с 26%, а при рака на ендометриума (вътрешната лигавица на матката) увеличението е още по-драматично, 45%.

Снимка: Canva

Съавторът д-р Дени Джон от Университета MS Ramaiah подчертава: „Когато жените имат метаболитен синдром, шансовете им да развият рак на яйчниците са три пъти по-високи. Това е алармираща статистика.“

Всяка година по света се диагностицират около 500,000 нови случая на гинекологични ракови заболявания. С нарастващата епидемия от метаболитен синдром тези цифри ще продължат да растат.

Защо метаболитният синдром влияе върху гинекологичните ракови заболявания?

Предходни изследвания, включително корейско проучване от 2020 година, са установява сложните биологични механизми зад тази връзка. Всеки компонент на метаболитния синдром има специфични начини на въздействие, но когато действат заедно, ефектът им е синергичен.

Затлъстяването играе централна роля. Мастната тъкан функционира като активен ендокринен орган, секретиращ хормони и възпалителни вещества. При жени след менопауза мастната тъкан става основен източник на естроген. Този повишен естроген упражнява постоянна стимулация върху ендометриума, което води до прекомерна клетъчна пролиферация и създава благоприятна среда за развитие на рак.

Снимка: Canva

Инсулиновата резистентност и повишените нива на инсулин в кръвта представляват друг критичен механизъм. Хроничното повишаване на инсулина води до увеличаване на инсулиноподобния растежен фактор-1 (IGF-1), който стимулира растежа на раковите клетки и ги предпазва от естествената клетъчна смърт. Високата кръвна захар осигурява лесно достъпна енергия за бързо делящите се ракови клетки.

Повишените триглицериди стимулират производството на свободни радикали, които увреждат ДНК и могат да инициират злокачествена трансформация. Ниските нива на HDL холестерол са свързани с неблагоприятен хормонален статус, особено при затлъстели жени.

Специфики при различните ракови форми

Рак на ендометриума: Връзката тук е най-силна и най-добре проучена. Мета-анализ на над 3,000 пациентки показа почти двукратно увеличение на риска при жени с метаболитен синдром. Затлъстяването се оказва най-силният индивидуален предиктор, дори надминаващ ефекта на целия метаболитен синдром.

Рак на маточната шийка: Тук метаболитният синдром влияе на взаимодействието между човешкия папиломен вирус (HPV) и организма. Затлъстяването е свързано с повишени възпалителни маркери при жени с персистираща HPV инфекция. Високото кръвно налягане стимулира образуването на нови кръвоносни съдове, което помага на вирусните лезии да персистират и прогресират.

Снимка: Canva

Рак на яйчниците: Мета-анализ на 47 изследвания показа 10% увеличение на риска за всяко увеличение с 5 kg/m² на индекса на телесна маса. Адипоцитите в коремната мастна тъкан секретират вещества, които насърчават миграцията и инвазията на раковите клетки. Оменталната тъкан е най-честото място за метастази на рака на яйчниците.

Надежда чрез лечение и превенция

Едно от най-обнадеждаващите заключения е, че медикаментите за управление на метаболитния синдром могат да имат добър ефект срещу гинекологичните ракови заболявания.

Метформинът, най-широко предписваният медикамент за диабет, показва противоракови свойства. Изследвания демонстрират намалена смъртност при пациентки с рак на матката, които приемат метформин. Статините също показват противоракова активност, особено когато се прилагат дългосрочно. Дори бета-блокерите са свързани с по-добра преживяемост при рак на яйчниците.

Д-р Идикула-Томас подчертава: „Метаболитният синдром е епидемия. Честотата на раковите заболявания също се увеличава. Ако тези състояния са свързани, фактът че метаболитният синдром е предотвратим в много случаи означава, че първичната превенция ще помогне за предотвратяване и на двете.“

Практически препоръки

Това изследване има важни импликации за клиничната практика. Скринингът за метаболитен синдром трябва да стане рутинна част от гинекологичните прегледи. Жените с диагностициран метаболитен синдром трябва да се включват в по-интензивни програми за наблюдение и превенция.

Превантивното консултиране трябва да помага на пациентките да разработят конкретни планове за модификация на начина на живот: здравословно хранене с акцент върху цели храни и зеленчуци, поне 150 минути умерена физическа активност седмично, управление на стреса и адекватен сън.

Образованието на общността е критично важно. Много жени не знаят какво е метаболитен синдром или че имат това състояние. Информационни кампании могат да спасят животи чрез ранно разпознаване и намеса.

Връзката между метаболитния синдром и гинекологичните ракови заболявания представлява както предизвикателство, така и възможност.

Възможността е в това, че метаболитният синдром е предотвратим и обратим. Чрез здравословно хранене, редовна физическа активност и подходящо медицинско лечение жените могат значително да намалят риска си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.