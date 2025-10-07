Какво представлява овариалният карцином?

Овариалният карцином е вид рак, който се формира в тъканите на яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеума. В зависимост от клетките, от които произхожда, ракът на яйчниците може да бъде епителен, герминативноклетъчен или стромален.

Епителният рак на яйчниците е най-често срещаният тип, открива се в до 90% от случаите и възниква в епителните клетки на яйчниците или фалопиевите тръби. От всички видове гинекологични карциноми този на яйчниците има най-лошата прогноза и се характеризира с тежкото си протичане.

Ролята на яйчниците и защо ракът в тази зона е толкова сериозен

Яйчниците са жизненоважни органи в женската репродуктивна система, които изпълняват две основни функции:

Снимка: Canva

Произвеждат женските полови клетки (яйцеклетките) - основна репродуктивна функция за възможността за забременяване.

Изпълняват функция на ендокринна жлеза - участват в производството на женските полови хормони естроген и прогестерон. Тези хормони повлияват растежа на гърдите, телосложението, окосмяването, регулират менструалния цикъл и бременността. По време и след настъпване на менопауза яйчниците преустановяват освобождаването на яйцеклетки и производството на определени хормони.

Сериозността на овариалния карцином се обуславя от няколко ключови фактора:

Безсимптомно протичане в ранните стадии - Заболяването често остава незабелязано дълго време, което води до късна диагностика и по-лоша прогноза.

Анатомично разположение - Яйчниците са разположени дълбоко в малкия таз, което затруднява ранното откриване на промени.

Бърза прогресия - Ракът на яйчниците може да се разпространи бързо към други органи в корема.

Хормонални функции - Засягането на хормоналното производство може да доведе до сериозни последствия за цялостното здраве на жената.

Статистика за честота и смъртност от рака на яйчниците

Статистика за България

Данните за България показват следната картина:

През 2013 г. в България са регистрирани 775 новозаболели от рак на яйчниците.

Всяка година около 800 българки чуват диагнозата овариален карцином.

Ракът на яйчниците е сред често срещаните онкологични заболявания в България/

Ракът на яйчниците е второто най-често срещано злокачествено заболяване от гинекологичен тип сред жените

Ракът на яйчниците е седмото по честота онкологично заболяване сред жените по света и се нарежда на шесто място сред онкологичните заболявания при жените в Европа. Всяка година около 250 000 жени чуват диагнозата рак на яйчника.

Видове овариален карцином

Овариалният карцином може да бъде от различни типове, в зависимост от клетките, от които произхожда:

Снимка: Canva

Епителен рак на яйчниците

Това е най-често срещаният тип, който се открива в до 90% от случаите. Според особеностите им при микроскопско изследване се разграничават четири основни хистологични подтипа:

Серозен карцином - най-често срещаният подтип, представляващ около 80% от случаите на напреднал рак на яйчниците. Може да бъде високодиференциран или нискодиференциран, като високодиференцираните тумори имат по-добра прогноза.

Ендометриоиден карцином - среща се при около 10% от пациентките с рак на яйчниците. Обикновено туморите са нискодиференцирани и се диагностицират в ранен стадий.

Муцинозен карцином - този подтип представлява 7-14% от всички първични епителни тумори на яйчниците. Има много добра прогноза, ако се диагностицира в ранен стадий.

Светлоклетъчен карцином - установява се при около 5% от пациентките. Прогнозата е добра при ранна диагностика.

Герминативноклетъчни тумори

Развиват се от клетките, които произвеждат яйцеклетки.

Стромални тумори

Водят началото си от структурните тъкани, които поддържат целостта на яйчника и произвеждат женските полови хормони.

Снимка: Canva

Свързани заболявания

Първичен перитонеален рак - рядко заболяване, тясно свързано с епителния рак на яйчниците, което произхожда от клетките, покриващи вътрешността на фалопиевите тръби.

Рак на фалопиевите тръби - друг рядък рак, подобен на епителния рак на яйчниците, който възниква във фалопиевите тръби.

Овариалният карцином остава едно от най-сериозните онкологични заболявания при жените, поради коварното си протичане и честата късна диагностика. Разбирането на ролята на яйчниците, познаването на статистическите данни и осъзнаването на значението на ранната диагностика са от ключово значение за подобряване на резултатите от лечението.

Продължаващите изследвания в областта на диагностиката и лечението дават надежда за по-добри възможности за справяне с това заболяване в бъдеще. Важно е жените да бъдат информирани за рисковите фактори и да се консултират редовно с гинеколог за профилактични прегледи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.